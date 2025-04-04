https://sarabic.ae/20250404/إعلام-محلي-تحركات-عسكرية-من-مصراتة-نحو-طرابلس-الليبية-وسط-تصاعد-التوتر-الأمني-1099204941.html
إعلام محلي: تحركات عسكرية من مصراتة نحو طرابلس الليبية وسط تصاعد التوتر الأمني
إعلام محلي: تحركات عسكرية من مصراتة نحو طرابلس الليبية وسط تصاعد التوتر الأمني
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام ليبية أن العاصمة الليبية طرابلس شهدت تحركات عسكرية مكثفة قادمة من مدينة مصراتة، وسط أنباء عن نوايا للسيطرة على مقر جهاز الأمن الخارجي السابق،... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T01:02+0000
2025-04-04T01:02+0000
2025-04-04T01:02+0000
أخبار ليبيا اليوم
مصراتة
معركة طرابلس
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تونس – سبوتنيك. وقالت المنصة الليبية الإخبارية إن "أرتالًا عسكرية مدرعة، تحمل أسلحة ثقيلة، من بينها دبابات تابعة لقوة العمليات المشتركة، شوهدت تتحرك من مدينة مصراتة باتجاه طرابلس".وأوضحت الصحيفة الليبية أن هذه القوات، بقيادة عمر بغدادة، تتجه نحو مقر جهاز الأمن الخارجي السابق، مع وجود معلومات عن نوايا لإزاحة رئيس الجهاز، حسين العايب، من منصبه.وأضافت المنصة أن "هذه التحركات تأتي في ظل تصاعد التوتر الأمني في طرابلس"، مشيرة إلى أن "مراقبين يعتبرونها تحديًا مباشرًا لقرارات المجلس الرئاسي، الذي شدد على ضرورة التنسيق المسبق لأي تحرك عسكري داخل العاصمة".وفي سياق متصل، كشفت المنصة أن "هذه التطورات تزامنت مع حملة إعلامية مكثفة تستهدف قيادات أمنية بارزة، مما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه التحركات، وما إذا كانت جزءًا من صراع أوسع على النفوذ داخل طرابلس".يشار إلى أنه حتى الآن لم تصدر الجهات الرسمية أي تعليق حول هذه المستجدات، وسط حالة من الترقب لتطورات الموقف، ومخاوف من تداعيات أمنية محتملة على استقرار العاصمة.
https://sarabic.ae/20250403/إجراءات-حازمة-في-ليبيا-حظر-منظمات-دولية-غير-حكومية-لأسباب-أمنية-1099173727.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار ليبيا اليوم, مصراتة, معركة طرابلس
أخبار ليبيا اليوم, مصراتة, معركة طرابلس
إعلام محلي: تحركات عسكرية من مصراتة نحو طرابلس الليبية وسط تصاعد التوتر الأمني
أفادت وسائل إعلام ليبية أن العاصمة الليبية طرابلس شهدت تحركات عسكرية مكثفة قادمة من مدينة مصراتة، وسط أنباء عن نوايا للسيطرة على مقر جهاز الأمن الخارجي السابق، في خطوة تعكس توترًا أمنيًا متزايدًا في البلاد.
تونس – سبوتنيك
. وقالت المنصة الليبية الإخبارية إن "أرتالًا عسكرية مدرعة، تحمل أسلحة ثقيلة، من بينها دبابات تابعة لقوة العمليات المشتركة، شوهدت تتحرك من مدينة مصراتة باتجاه طرابلس".
وأوضحت الصحيفة الليبية أن هذه القوات، بقيادة عمر بغدادة، تتجه نحو مقر جهاز الأمن الخارجي السابق، مع وجود معلومات عن نوايا لإزاحة رئيس الجهاز، حسين العايب، من منصبه.
وأضافت المنصة أن "هذه التحركات تأتي في ظل تصاعد التوتر الأمني في طرابلس"، مشيرة إلى أن "مراقبين يعتبرونها تحديًا مباشرًا لقرارات المجلس الرئاسي، الذي شدد على ضرورة التنسيق المسبق لأي تحرك عسكري داخل العاصمة".
وفي سياق متصل، كشفت المنصة أن "هذه التطورات تزامنت مع حملة إعلامية مكثفة تستهدف قيادات أمنية بارزة، مما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه التحركات، وما إذا كانت جزءًا من صراع أوسع على النفوذ داخل طرابلس".
يشار إلى أنه حتى الآن لم تصدر الجهات الرسمية أي تعليق حول هذه المستجدات، وسط حالة من الترقب لتطورات الموقف، ومخاوف من تداعيات أمنية محتملة
على استقرار العاصمة.