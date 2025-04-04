https://sarabic.ae/20250404/الإمارات-ترد-على-معاقبة-أمريكا-لسبع-شركات-سودانية-على-أراضيها-1099221979.html

الإمارات ترد على معاقبة أمريكا لسبع شركات سودانية على أراضيها

الإمارات ترد على معاقبة أمريكا لسبع شركات سودانية على أراضيها

سبوتنيك عربي

ردت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، على إدراج أمريكا لسبع شركات ضمن برنامج العقوبات المفروضة على السودان، والتي تتخذ من أبوظبي مقرا لها. 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T14:19+0000

2025-04-04T14:19+0000

2025-04-04T14:19+0000

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والشركات السبع هي كابيتال تاب القابضة (ذ.م.م)، وكابيتال تاب للاستشارات الإدارية (ذ.م.م)، وكابيتال تاب للتجارة العامة (ذ.م.م)، وكرييتف بايثون (ذ.م.م)، والزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات (ذ.م.م)، والجيل القديم للتجارة العامة (ذ.م.م)، وهورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة (ذ.م.م)، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وتعقيبا على ذلك، قالت وزارة العدل الإماراتية إنه "في أعقاب الإعلان عن العقوبات المفروضة على الشركات الوارد ذكرها، شرعت السلطات الإماراتية في إجراء تحقيقات فورية حول الشركات المعنية والأفراد المرتبطين بها، كما أنها طلبت معلومات إضافية من الجانب الأمريكي لدعم هذه التحقيقات".وأكدت الوزارة أن "الشركات المذكورة لا تمتلك تراخيص تجارية سارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تمارس أي أنشطة فيها"، مشددة على أن "الجهات المختصة تواصل مراقبة أي أنشطة مشبوهة محتملة، التزاماً بالقوانين واللوائح الوطنية".وكانت الإمارات العربية المتحدة انتقدت في الشهر الماضي، دعوى "التواطؤ في الإبادة الجماعية"، التي رفعها السودان ضدها أمام محكمة العدل الدولية، ووصفتها بأنها "حيلة دعائية ساخرة"، وقالت إنها ستسعى إلى رفضها.وتزعم الدعوى التي رفعها السودان، أن الإمارات متواطئة في الإبادة الجماعية، بسبب دعمها المزعوم لـ"قوات الدعم السريع".وقال مسؤول إماراتي لوسائل إعلام فرنسية: "إن الطلب الأخير من السودان... ليس أكثر من حيلة دعائية ساخرة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي تستمر في تدمير السودان وشعبه".ويخوض الجيش السوداني معارك ضد "قوات الدعم السريع" منذ ما يقرب من عامين، في حرب أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وتهجير أكثر من 12 مليون شخص.ونفت الإمارات العربية المتحدة مرارا وتكرارا دعمها لـ"قوات الدعم السريع"، وأشارت بدلا من ذلك إلى جهودها الإنسانية في السودان.

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