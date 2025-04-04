https://sarabic.ae/20250404/المجلس-الرئاسي-الليبي-يحذر-من-التحركات-العسكرية-نحو-طرابلس-دون-تنسيق-مسبق-1099205598.html

المجلس الرئاسي الليبي يحذر من التحركات العسكرية نحو طرابلس دون تنسيق مسبق

المجلس الرئاسي الليبي يحذر من التحركات العسكرية نحو طرابلس دون تنسيق مسبق

سبوتنيك عربي

حذر المجلس الرئاسي الليبي اليوم الجمعة من أي تحركات عسكرية أو أمنية باتجاه العاصمة طرابلس دون الحصول على تعليمات صريحة ومسبقة صادرة عنه، مشدداً على أن الأمن... 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T03:10+0000

2025-04-04T03:10+0000

2025-04-04T03:10+0000

أخبار ليبيا اليوم

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تونس – سبوتنيك. وقال المجلس الرئاسي، في بيان رسمي، إنه "انطلاقًا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه وحرصًا منه على حفظ أمن الوطن واستقراره، فإنه يؤكد أن ترسيخ الاستقرار وبسط الأمن في كافة أنحاء البلاد يعد أولوية قصوى، باعتبار ذلك حجر الأساس لأي تقدم سياسي أو اقتصادي".وأشار المجلس إلى أن أي تحركات أو تنقلات من قبل الجهات الأمنية والعسكرية يجب أن تتم بناءً على تعليمات صريحة ومسبقة صادرة عن المجلس الرئاسي والجهات المختصة، وضمن الإطار القانوني المحدد.وأوضح أن "أي تصرف خارج هذا الإطار يعد خرقًا للتعليمات ويعرض مرتكبه للمساءلة القانونية دون استثناء"، داعيًا "جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل الأمني والعسكري".وشدد على أن "الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تخل بالاستقرار العام".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية ليبية بحدوث تحركات عسكرية مكثفة من مدينة مصراتة باتجاه العاصمة طرابلس، وسط أنباء عن نوايا للسيطرة على مقر جهاز الأمن الخارجي السابق.وذكرت المنصة الليبية الإخبارية أن "أرتالًا عسكرية مدرعة، مزودة بأسلحة ثقيلة، من بينها دبابات تابعة لقوة العمليات المشتركة، شوهدت تتحرك نحو طرابلس"، مشيرة إلى أن "هذه القوات، بقيادة عمر بغدادة، تسعى إلى إزاحة رئيس جهاز الأمن الخارجي، حسين العايب، من منصبه".وأضافت المنصة الليبية أن هذه التطورات تأتي في ظل توتر أمني متصاعد في العاصمة، وسط تحليلات تشير إلى أنها تمثل تحديًا مباشرًا لقرارات المجلس الرئاسي، الذي شدد على ضرورة التنسيق المسبق لأي تحرك عسكري داخل المدينة.

https://sarabic.ae/20250404/إعلام-محلي-تحركات-عسكرية-من-مصراتة-نحو-طرابلس-الليبية-وسط-تصاعد-التوتر-الأمني-1099204941.html

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أخبار ليبيا اليوم