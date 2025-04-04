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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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خبير عسكري: هدف إسرائيل تفتيت سوريا ومنع القواعد التركية
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ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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مرايا العلوم
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https://sarabic.ae/20250404/برنت-يكسر-حاجز-الـ70-دولارا-أسعار-النفط-تهوي-لأدنى-مستوياتها-منذ-شهور-1099209472.html
"برنت" يكسر حاجز الـ70 دولارا... أسعار النفط تهوي لأدنى مستوياتها منذ شهور
"برنت" يكسر حاجز الـ70 دولارا... أسعار النفط تهوي لأدنى مستوياتها منذ شهور
سبوتنيك عربي
واصلت أسعار النفط هبوطها الحاد مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، لتتراجع بأكثر من 1%، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أشهر، في ظل تصاعد المخاوف من حرب تجارية عالمية بفعل... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T09:13+0000
2025-04-04T09:13+0000
اقتصاد
سوق النفط
أسعار النفط اليوم
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وفي تحديث لحظي لأسواق الطاقة، ذكرت تقارير غربية أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، أثار قلق المستثمرين، رغم استثناء واردات النفط والغاز من الإجراءات.وأوضحت التقارير أن هذه السياسات تُهدد بتفاقم التضخم، وتباطؤ النمو، مما ينعكس سلبا على الطلب العالمي على النفط.هذا التراجع يأتي بعد خسارة حادة تجاوزت 6.5% في جلسة الخميس 3 أبريل، حيث انخفض سعر برنت من نحو 75 دولارا إلى ما دون الـ70، في واحدة من أسوأ الأداءات الأسبوعية للنفط خلال الفترة الأخيرة.ورغم أن النفط ومشتقاته لم تُدرج ضمن الرسوم، فإن تداعيات القرارات الحمائية قد تُشعل فتيل نزاعات تجارية أوسع، مما يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية.
https://sarabic.ae/20250403/رئيس-منظمة-التجارة-العالمية-يحذر-من-خطر-اندلاع-حرب-الرسوم-الجمركية----1099197500.html
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اقتصاد, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, الأخبار
اقتصاد, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, الأخبار

"برنت" يكسر حاجز الـ70 دولارا... أسعار النفط تهوي لأدنى مستوياتها منذ شهور

09:13 GMT 04.04.2025
© AP Photo / David J. Phillipمؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / David J. Phillip
تابعنا عبر
واصلت أسعار النفط هبوطها الحاد مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، لتتراجع بأكثر من 1%، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أشهر، في ظل تصاعد المخاوف من حرب تجارية عالمية بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
وفي تحديث لحظي لأسواق الطاقة، ذكرت تقارير غربية أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة، أثار قلق المستثمرين، رغم استثناء واردات النفط والغاز من الإجراءات.
وأوضحت التقارير أن هذه السياسات تُهدد بتفاقم التضخم، وتباطؤ النمو، مما ينعكس سلبا على الطلب العالمي على النفط.
وقد هبط خام برنت تسليم يونيو/حزيران 2025، بمقدار 76 سنتا أو أكثر من 1%، ليصل إلى 69.38 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ فترة طويلة.
منظمة التجارة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
رئيس منظمة التجارة العالمية يحذر من خطر "اندلاع حرب" الرسوم الجمركية
أمس, 17:27 GMT
في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم مايو/أيار 2025، بمقدار 78 سنتا (0.5%) لتُسجل 66.13 دولارا للبرميل.
هذا التراجع يأتي بعد خسارة حادة تجاوزت 6.5% في جلسة الخميس 3 أبريل، حيث انخفض سعر برنت من نحو 75 دولارا إلى ما دون الـ70، في واحدة من أسوأ الأداءات الأسبوعية للنفط خلال الفترة الأخيرة.
ورغم أن النفط ومشتقاته لم تُدرج ضمن الرسوم، فإن تداعيات القرارات الحمائية قد تُشعل فتيل نزاعات تجارية أوسع، مما يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية.
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