رئيس منظمة التجارة العالمية يحذر من خطر "اندلاع حرب" الرسوم الجمركية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
13:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا هي حرب بالوكالة يشنها الناتو على روسيا
14:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
14:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
15:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: لدى الولايات المتحدة مشروع في الشرق الأوسط ستستخدم القوة لتنفيذه
16:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
17:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
08:18 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:48 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: هدف إسرائيل تفتيت سوريا ومنع القواعد التركية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250403/رئيس-منظمة-التجارة-العالمية-يحذر-من-خطر-اندلاع-حرب-الرسوم-الجمركية----1099197500.html
رئيس منظمة التجارة العالمية يحذر من خطر "اندلاع حرب" الرسوم الجمركية
رئيس منظمة التجارة العالمية يحذر من خطر "اندلاع حرب" الرسوم الجمركية
سبوتنيك عربي
حذرت رئيسة منظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، من خطر اندلاع حرب جمركية في أعقاب فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T17:27+0000
2025-04-03T17:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
منظمة التجارة العالمية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099197155_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_82f104226bddbf7f675505ba228bbafb.jpg
وقالت إيويالا: "أنا أشعر بقلق عميق إزاء إمكانية اندلاع حرب الرسوم الجمركية مع دورة من التدابير الانتقامية التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تقليص التجارة. إن التدابير التجارية بهذا الحجم من الممكن أن تؤدي إلى تحويل كبير للتجارة".ولفتت إيويالا إلى أن هذا يمثل تخفيضاً بنحو أربع نقاط مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.وقالت: "لقد تواصل معنا العديد من أعضائنا ونحن نتواصل معهم بنشاط للإجابة على أسئلتهم حول التأثير المحتمل (للرسوم الجمركية الأمريكية) على اقتصاداتهم والنظام التجاري العالمي"، مشيرة إلى أنهم يراقبون ويحللون عن كثب الإجراءات التي اتخذها الأمريكيون.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، جاء ذلك في خطوة تهدد بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وإشعال حروب تجارية أوسع.وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أظهر ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مخططاً يوضح أن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة بنسبة 34% على الواردات الصينية، و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، و25% على كوريا الجنوبية، و24% على اليابان، و32% على تايوان.ولاقت قرارات ترامب استياء المسؤولين وتهديدات باتخاذ تدابير مضادة، حيث انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رسوم ترامب وقالت إنها ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي، بينما طالبت وزارة التجارة الصينية، واشنطن بإلغاء الرسوم الجمركية على بكين، وتوعّدت باتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها، محذّرة من تعرض التنمية الاقتصادية العالمية للخطر، والإضرار بسلاسل التوريد.ردا على ترامب... ماكرون يدعو إلى تعليق الاستثمارات الفرنسية في الولايات المتحدة الأمريكيةالمجر تتهم بروكسل بعدم الكفاءة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
https://sarabic.ae/20250403/تصويت-برأيك-هل-تنعش-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-الدولار-أم-تقوضه؟-1099194213.html
https://sarabic.ae/20250403/العملية-انتهت-والمريض-يتعافى-ترامب-يعلق-على-الرسوم-الجمركية-الجديدة-1099195053.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099197155_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6296249ffb33979bee38921f6722df1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة التجارة العالمية
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة التجارة العالمية

رئيس منظمة التجارة العالمية يحذر من خطر "اندلاع حرب" الرسوم الجمركية

17:27 GMT 03.04.2025
© Getty Images / Robert Hradilمنظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© Getty Images / Robert Hradil
تابعنا عبر
حذرت رئيسة منظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، من خطر اندلاع حرب جمركية في أعقاب فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة.
وقالت إيويالا: "أنا أشعر بقلق عميق إزاء إمكانية اندلاع حرب الرسوم الجمركية مع دورة من التدابير الانتقامية التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تقليص التجارة. إن التدابير التجارية بهذا الحجم من الممكن أن تؤدي إلى تحويل كبير للتجارة".

وتشير التقديرات الأولية لمنظمة التجارة العالمية إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، إلى جانب تلك التي فرضها الرئيس دونالد ترامب منذ بداية العام، قد تؤدي إلى خفض التجارة العالمية بنحو واحد في المئة هذا العام.

ولفتت إيويالا إلى أن هذا يمثل تخفيضاً بنحو أربع نقاط مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.
دولار - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
وسائط متعددة
تصويت... برأيك هل تنعش الرسوم الجمركية الأمريكية الدولار أم تقوضه؟
15:41 GMT
وقالت: "لقد تواصل معنا العديد من أعضائنا ونحن نتواصل معهم بنشاط للإجابة على أسئلتهم حول التأثير المحتمل (للرسوم الجمركية الأمريكية) على اقتصاداتهم والنظام التجاري العالمي"، مشيرة إلى أنهم يراقبون ويحللون عن كثب الإجراءات التي اتخذها الأمريكيون.

ودعت إيويالا إلى اتباع نهج مسؤول تجاه الضغوط الناشئة لمنع تصعيد التوترات التجارية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، جاء ذلك في خطوة تهدد بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وإشعال حروب تجارية أوسع.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
"العملية انتهت والمريض يتعافى"... ترامب يعلق على الرسوم الجمركية الجديدة
16:02 GMT
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، أظهر ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مخططاً يوضح أن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة بنسبة 34% على الواردات الصينية، و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، و25% على كوريا الجنوبية، و24% على اليابان، و32% على تايوان.
ولاقت قرارات ترامب استياء المسؤولين وتهديدات باتخاذ تدابير مضادة، حيث انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، رسوم ترامب وقالت إنها ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي، بينما طالبت وزارة التجارة الصينية، واشنطن بإلغاء الرسوم الجمركية على بكين، وتوعّدت باتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها، محذّرة من تعرض التنمية الاقتصادية العالمية للخطر، والإضرار بسلاسل التوريد.
ردا على ترامب... ماكرون يدعو إلى تعليق الاستثمارات الفرنسية في الولايات المتحدة الأمريكية
المجر تتهم بروكسل بعدم الكفاءة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
بالأرقام... الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الدول العربية - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
بالأرقام... الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الدول العربية
مشاهدة
13:47 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала