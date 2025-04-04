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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
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نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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8 د
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
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حصاد الأسبوع
خبير عسكري: هدف إسرائيل تفتيت سوريا ومنع القواعد التركية
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ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
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29 د
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ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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رجل أعمال أمريكي: التكنولوجيا الموجودة في موسكو تحتاجها مدينة سان فرانسيسكو... فيديو
رجل أعمال أمريكي: التكنولوجيا الموجودة في موسكو تحتاجها مدينة سان فرانسيسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
انتقد رجل الأعمال الأمريكي، جون روبرت ساتون، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" تفكير الأمريكيين تجاه التقدم في روسيا. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T17:28+0000
2025-04-04T17:45+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف رجل الأعمال الأمريكي لوكالة "سبوتنيك"، أنه "ما يخطئون فيه هو فكرة مفادها أن لا شيء يعمل هنا... أعتقد أنهم ما زالوا ضائعين في هذه الفترة من الزمن حيث كل ما تراه هو هذه الصور من فترة البيريسترويكا، عندما كانت هناك طوابير، عندما لم يكن هناك طعام، عندما كان هناك كل هذه الأشياء. أعني أن هذا الأمر لا يزال عالقاً في أذهان الناس في الولايات المتحدة وهو أمر سخيف".وأشار أيضا إلى أنه "عندما تأتي إلى مكان مثل موسكو، الذي يتمتع بتقدم كبير من الناحية التقنية، حتى في مدن مثل واشنطن العاصمة أو سان فرانسيسكو من منظور النقل العام، فسوف تتعلم الكثير حقًا عند مجيئك إلى هنا".
https://sarabic.ae/20250404/رجل-أعمال-أمريكي-تدفق-الأموال-إلى-أوكرانيا-وعدم-منحها-لنا-لترميم-بيوتنا-المحترقة-أمر-يثير-الغضب-1099221330.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري

رجل أعمال أمريكي: التكنولوجيا الموجودة في موسكو تحتاجها مدينة سان فرانسيسكو... فيديو

17:28 GMT 04.04.2025 (تم التحديث: 17:45 GMT 04.04.2025)
© Sputnikرجل الأعمال الأمريكي جون روبرت ساتون
رجل الأعمال الأمريكي جون روبرت ساتون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
انتقد رجل الأعمال الأمريكي، جون روبرت ساتون، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" تفكير الأمريكيين تجاه التقدم في روسيا.
وأضاف رجل الأعمال الأمريكي لوكالة "سبوتنيك"، أنه "ما يخطئون فيه هو فكرة مفادها أن لا شيء يعمل هنا... أعتقد أنهم ما زالوا ضائعين في هذه الفترة من الزمن حيث كل ما تراه هو هذه الصور من فترة البيريسترويكا، عندما كانت هناك طوابير، عندما لم يكن هناك طعام، عندما كان هناك كل هذه الأشياء. أعني أن هذا الأمر لا يزال عالقاً في أذهان الناس في الولايات المتحدة وهو أمر سخيف".
وأكد أن "التكنولوجيا الموجودة في موسكو، تحتاجها مدينة سان فرانسيسكو".
صورة لرجل الأعمال الأمريكي جون روبرت ساتون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
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وأضاف أيضا "هنا مدينة سان فرانسيسكو، التي لديها "غوغل" و"فيسبوك" وكل هذه التكنولوجيا المذهلة، ولكن المدينة لديها أسوأ تكنولوجيا ممكنة".
وأشار أيضا إلى أنه "عندما تأتي إلى مكان مثل موسكو، الذي يتمتع بتقدم كبير من الناحية التقنية، حتى في مدن مثل واشنطن العاصمة أو سان فرانسيسكو من منظور النقل العام، فسوف تتعلم الكثير حقًا عند مجيئك إلى هنا".
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