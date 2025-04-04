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رجل أعمال أمريكي: تدفق الأموال إلى أوكرانيا وعدم منحها لنا لترميم بيوتنا المحترقة أمر يثير الغضب
رجل أعمال أمريكي: تدفق الأموال إلى أوكرانيا وعدم منحها لنا لترميم بيوتنا المحترقة أمر يثير الغضب
سبوتنيك عربي
أكد رجل الأعمال الأمريكي جون روبرت ساتون، اليوم الجمعة، أن تدفق الأموال الأمريكية إلى أوكرانيا وعدم منحها للشعب لترميم البيوت المحترقة أمر يثير الغضب في الشارع... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T14:17+0000
2025-04-04T14:54+0000
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حرائق كاليفورنيا
حرائق كاليفورنيا
الحرائق
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شدد رجل الأعمال الأمريكي جون روبرت ساتون، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على فكرة أن "الحكومة الأمريكية ستأتي لمساعدتكم وتمنحكم كل شيء هو مجرد هراء"، مشيرا إلى أنه فقد منزله بسبب الحرائق في ماليبو، كاليفورنيا، ولم تقدم له الحكومة الأمريكية أي شيء.ونوّه ساتون إلى أنه يشعر "بخيبة أمل" لأن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لم تقدم له المساعدة، مشيرا إلى أنه تلقى رسالة من الوكالة الفيدرالية بعد ثلاثة أشهر، من احتراق منزله جاء فيها "مازلنا نراجع قضيتك".وأوضح ساتون أن الولايات المتحدة الأمريكية ترسل المليارات لمساعدة أوكرانيا، بينما لا تساعد الشعب الأمريكي الذي يحتاج إلى هذه الأموال، خصوصا بعد الحرائق التي اندلعت في كاليفورنيا، وأدت إلى فقدانه لمنزله.وخلص ساتون إلى أن مشكلته هي مثال على "النفاق الذي يحدث في النظام الفيدرالي الأمريكي"، مؤكدا أن النظام الأمريكي يعاني الكثير من البيروقراطية والكثير من المشكلات.بعد الحرائق.. "فيضانات خطيرة جدا" تهدد الحياة في ولايات أمريكية.. فيديوبعد الحرائق... عاصفة ثلجية وأمطار تضرب كاليفورنيا
https://sarabic.ae/20250311/أمريكا-تقترح-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-لمدة-30-يوما-وتستأنف-المساعدات-العسكرية-لكييف-1098589186.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, حرائق كاليفورنيا, حرائق كاليفورنيا, الحرائق
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, حرائق كاليفورنيا, حرائق كاليفورنيا, الحرائق

رجل أعمال أمريكي: تدفق الأموال إلى أوكرانيا وعدم منحها لنا لترميم بيوتنا المحترقة أمر يثير الغضب

14:17 GMT 04.04.2025 (تم التحديث: 14:54 GMT 04.04.2025)
© Sputnik . Sputnikصورة لرجل الأعمال الأمريكي جون روبرت ساتون
صورة لرجل الأعمال الأمريكي جون روبرت ساتون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© Sputnik . Sputnik
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حصري
أكد رجل الأعمال الأمريكي جون روبرت ساتون، اليوم الجمعة، أن تدفق الأموال الأمريكية إلى أوكرانيا وعدم منحها للشعب لترميم البيوت المحترقة أمر يثير الغضب في الشارع الأمريكي.
شدد رجل الأعمال الأمريكي جون روبرت ساتون، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على فكرة أن "الحكومة الأمريكية ستأتي لمساعدتكم وتمنحكم كل شيء هو مجرد هراء"، مشيرا إلى أنه فقد منزله بسبب الحرائق في ماليبو، كاليفورنيا، ولم تقدم له الحكومة الأمريكية أي شيء.
ونوّه ساتون إلى أنه يشعر "بخيبة أمل" لأن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لم تقدم له المساعدة، مشيرا إلى أنه تلقى رسالة من الوكالة الفيدرالية بعد ثلاثة أشهر، من احتراق منزله جاء فيها "مازلنا نراجع قضيتك".
وانتقد ساتون إرسال مليارات الدولارات من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، لافتا النظر إلى أن هذا السلوك يشعل الغضب في الشارع الأمريكي.
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
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وأوضح ساتون أن الولايات المتحدة الأمريكية ترسل المليارات لمساعدة أوكرانيا، بينما لا تساعد الشعب الأمريكي الذي يحتاج إلى هذه الأموال، خصوصا بعد الحرائق التي اندلعت في كاليفورنيا، وأدت إلى فقدانه لمنزله.
وخلص ساتون إلى أن مشكلته هي مثال على "النفاق الذي يحدث في النظام الفيدرالي الأمريكي"، مؤكدا أن النظام الأمريكي يعاني الكثير من البيروقراطية والكثير من المشكلات.
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