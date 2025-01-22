https://sarabic.ae/20250122/حريق-غابات-جديد-يتحرك-بسرعة-نحو-لوس-أنجلوس-والسلطات-تأمر-بسرعة-الإخلاء-1097056872.html

حريق غابات جديد يتحرك بسرعة نحو لوس أنجلوس والسلطات تأمر بسرعة الإخلاء

حريق غابات جديد يتحرك بسرعة نحو لوس أنجلوس والسلطات تأمر بسرعة الإخلاء

سبوتنيك عربي

نشب حريق غابات جديد، اليوم الأربعاء، حيث تم رصده يتحرك بسرعة نحو مدينة لوس أنجلوس. 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T21:29+0000

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وأفادت وسائل إعلام لأمريكية بأن السلطات المحلية أمرت بإجراء عمليات إخلاء في مناطق شمالي لوس أنجلوس جراء حريق غابات جديد يتحرك بسرعة نحو المدينة.وفي وقت سابق، قدمت إدارة الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تحديثا عن التقدم الذي تم إحرازه بشأن جهود احتواء حرائق الغابات في إيتون وباليساديس بمدينة لوس أنجلوس.وأشارت الإدارة، في تقرير لها يوم السبت الماضي، إلى أن حريق باليساديس لم يتزايد خلال 6 أيام، ويظل عند 23713 فدان، فيما توقف حريق إيتون عند 14117 فدان، لمدة أسبوع.وأضافت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، أنه منذ بلوغ مساحته الحالية، فقد زاد احتواء حريق إيتون من 3% فقط قبل أسبوع، إلى 73% صباح أمس السبت، بينما تحسّنت نسبة احتواء حريق باليساديس من 11% إلى 43%، خلال الأسبوع الحالي.ودمرت أقوى الحرائق في تاريخ ولاية كاليفورنيا بالفعل أكثر من 12300 مبنى، واشتكى السكان المحليون من صنابير المياه الجافة، والتي كانت وسائل الإعلام تكتب عنها منذ بداية الكارثة، ورفع سكان لوس أنجلوس بالفعل دعوى قضائية ضد إدارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس، بسبب نقص المياه لإطفاء الحرائق.واندلعت حرائق غابات متعددة في ولاية كاليفورنيا، منذ 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل، وإجبار عشرات الآلاف على الإجلاء.ووفقا لتقديرات خدمة التنبؤ بالطقس الأمريكية "أكيو ويذر"، فإن الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات قد تتراوح ما بين 250 مليار و275 مليار دولار.

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