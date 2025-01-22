حريق غابات جديد يتحرك بسرعة نحو لوس أنجلوس والسلطات تأمر بسرعة الإخلاء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل سيتخلى ترامب عن مسار المواجهة مع إيران؟
09:18 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: دعم أنقرة لحكومة الدبيبة وزيارة الدبيبة لدمشق دفع بهذا اللقاء المستعجل بين حفتر والسيسي
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ترامب سيحل الأزمة الأوكرانية والناتو قد ينهار
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أبرز أولويات السياسية الخارجية لإدارة ترامب
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة، ما تداعياتها على اتفاق غزة؟
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا وليفربول ونونيز ينقذ ليفربول
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: عملية الضفة الغربية سياسية للحفاظ على الائتلاف
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الوضع في غزة مع استمرار المرحلة الأولى من الهدنة ومستقبل القطاع وحركة حماس
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250122/حريق-غابات-جديد-يتحرك-بسرعة-نحو-لوس-أنجلوس-والسلطات-تأمر-بسرعة-الإخلاء-1097056872.html
حريق غابات جديد يتحرك بسرعة نحو لوس أنجلوس والسلطات تأمر بسرعة الإخلاء
حريق غابات جديد يتحرك بسرعة نحو لوس أنجلوس والسلطات تأمر بسرعة الإخلاء
سبوتنيك عربي
نشب حريق غابات جديد، اليوم الأربعاء، حيث تم رصده يتحرك بسرعة نحو مدينة لوس أنجلوس. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T21:29+0000
2025-01-22T21:44+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار المناخ في العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096719241_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ea6da2f32ddeeba27fe2d6ebc3346f0e.jpg
وأفادت وسائل إعلام لأمريكية بأن السلطات المحلية أمرت بإجراء عمليات إخلاء في مناطق شمالي لوس أنجلوس جراء حريق غابات جديد يتحرك بسرعة نحو المدينة.وفي وقت سابق، قدمت إدارة الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تحديثا عن التقدم الذي تم إحرازه بشأن جهود احتواء حرائق الغابات في إيتون وباليساديس بمدينة لوس أنجلوس.وأشارت الإدارة، في تقرير لها يوم السبت الماضي، إلى أن حريق باليساديس لم يتزايد خلال 6 أيام، ويظل عند 23713 فدان، فيما توقف حريق إيتون عند 14117 فدان، لمدة أسبوع.وأضافت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، أنه منذ بلوغ مساحته الحالية، فقد زاد احتواء حريق إيتون من 3% فقط قبل أسبوع، إلى 73% صباح أمس السبت، بينما تحسّنت نسبة احتواء حريق باليساديس من 11% إلى 43%، خلال الأسبوع الحالي.ودمرت أقوى الحرائق في تاريخ ولاية كاليفورنيا بالفعل أكثر من 12300 مبنى، واشتكى السكان المحليون من صنابير المياه الجافة، والتي كانت وسائل الإعلام تكتب عنها منذ بداية الكارثة، ورفع سكان لوس أنجلوس بالفعل دعوى قضائية ضد إدارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس، بسبب نقص المياه لإطفاء الحرائق.واندلعت حرائق غابات متعددة في ولاية كاليفورنيا، منذ 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل، وإجبار عشرات الآلاف على الإجلاء.ووفقا لتقديرات خدمة التنبؤ بالطقس الأمريكية "أكيو ويذر"، فإن الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات قد تتراوح ما بين 250 مليار و275 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20250115/تحذيرات-العلم-الأحمر-تتصاعد-كاليفورنيا-ما-الذي-يعنيه-ذلك-بالنسبة-للحرائق-1096803071.html
https://sarabic.ae/20250112/سويت-بالأرض-مشاهد-لدمار-واسع-جراء-حرائق-الغابات-في-لوس-أنجلوس-فيديو-1096723626.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096719241_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a506ca86356f686555216e86e986e5f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المناخ في العالم, الأخبار

حريق غابات جديد يتحرك بسرعة نحو لوس أنجلوس والسلطات تأمر بسرعة الإخلاء

21:29 GMT 22.01.2025 (تم التحديث: 21:44 GMT 22.01.2025)
© AP Photo / Etienne Laurentحرائق لوس أنجلوس - 7 يناير 2025
حرائق لوس أنجلوس - 7 يناير 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Etienne Laurent
تابعنا عبر
نشب حريق غابات جديد، اليوم الأربعاء، حيث تم رصده يتحرك بسرعة نحو مدينة لوس أنجلوس.
وأفادت وسائل إعلام لأمريكية بأن السلطات المحلية أمرت بإجراء عمليات إخلاء في مناطق شمالي لوس أنجلوس جراء حريق غابات جديد يتحرك بسرعة نحو المدينة.
وفي وقت سابق، قدمت إدارة الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تحديثا عن التقدم الذي تم إحرازه بشأن جهود احتواء حرائق الغابات في إيتون وباليساديس بمدينة لوس أنجلوس.
حرائق هائلة تشتعل في ماريبوسا، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 22 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
تحذيرات العلم الأحمر تتصاعد في كاليفورنيا.. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للحرائق؟
15 يناير, 09:51 GMT
وأشارت الإدارة، في تقرير لها يوم السبت الماضي، إلى أن حريق باليساديس لم يتزايد خلال 6 أيام، ويظل عند 23713 فدان، فيما توقف حريق إيتون عند 14117 فدان، لمدة أسبوع.
وأضافت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، أنه منذ بلوغ مساحته الحالية، فقد زاد احتواء حريق إيتون من 3% فقط قبل أسبوع، إلى 73% صباح أمس السبت، بينما تحسّنت نسبة احتواء حريق باليساديس من 11% إلى 43%، خلال الأسبوع الحالي.
صورة للدمار الذي خلفته الحرائق في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
مجتمع
"سويت بالأرض"... مشاهد لدمار واسع جراء حرائق الغابات في لوس أنجلوس... فيديو
12 يناير, 14:03 GMT
ودمرت أقوى الحرائق في تاريخ ولاية كاليفورنيا بالفعل أكثر من 12300 مبنى، واشتكى السكان المحليون من صنابير المياه الجافة، والتي كانت وسائل الإعلام تكتب عنها منذ بداية الكارثة، ورفع سكان لوس أنجلوس بالفعل دعوى قضائية ضد إدارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس، بسبب نقص المياه لإطفاء الحرائق.
واندلعت حرائق غابات متعددة في ولاية كاليفورنيا، منذ 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل، وإجبار عشرات الآلاف على الإجلاء.
ووفقا لتقديرات خدمة التنبؤ بالطقس الأمريكية "أكيو ويذر"، فإن الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات قد تتراوح ما بين 250 مليار و275 مليار دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала