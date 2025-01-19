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القوات الروسية تحرر بلدة فوزدفيجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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أحدث تطورات حرائق لوس أنجلوس.. ما نسبة ما تم احتواؤه منها؟
أحدث تطورات حرائق لوس أنجلوس.. ما نسبة ما تم احتواؤه منها؟
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قدمت إدارة الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تحديثا عن التقدم الذي تم إحرازه بشأن جهود احتواء حرائق الغابات في إيتون وباليساديس بمدينة لوس أنجلوس. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأشارت الإدارة، في تقرير لها أمس السبت، إلى أن حريق باليساديس لم يتزايد خلال 6 أيام، ويظل عند 23713 فدان، فيما توقف حريق إيتون عند 14117 فدان، لمدة أسبوع.وأضافت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، أنه منذ بلوغ مساحته الحالية، فقد زاد احتواء حريق إيتون من 3% فقط قبل أسبوع، إلى 73% صباح أمس السبت، بينما تحسّنت نسبة احتواء حريق باليساديس من 11% إلى 43%، خلال الأسبوع الحالي.ودمرت أقوى الحرائق في تاريخ ولاية كاليفورنيا بالفعل أكثر من 12300 مبنى، واشتكى السكان المحليون من صنابير المياه الجافة، والتي كانت وسائل الإعلام تكتب عنها منذ بداية الكارثة، ورفع سكان لوس أنجلوس بالفعل دعوى قضائية ضد إدارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس، بسبب نقص المياه لإطفاء الحرائق.واندلعت حرائق غابات متعددة في ولاية كاليفورنيا، منذ 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل، وإجبار عشرات الآلاف على الإجلاء.ووفقا لتقديرات خدمة التنبؤ بالطقس الأمريكية "أكيو ويذر"، فإن الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات قد تتراوح ما بين 250 مليار و275 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20250118/أحد-ضحايا-حريق-لوس-أنجلوس-رجال-الإطفاء-وصلوا-إلى-منزلي-من-دون-ماء-1096913580.html
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أحدث تطورات حرائق لوس أنجلوس.. ما نسبة ما تم احتواؤه منها؟

09:24 GMT 19.01.2025
© AP Photo / Eric Thayerيراقب رجال الإطفاء النيران المشتعلة على طول طريق جيلمان سبرينغز أثناء حريق الأرنب في وقت متأخر من يوم 14 يوليو 2023 في مورينو فالي، ولاية كاليفورنيا الأمركية.
يراقب رجال الإطفاء النيران المشتعلة على طول طريق جيلمان سبرينغز أثناء حريق الأرنب في وقت متأخر من يوم 14 يوليو 2023 في مورينو فالي، ولاية كاليفورنيا الأمركية. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Eric Thayer
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قدمت إدارة الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تحديثا عن التقدم الذي تم إحرازه بشأن جهود احتواء حرائق الغابات في إيتون وباليساديس بمدينة لوس أنجلوس.
وأشارت الإدارة، في تقرير لها أمس السبت، إلى أن حريق باليساديس لم يتزايد خلال 6 أيام، ويظل عند 23713 فدان، فيما توقف حريق إيتون عند 14117 فدان، لمدة أسبوع.
وأضافت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، أنه منذ بلوغ مساحته الحالية، فقد زاد احتواء حريق إيتون من 3% فقط قبل أسبوع، إلى 73% صباح أمس السبت، بينما تحسّنت نسبة احتواء حريق باليساديس من 11% إلى 43%، خلال الأسبوع الحالي.
ودمرت أقوى الحرائق في تاريخ ولاية كاليفورنيا بالفعل أكثر من 12300 مبنى، واشتكى السكان المحليون من صنابير المياه الجافة، والتي كانت وسائل الإعلام تكتب عنها منذ بداية الكارثة، ورفع سكان لوس أنجلوس بالفعل دعوى قضائية ضد إدارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس، بسبب نقص المياه لإطفاء الحرائق.
حرائق لوس أنجلوس - 7 يناير 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
مجتمع
أحد ضحايا حريق لوس أنجلوس: رجال الإطفاء وصلوا إلى منزلي من دون ماء
أمس, 15:28 GMT
واندلعت حرائق غابات متعددة في ولاية كاليفورنيا، منذ 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل، وإجبار عشرات الآلاف على الإجلاء.
ووفقا لتقديرات خدمة التنبؤ بالطقس الأمريكية "أكيو ويذر"، فإن الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات قد تتراوح ما بين 250 مليار و275 مليار دولار.
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