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https://sarabic.ae/20250118/أحد-ضحايا-حريق-لوس-أنجلوس-رجال-الإطفاء-وصلوا-إلى-منزلي-من-دون-ماء-1096913580.html
أحد ضحايا حريق لوس أنجلوس: رجال الإطفاء وصلوا إلى منزلي من دون ماء
أحد ضحايا حريق لوس أنجلوس: رجال الإطفاء وصلوا إلى منزلي من دون ماء
سبوتنيك عربي
كشف أحد سكان مدينة لوس أنجلوس الأمريكية عن صدمة تعرض لها، عندما حاول رجل الإطفاء إنقاذ منزله من حرائق الغابات المدمر. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T15:28+0000
2025-01-18T15:28+0000
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وقال آرون ميلر، الذي احترق منزله بالكامل، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "رجال الإطفاء لم يتمكنوا من إطفاء الحريق في منزله، لأنه لم يكن هناك ماء في صنابير الإطفاء".وأوضح ميلر في مقطع مصور لمنزله وهو يحترق: "كما ترون، لا يوجد ماء، لقد كان رجل الإطفاء واقفا والخرطوم في يده ولا توجد مياه، وأخبرني أنها نفدت منه".ولم يتبق شيء حرفيا من منزل آرون ميلر؛ مجرد بقايا مدفأة من الطوب والجدران، وإطار محترق لغسالة، وسياج ذائب، بالإضافة إلى قطع خشب متفحمة متبقية.ودمرت أقوى الحرائق في تاريخ ولاية كاليفورنيا بالفعل أكثر من 12300 مبنى، واشتكى السكان المحليون من صنابير المياه الجافة، والتي كانت وسائل الإعلام تكتب عنها منذ بداية الكارثة، ورفع سكان لوس أنجلوس بالفعل دعوى قضائية ضد إدارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس، بسبب نقص المياه لإطفاء الحرائق.واندلعت حرائق غابات متعددة في كاليفورنيا منذ 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل، وإجبار عشرات الآلاف على الإجلاء.ووفقا لتقديرات خدمة التنبؤ بالطقس الأمريكية "AccuWeather"، فإن الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات قد تتتراوح ما بين 250 مليار و275 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20250113/ما-هي-دوامات-الحرق-التي-تسببت-بكارثة-في-كاليفورنيا---1096754058.html
https://sarabic.ae/20250112/-حاكم-كاليفورنيا-الحرائق-التي-تحدث-قد-تكون-أسوأ-كارثة-في-تاريخ-الولايات-المتحدة--1096732882.html
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

أحد ضحايا حريق لوس أنجلوس: رجال الإطفاء وصلوا إلى منزلي من دون ماء

15:28 GMT 18.01.2025
© AP Photo / Etienne Laurentحرائق لوس أنجلوس - 7 يناير 2025
حرائق لوس أنجلوس - 7 يناير 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Etienne Laurent
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كشف أحد سكان مدينة لوس أنجلوس الأمريكية عن صدمة تعرض لها، عندما حاول رجل الإطفاء إنقاذ منزله من حرائق الغابات المدمر.
وقال آرون ميلر، الذي احترق منزله بالكامل، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "رجال الإطفاء لم يتمكنوا من إطفاء الحريق في منزله، لأنه لم يكن هناك ماء في صنابير الإطفاء".
وأوضح ميلر في مقطع مصور لمنزله وهو يحترق: "كما ترون، لا يوجد ماء، لقد كان رجل الإطفاء واقفا والخرطوم في يده ولا توجد مياه، وأخبرني أنها نفدت منه".
ولم يتبق شيء حرفيا من منزل آرون ميلر؛ مجرد بقايا مدفأة من الطوب والجدران، وإطار محترق لغسالة، وسياج ذائب، بالإضافة إلى قطع خشب متفحمة متبقية.
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وأضاف ميلر أنه وعائلته ما زالوا محظوظين أنهم أحياء، على الرغم من فقدان منزلهم وجميع ممتلكاتهم، وقال في مقطعه المصور: "هل ترون هذا المنزل؟ لقد كان هنا جاري ومات جرّاء الحريق".

ودمرت أقوى الحرائق في تاريخ ولاية كاليفورنيا بالفعل أكثر من 12300 مبنى، واشتكى السكان المحليون من صنابير المياه الجافة، والتي كانت وسائل الإعلام تكتب عنها منذ بداية الكارثة، ورفع سكان لوس أنجلوس بالفعل دعوى قضائية ضد إدارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس، بسبب نقص المياه لإطفاء الحرائق.
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حاكم كاليفورنيا: الحرائق التي تحدث قد تكون أسوأ كارثة في تاريخ الولايات المتحدة
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واندلعت حرائق غابات متعددة في كاليفورنيا منذ 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل، وإجبار عشرات الآلاف على الإجلاء.
ووفقا لتقديرات خدمة التنبؤ بالطقس الأمريكية "AccuWeather"، فإن الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات قد تتتراوح ما بين 250 مليار و275 مليار دولار.
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