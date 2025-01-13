https://sarabic.ae/20250113/ما-هي-دوامات-الحرق-التي-تسببت-بكارثة-في-كاليفورنيا---1096754058.html

ما هي "دوامات الحرق" التي تسببت بكارثة في كاليفورنيا؟

ما هي "دوامات الحرق" التي تسببت بكارثة في كاليفورنيا؟

سبوتنيك عربي

مع اندلاع حرائق الغابات الواسعة في ولاية كاليفورنيا، في الآونة الأخيرة، أظهرت الفيديوهات المتداولة عن الحرائق ظاهرة تسمى "دوامات الحريق" التي شكلت تحديا لفرق... 13.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-13T15:09+0000

2025-01-13T15:09+0000

2025-01-13T15:09+0000

مجتمع

منوعات

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تعتبر "دوامات الحريق" من أعنف الظواهر المرتبطة بالحرائق الضخمة، هي دوامات هوائية ناتجة عن درجات حرارة عالية وحرائق ضخمة، وتتشكل بسبب التفاعلات الحرارية بين الهواء الساخن والبارد، مما يؤدي إلى حركة هواء دوارة شديدة القوة، وتتسبب هذه الظاهرة في زيادة سرعة الرياح بشكل ملحوظ، مما يعزز من انتشار النيران بسرعة فائقة.وتتشكل دوامات النوع الأول من تصاعد الغازات الساخنة والهواء من النيران بشكل عمودي، مما يؤدي إلى حدوث حركة دوامية من الهواء حول نقطة المصدر، حيث تظل هذه الدوامة فوق الحريق ولا تنتقل إلى المناطق المحيطة.وتتمثل قوة النوع الثاني في آليات التفاعل المستمر بين الحرارة والهواء، ودور الهواء المتحرك في تزويد الدوامة بالطاقة اللازمة لتكوينها واستمرارها، حيث يتفاعل الهواء الساخن الناتج عن الحريق مع الهواء البارد المحيط بشكل متقطع، مما يؤدي إلى تكوين تيارات هوائية عمودية على فترات متباعدة.علاوة على ذلك، عندما تحدث تغيرات مفاجئة في درجة الحرارة بين مناطق الحريق والمناطق المجاورة، تتسبب هذه الفروقات في انخفاض ضغط الهواء في المناطق الساخنة، مما يؤدي إلى تدفق الهواء من المناطق ذات الضغط المرتفع (المناطق الباردة) إلى المناطق ذات الضغط المنخفض (المناطق الساخنة)، وهذه الاختلافات في الضغط قد تسهم في انفصال الدوامة عن مصدرها بشكل دوري، مما يمنحها القوة الكافية للاستمرار في تشكيل دوامة مستقلة، ووفقا لقناة "الجزيرة".ويذكر أن دوامات الحريق، ظهرت في العديد من الأحداث التاريخية الكبيرة، وأحد أبرز هذه الحوادث كان في عام 1923 خلال حريق طوكيو الكبير، حيث نشأت دوامة حريق ضخمة بعد الزلزال الذي ضرب المدينة، وأسفرت هذه الدوامة عن مقتل أكثر من 38 ألف شخص في غضون دقائق، مما يجعلها واحدة من أكثر الكوارث دموية في تاريخ الحريق.

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