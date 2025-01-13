ما هي "دوامات الحرق" التي تسببت بكارثة في كاليفورنيا؟
© AP Photo / Ty O'Neilاشتعال حرائق هائلة ي ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية
© AP Photo / Ty O'Neil
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مع اندلاع حرائق الغابات الواسعة في ولاية كاليفورنيا، في الآونة الأخيرة، أظهرت الفيديوهات المتداولة عن الحرائق ظاهرة تسمى "دوامات الحريق" التي شكلت تحديا لفرق الإطفاء، فما قصتها وكيف أسهمت بزيادة سرعة انتشار النيران؟
تعتبر "دوامات الحريق" من أعنف الظواهر المرتبطة بالحرائق الضخمة، هي دوامات هوائية ناتجة عن درجات حرارة عالية وحرائق ضخمة، وتتشكل بسبب التفاعلات الحرارية بين الهواء الساخن والبارد، مما يؤدي إلى حركة هواء دوارة شديدة القوة، وتتسبب هذه الظاهرة في زيادة سرعة الرياح بشكل ملحوظ، مما يعزز من انتشار النيران بسرعة فائقة.
وتقسم الدوامات إلى ثلاثة أشكال؛ هي"دوامة ثابتة فوق المصدر" (النوع الأول)، و"دوامة تنفصل بشكل دوري عن المصدر" (النوع الثاني)، و"دوامة ثابتة في المنطقة المفتوحة بعد مصدر الحريق" (النوع الثالث).
وتتشكل دوامات النوع الأول من تصاعد الغازات الساخنة والهواء من النيران بشكل عمودي، مما يؤدي إلى حدوث حركة دوامية من الهواء حول نقطة المصدر، حيث تظل هذه الدوامة فوق الحريق ولا تنتقل إلى المناطق المحيطة.
أما النوع الثاني وتسمى كذلك بـ"الدوامة المتفجرة"، فهي تتشكل وتنفصل بشكل متقطع، مما يعني أنها تظهر ثم تبتعد عن الموقع الأصلي للحريق وتعود أو تختفي مؤقتا، بينما النوع الثالث تتشكل في المنطقة المفتوحة بعد مصدر الحريق، وبمعنى آخر، هي ثابتة في موقع بعيد عن الحريق نفسه ولكن لا تتحرك كثيرا.
وبحسب ما ظهر في الفيديوهات والتقارير الصحفية الأمريكية، فإن دوامات الحريق في حرائق كاليفورنيا، اندلعت من حريق غابات قرب بحيرة "كويل" في مقاطعة لوس أنجلوس، وسرعان ما انتشرت على مساحة 150 فدانا من الأراضي المشجرة، وهو ما يرجح انتماءها للنوع الثاني، وهو الأخطر، بما أن الهواء الساخن يتوسع بشكل غير مستمر، مما قد يؤدي إلى تكوين دوامات متقطعة بشكل مستمر.
وتتمثل قوة النوع الثاني في آليات التفاعل المستمر بين الحرارة والهواء، ودور الهواء المتحرك في تزويد الدوامة بالطاقة اللازمة لتكوينها واستمرارها، حيث يتفاعل الهواء الساخن الناتج عن الحريق مع الهواء البارد المحيط بشكل متقطع، مما يؤدي إلى تكوين تيارات هوائية عمودية على فترات متباعدة.
وتعزز هذه التفاعلات الحرارية من تشكيل دوامات الهواء بشكل دوري، وعندما ترتفع الغازات الساخنة، تنخفض كثافتها وتبدأ في الانفصال عن منطقة الحريق في لحظات معينة، مما يؤدي إلى تكوّن دوامة مستقلة عن الحريق الأساسي.
علاوة على ذلك، عندما تحدث تغيرات مفاجئة في درجة الحرارة بين مناطق الحريق والمناطق المجاورة، تتسبب هذه الفروقات في انخفاض ضغط الهواء في المناطق الساخنة، مما يؤدي إلى تدفق الهواء من المناطق ذات الضغط المرتفع (المناطق الباردة) إلى المناطق ذات الضغط المنخفض (المناطق الساخنة)، وهذه الاختلافات في الضغط قد تسهم في انفصال الدوامة عن مصدرها بشكل دوري، مما يمنحها القوة الكافية للاستمرار في تشكيل دوامة مستقلة، ووفقا لقناة "الجزيرة".
ويلعب التغير المستمر في سرعة الرياح واتجاهها نتيجة لحرارة الحريق أو التضاريس دورا كبيرا، في انفصال بعض الدوامات عن المصدر بشكل دوري، مع تغير في الاتجاه أو السرعة، وتسهم حركة الرياح المتقلبة هي الأخرى في تكوين دوامات دورية بحيث تنفصل الدوامة بشكل دوري عن منطقة الحريق وتستمر في التوسع بعيدا عن مصدر النيران.
11 يناير, 16:08 GMT
ويذكر أن دوامات الحريق، ظهرت في العديد من الأحداث التاريخية الكبيرة، وأحد أبرز هذه الحوادث كان في عام 1923 خلال حريق طوكيو الكبير، حيث نشأت دوامة حريق ضخمة بعد الزلزال الذي ضرب المدينة، وأسفرت هذه الدوامة عن مقتل أكثر من 38 ألف شخص في غضون دقائق، مما يجعلها واحدة من أكثر الكوارث دموية في تاريخ الحريق.