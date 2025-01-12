https://sarabic.ae/20250112/مصر-تحذر-رعاياها-في-ولاية-كاليفورنيا-الأمريكية-بعد-انتشار-الحرائق-المدمرة-1096734557.html

مصر تحذر رعاياها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد انتشار الحرائق المدمرة

مصر تحذر رعاياها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد انتشار الحرائق المدمرة

سبوتنيك عربي

وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بمتابعة أوضاع الجالية المصرية في لوس انجلوس والمدن المجاورة بولاية كاليفورنيا إثر انتشار الحرائق المدمرة التي اندلعت... 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T20:35+0000

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وطالبت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، رعاياها في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية والمدن المجاورة التي تعاني من شدة الحرائق بتوخي أقصى درجات الحذر والابتعاد عن مناطق الخطر.وأشار البيان بأنه في حالة التضرر أو وقوع إصابات أو خسائر بين أعضاء الجالية المصرية من جراء الحرائق، التواصل مع القنصلية العامة في لوس أنجلوس للتقييم الدوري للموقف والوقوف على سبل تقديم المساعدة القنصلية اللازمة.وأعربت مصر عن كامل تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه الفترة العصيبة، وتقديمها خالص تعازيها إلى أسر الضحايا وأصدق التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.واندلع حريق غابات ضخم في مناطق عدة بمقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث امتدت مساحة الحريق في البداية إلى 1344 هكتارًا.فيما قالت وكالة الإطفاء بولاية كاليفورنيا إن حريق منطقة باسيفيك باليساديس، امتد إلى مساحة 1182 هكتارًا، بينما امتد حريق منطقة إيتون كانيون إلى مساحة 162 هكتارا.وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا حالة الطوارئ بمنطقة باسيفيك باليساديس، بعدما اجتاحت الحرائق ضواحي راقية في المنطقة.ويقدر حجم الخسائر المادية نتيجة الحرائق بـ150 مليار دولار، أي 3 أضعاف التقديرات الأولية، بحسب ما نقلته "نيويورك بوست" بناءً على بيانات شركة "أكيو ويذر".ووفقا للتقارير، لا يزال هناك ما لا يقل عن 400 ألف نسمة من سكان كاليفورنيا دون كهرباء بسبب الحرائق، فيما أصدرت إدارة الإطفاء أوامر إخلاء وإنذارات للاستعداد للإخلاء لنحو 300 ألف شخص بولاية كاليفورنيا.وفي وقت سابق، أكد مسؤولو إدارة الإطفاء بولاية كاليفورنيا، أن حرائق الغابات التي تحركها الرياح اندلعت بغرب لوس أنجلوس في منطقة يسكنها نحو 27 ألف نسمة، وامتد الحريق في البداية إلى أكثر من 3 كيلومترات مربعة، لكنه انتشر بسرعة بسبب الرياح القوية، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".بدورها، ذكرت كارين باس، عمدة مدينة لوس أنجلوس، أن الحرائق "خطيرة للغاية".وأجبرت حالة الفوضى العديد من الأشخاص على الفرار من منازلهم أو ترك سياراتهم وسط الطرقات، في ظل استمرار الحرائق والرياح العاتية التي تعوق جهود احتواء الحرائق.وتضم منطقة باليساديس منازل لعدد كبير من الأثرياء والمشاهير ونجوم هوليوود، وكان منزل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ضمن منطقة الإخلاء، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

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