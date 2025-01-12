https://sarabic.ae/20250112/سويت-بالأرض-مشاهد-لدمار-واسع-جراء-حرائق-الغابات-في-لوس-أنجلوس-فيديو-1096723626.html
"سويت بالأرض"... مشاهد لدمار واسع جراء حرائق الغابات في لوس أنجلوس... فيديو
"سويت بالأرض"... مشاهد لدمار واسع جراء حرائق الغابات في لوس أنجلوس... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لآثار الحرائق في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، يُظهر المدينة وقد "سويت بالأرض" نتيجة للحرائق الضخمة. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T14:03+0000
2025-01-12T14:03+0000
2025-01-12T14:03+0000
مجتمع
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ويُظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق الدمار الهائل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وتظهر المشاهد الرهيبة كيف التهمت الحرائق المدينة بأكملها، ودمرت المباني وسوتها بالأرض.وقالت السلطات الأمريكية إن حرائق الغابات، وهي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تضرب ولاية كاليفورنيا على مر تاريخها، وأودت بحياة 13 شخصا على الأقل، منذ يوم الجمعة الماضية، وألحقت أضرارا كلية أو جزئية بأكثر من 10 آلاف مبنى."على شكل طائرة" تحضير أكبر كعكة في العالم... فيديو"في مشهد مهيب" بركان ينفث رماده في إندونيسيا... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
"سويت بالأرض"... مشاهد لدمار واسع جراء حرائق الغابات في لوس أنجلوس... فيديو
تداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لآثار الحرائق في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، يُظهر المدينة وقد "سويت بالأرض" نتيجة للحرائق الضخمة.
ويُظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق الدمار الهائل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وتظهر المشاهد الرهيبة كيف التهمت الحرائق المدينة بأكملها، ودمرت المباني وسوتها بالأرض.
وقالت السلطات الأمريكية إن حرائق الغابات، وهي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تضرب ولاية كاليفورنيا
على مر تاريخها، وأودت بحياة 13 شخصا على الأقل، منذ يوم الجمعة الماضية، وألحقت أضرارا كلية أو جزئية بأكثر من 10 آلاف مبنى.