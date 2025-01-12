الحكومة الإيرانية تعلق على حرائق لوس أنجلوس: نتعاطف معكم ومستعدون للمساعدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:28 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:03 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:27 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:33 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترحيب روسي بعقد لقاء (ترامب – بوتين) دون شروط مسبقة، الرئيس اللبناني يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
10:28 GMT
23 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
ملفات ساخنة
هل يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بضغط من إدارة ترامب؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250112/الحكومة-الإيرانية-تعلق-على-حرائق-لوس-أنجلوس-نتعاطف-معكم-ومستعدون-للمساعدة-1096719952.html
الحكومة الإيرانية تعلق على حرائق لوس أنجلوس: نتعاطف معكم ومستعدون للمساعدة
الحكومة الإيرانية تعلق على حرائق لوس أنجلوس: نتعاطف معكم ومستعدون للمساعدة
سبوتنيك عربي
علقت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، على كارثة حرائق مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والتي أدت إلى إجلاء عشرات الآلاف من السكان ودمرت ما يزيد عن 10... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T12:25+0000
2025-01-12T12:25+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار المناخ في العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096719241_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ea6da2f32ddeeba27fe2d6ebc3346f0e.jpg
ونقلت وكالة "إرنا"، عن مهاجراني، قولها: "تعازينا الحارة لضحايا الحرائق التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية في الآونة الأخيرة"، مؤكدة أن "التعاطف مع الإنسانية ليس حكرًا على أي منطقة في العالم".وفي تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت مهاجراني أن "الشعب الإيراني يتضامن مع الشعب الأمريكي في محنته"، معربة عن أسفها لما لحق بالمواطنين الأمريكيين من خسائر فادحة في الممتلكات والبنية التحتية.وتابعت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، قائلة: "إننا نتعاطف معكم، يا أهل كاليفورنيا، الذين انفصلوا عن ديارهم وبيئات معيشتهم الآمنة، نحن نتعاطف معكم، يا من أُحرقت منازلهم وممتلكاتهم ودُمرت، نحن نتعاطف معكم، يا من عانيتم من هذه الحرائق المدمرة الناجمة عن تغير المناخ".وأضافت: "نتذكر حزن نزوح الآلاف من الأشخاص الذين شُردوا وحزنوا بسبب أنانية الآخرين وتحريضهم على الحرب"، مشددة على أن الكوارث الطبيعية كالحرائق لا تميز بين شعب وآخر، وأن الإنسانية تقتضي التكاتف والتضامن في مواجهة مثل هذه الأزمات.وأعلنت مهاجراني عن استعداد إيران لتقديم المساعدة للولايات المتحدة الأمريكية، في جهود إطفاء الحرائق، مشيرة إلى أن جمعية الهلال الأحمر الإيراني على أهبة الاستعداد لإرسال فرق إنقاذ وإطفاء.وفي وقت سابق، أفادت وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس السبت، أنه تم اعتقال شخصين لانتهاك حظر التجوال في منطقة إخلاء الحرائق في منطقة باليساديس في برينتوود، بالقرب من منزل كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن.ووفقًا لمصدر في الوكالة مطلع على الحادث، لم يكن الرجلان اللذين تم اعتقالهما متواجدين في ممتلكات هاريس، عندما تم احتجازهما، وقال المصدر إنه "من المحتمل أنهما لم يكن لديهما أي فكرة عن مكان وجودهما".ودمرت الحرائق في مختلف أنحاء منطقة لوس أنجلوس أحياء بأكملها وأجبرت عشرات الآلاف من الناس على الفرار، وقال مسؤولون إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم ودمر أكثر من 12 ألف مبنى.
https://sarabic.ae/20250112/من-أعطى-التوجيهات-بإشعال-الحرائق-ممثل-أمريكي-شهير-يفجر-مفاجأة-فيديو-1096704166.html
https://sarabic.ae/20250111/تقرير-حرائق-لوس-أنجلوس-تفوق-قدرة-أي-نظام-مياه-في-العالم-1096674833.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096719241_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a506ca86356f686555216e86e986e5f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المناخ في العالم
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المناخ في العالم

الحكومة الإيرانية تعلق على حرائق لوس أنجلوس: نتعاطف معكم ومستعدون للمساعدة

12:25 GMT 12.01.2025
© AP Photo / Etienne Laurentحرائق لوس أنجلوس - 7 يناير 2025
حرائق لوس أنجلوس - 7 يناير 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Etienne Laurent
تابعنا عبر
علقت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، على كارثة حرائق مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والتي أدت إلى إجلاء عشرات الآلاف من السكان ودمرت ما يزيد عن 10 آلاف عقار.
ونقلت وكالة "إرنا"، عن مهاجراني، قولها: "تعازينا الحارة لضحايا الحرائق التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية في الآونة الأخيرة"، مؤكدة أن "التعاطف مع الإنسانية ليس حكرًا على أي منطقة في العالم".
وفي تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت مهاجراني أن "الشعب الإيراني يتضامن مع الشعب الأمريكي في محنته"، معربة عن أسفها لما لحق بالمواطنين الأمريكيين من خسائر فادحة في الممتلكات والبنية التحتية.
مكافحة حريق شوغار فاير، جزء من حريق بيكورث كومبليكس فاير في دويل، ولاية كاليفورنيا، 9 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
ممثل أمريكي شهير يفجر مفاجأة بشأن حرائق لوس أنجلوس... فيديو
07:40 GMT
وتابعت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، قائلة: "إننا نتعاطف معكم، يا أهل كاليفورنيا، الذين انفصلوا عن ديارهم وبيئات معيشتهم الآمنة، نحن نتعاطف معكم، يا من أُحرقت منازلهم وممتلكاتهم ودُمرت، نحن نتعاطف معكم، يا من عانيتم من هذه الحرائق المدمرة الناجمة عن تغير المناخ".
وأضافت: "نتذكر حزن نزوح الآلاف من الأشخاص الذين شُردوا وحزنوا بسبب أنانية الآخرين وتحريضهم على الحرب"، مشددة على أن الكوارث الطبيعية كالحرائق لا تميز بين شعب وآخر، وأن الإنسانية تقتضي التكاتف والتضامن في مواجهة مثل هذه الأزمات.
وأعلنت مهاجراني عن استعداد إيران لتقديم المساعدة للولايات المتحدة الأمريكية، في جهود إطفاء الحرائق، مشيرة إلى أن جمعية الهلال الأحمر الإيراني على أهبة الاستعداد لإرسال فرق إنقاذ وإطفاء.
حرائق هائلة في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 9 أكتوبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
تقرير: حرائق لوس أنجلوس تفوق قدرة أي نظام مياه في العالم
أمس, 08:34 GMT
وفي وقت سابق، أفادت وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس السبت، أنه تم اعتقال شخصين لانتهاك حظر التجوال في منطقة إخلاء الحرائق في منطقة باليساديس في برينتوود، بالقرب من منزل كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ووفقًا لمصدر في الوكالة مطلع على الحادث، لم يكن الرجلان اللذين تم اعتقالهما متواجدين في ممتلكات هاريس، عندما تم احتجازهما، وقال المصدر إنه "من المحتمل أنهما لم يكن لديهما أي فكرة عن مكان وجودهما".
وقال المسؤولون إنه لا يوجد دليل على الإطلاق على أن الرجلين دخلا ممتلكات نائبة الرئيس، والتي تحرسها الخدمة السرية الأمريكية بمساعدة دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، وقسم شرطة لوس أنجلوس.
ودمرت الحرائق في مختلف أنحاء منطقة لوس أنجلوس أحياء بأكملها وأجبرت عشرات الآلاف من الناس على الفرار، وقال مسؤولون إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم ودمر أكثر من 12 ألف مبنى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала