https://sarabic.ae/20250112/الحكومة-الإيرانية-تعلق-على-حرائق-لوس-أنجلوس-نتعاطف-معكم-ومستعدون-للمساعدة-1096719952.html

الحكومة الإيرانية تعلق على حرائق لوس أنجلوس: نتعاطف معكم ومستعدون للمساعدة

الحكومة الإيرانية تعلق على حرائق لوس أنجلوس: نتعاطف معكم ومستعدون للمساعدة

سبوتنيك عربي

علقت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، على كارثة حرائق مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والتي أدت إلى إجلاء عشرات الآلاف من السكان ودمرت ما يزيد عن 10... 12.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-12T12:25+0000

2025-01-12T12:25+0000

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ونقلت وكالة "إرنا"، عن مهاجراني، قولها: "تعازينا الحارة لضحايا الحرائق التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية في الآونة الأخيرة"، مؤكدة أن "التعاطف مع الإنسانية ليس حكرًا على أي منطقة في العالم".وفي تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت مهاجراني أن "الشعب الإيراني يتضامن مع الشعب الأمريكي في محنته"، معربة عن أسفها لما لحق بالمواطنين الأمريكيين من خسائر فادحة في الممتلكات والبنية التحتية.وتابعت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، قائلة: "إننا نتعاطف معكم، يا أهل كاليفورنيا، الذين انفصلوا عن ديارهم وبيئات معيشتهم الآمنة، نحن نتعاطف معكم، يا من أُحرقت منازلهم وممتلكاتهم ودُمرت، نحن نتعاطف معكم، يا من عانيتم من هذه الحرائق المدمرة الناجمة عن تغير المناخ".وأضافت: "نتذكر حزن نزوح الآلاف من الأشخاص الذين شُردوا وحزنوا بسبب أنانية الآخرين وتحريضهم على الحرب"، مشددة على أن الكوارث الطبيعية كالحرائق لا تميز بين شعب وآخر، وأن الإنسانية تقتضي التكاتف والتضامن في مواجهة مثل هذه الأزمات.وأعلنت مهاجراني عن استعداد إيران لتقديم المساعدة للولايات المتحدة الأمريكية، في جهود إطفاء الحرائق، مشيرة إلى أن جمعية الهلال الأحمر الإيراني على أهبة الاستعداد لإرسال فرق إنقاذ وإطفاء.وفي وقت سابق، أفادت وكالة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس السبت، أنه تم اعتقال شخصين لانتهاك حظر التجوال في منطقة إخلاء الحرائق في منطقة باليساديس في برينتوود، بالقرب من منزل كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن.ووفقًا لمصدر في الوكالة مطلع على الحادث، لم يكن الرجلان اللذين تم اعتقالهما متواجدين في ممتلكات هاريس، عندما تم احتجازهما، وقال المصدر إنه "من المحتمل أنهما لم يكن لديهما أي فكرة عن مكان وجودهما".ودمرت الحرائق في مختلف أنحاء منطقة لوس أنجلوس أحياء بأكملها وأجبرت عشرات الآلاف من الناس على الفرار، وقال مسؤولون إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم ودمر أكثر من 12 ألف مبنى.

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