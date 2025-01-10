تسبب بكارثة هزت أمريكا... القبض على مشتبه به بحريق متعمد في لوس أنجلوس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
11:03 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:29 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الحرب ستقف وسيأتي زيلينسكي زاحفا ولو متأخرا بالنسبة له وللأطراف التي تدعمه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العنوان: هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:45 GMT
14 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
ملفات ساخنة
العنوان: هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250110/تسبب-بكارثة-هزت-أمريكا-القبض-على-مشتبه-به-بحريق-متعمد-في-لوس-أنجلوس-1096646043.html
تسبب بكارثة هزت أمريكا... القبض على مشتبه به بحريق متعمد في لوس أنجلوس
تسبب بكارثة هزت أمريكا... القبض على مشتبه به بحريق متعمد في لوس أنجلوس
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، ألقت القبض على شخص للاشتباه بإشعاله حريقًا متعمدًا، أدى إلى حريق كينيت غربي المدينة. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T08:15+0000
2025-01-10T08:26+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
حرائق غابات
إخماد حرائق
حرائق الغابات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/09/1096622328_0:108:609:451_1920x0_80_0_0_82a3dce73160c6f1d214491c2f874be8.png
وذكرت قناة "نيوز نيشن" التلفزيونية، نقلاً عن ضباط إنفاذ القانون: "أكدت إدارة شرطة لوس أنجلوس لنيوز نيشن، أن حريق كينيت يتم التحقيق فيه الآن باعتباره قضية حريق متعمد، وأن شخصًا واحدًا رهن الاحتجاز".وأكدت القناة التلفزيونية أن السكان المحليين ساعدوا في اعتقال المشتبه به.وتخضع مقاطعة لوس أنجلوس لأوامر إخلاء إلزامية لعشرات الآلاف من السكان، واعترف رئيس الإطفاء في المقاطعة بأن الموارد مخصصة لمكافحة حريق أو اثنين من الحرائق الكبرى.تم بالفعل وصف الحرائق بأنها واحدة من أكثر الحرائق تدميراً في تاريخ مقاطعة لوس أنجلوس.في الوقت نفسه، ذكر البنك الأمريكي جي بي مورجان تشيس، في رسالة إلى العملاء نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز"، أن الأضرار الناجمة عن الحرائق المشتعلة في كاليفورنيا تقدر بالفعل بنحو 50 مليار دولار.وسط أوامر إخلاء لأكثر من 100 ألف شخص.. بايدن يلغي رحلة إلى إيطاليا بسبب حرائق لوس أنجلوسمشهد مرعب لهروب مرضى مستشفى لوس أنجلوس بسبب الحرائق... فيديوحرائق "غير مسبوقة" تلتهم لوس أنجلوس الأمريكية
https://sarabic.ae/20250108/إجلاء-30-ألف-شخص-إثر-حريق-هائل-يجتاح-لوس-أنجلوس-1096592173.html
https://sarabic.ae/20250108/تقرير-خسائر-حرائق-كاليفورنيا-بالولايات-المتحدة-تصل-إلى-57-مليار-دولار-1096606580.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/09/1096622328_0:51:609:508_1920x0_80_0_0_5b02754d59d0548f17c28b7228850ff9.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, حرائق غابات, إخماد حرائق, حرائق الغابات
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, حرائق غابات, إخماد حرائق, حرائق الغابات

تسبب بكارثة هزت أمريكا... القبض على مشتبه به بحريق متعمد في لوس أنجلوس

08:15 GMT 10.01.2025 (تم التحديث: 08:26 GMT 10.01.2025)
© Photo / x.comحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
حرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، ألقت القبض على شخص للاشتباه بإشعاله حريقًا متعمدًا، أدى إلى حريق كينيت غربي المدينة.
وذكرت قناة "نيوز نيشن" التلفزيونية، نقلاً عن ضباط إنفاذ القانون: "أكدت إدارة شرطة لوس أنجلوس لنيوز نيشن، أن حريق كينيت يتم التحقيق فيه الآن باعتباره قضية حريق متعمد، وأن شخصًا واحدًا رهن الاحتجاز".
وأكدت القناة التلفزيونية أن السكان المحليين ساعدوا في اعتقال المشتبه به.
إذا ثبت أن المشتبه به مذنب، فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، وفقًا لما ذكره المدعي العام لمنطقة لوس أنجلوس ناثان هوشمان.
تداعيات حريق الغابات الهائل في جزية هاواي، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
إجلاء 30 ألف شخص إثر حريق هائل يجتاح لوس أنجلوس
8 يناير, 14:39 GMT
وتخضع مقاطعة لوس أنجلوس لأوامر إخلاء إلزامية لعشرات الآلاف من السكان، واعترف رئيس الإطفاء في المقاطعة بأن الموارد مخصصة لمكافحة حريق أو اثنين من الحرائق الكبرى.
ومما زاد الطين بلة، أن الرياح العاتية أوقفت عمليات الطيران مؤقتًا وأمست صنابير إطفاء الحرائق غير صالحة للعمل، في منطقة باليساديس.
حرائق هائلة تشتعل في ماريبوسا، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 22 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
تقرير: خسائر حرائق كاليفورنيا في الولايات المتحدة تصل إلى 57 مليار دولار
8 يناير, 23:57 GMT
تم بالفعل وصف الحرائق بأنها واحدة من أكثر الحرائق تدميراً في تاريخ مقاطعة لوس أنجلوس.
وأدى حريق كبير آخر، وهو حريق إيتون، إلى حرق أكثر من 10000 هكتار في منطقة ألتادينا ويهدد سلامة حوالي 13000 مبنى.
في الوقت نفسه، ذكر البنك الأمريكي جي بي مورجان تشيس، في رسالة إلى العملاء نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز"، أن الأضرار الناجمة عن الحرائق المشتعلة في كاليفورنيا تقدر بالفعل بنحو 50 مليار دولار.
وسط أوامر إخلاء لأكثر من 100 ألف شخص.. بايدن يلغي رحلة إلى إيطاليا بسبب حرائق لوس أنجلوس
مشهد مرعب لهروب مرضى مستشفى لوس أنجلوس بسبب الحرائق... فيديو
حرائق "غير مسبوقة" تلتهم لوس أنجلوس الأمريكية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала