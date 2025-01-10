https://sarabic.ae/20250110/تسبب-بكارثة-هزت-أمريكا-القبض-على-مشتبه-به-بحريق-متعمد-في-لوس-أنجلوس-1096646043.html

تسبب بكارثة هزت أمريكا... القبض على مشتبه به بحريق متعمد في لوس أنجلوس

تسبب بكارثة هزت أمريكا... القبض على مشتبه به بحريق متعمد في لوس أنجلوس

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، ألقت القبض على شخص للاشتباه بإشعاله حريقًا متعمدًا، أدى إلى حريق كينيت غربي المدينة. 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T08:15+0000

2025-01-10T08:15+0000

2025-01-10T08:26+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

حرائق غابات

إخماد حرائق

حرائق الغابات

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وذكرت قناة "نيوز نيشن" التلفزيونية، نقلاً عن ضباط إنفاذ القانون: "أكدت إدارة شرطة لوس أنجلوس لنيوز نيشن، أن حريق كينيت يتم التحقيق فيه الآن باعتباره قضية حريق متعمد، وأن شخصًا واحدًا رهن الاحتجاز".وأكدت القناة التلفزيونية أن السكان المحليين ساعدوا في اعتقال المشتبه به.وتخضع مقاطعة لوس أنجلوس لأوامر إخلاء إلزامية لعشرات الآلاف من السكان، واعترف رئيس الإطفاء في المقاطعة بأن الموارد مخصصة لمكافحة حريق أو اثنين من الحرائق الكبرى.تم بالفعل وصف الحرائق بأنها واحدة من أكثر الحرائق تدميراً في تاريخ مقاطعة لوس أنجلوس.في الوقت نفسه، ذكر البنك الأمريكي جي بي مورجان تشيس، في رسالة إلى العملاء نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز"، أن الأضرار الناجمة عن الحرائق المشتعلة في كاليفورنيا تقدر بالفعل بنحو 50 مليار دولار.وسط أوامر إخلاء لأكثر من 100 ألف شخص.. بايدن يلغي رحلة إلى إيطاليا بسبب حرائق لوس أنجلوسمشهد مرعب لهروب مرضى مستشفى لوس أنجلوس بسبب الحرائق... فيديوحرائق "غير مسبوقة" تلتهم لوس أنجلوس الأمريكية

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https://sarabic.ae/20250108/تقرير-خسائر-حرائق-كاليفورنيا-بالولايات-المتحدة-تصل-إلى-57-مليار-دولار-1096606580.html

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, حرائق غابات, إخماد حرائق, حرائق الغابات