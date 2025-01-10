https://sarabic.ae/20250110/تسبب-بكارثة-هزت-أمريكا-القبض-على-مشتبه-به-بحريق-متعمد-في-لوس-أنجلوس-1096646043.html
تسبب بكارثة هزت أمريكا... القبض على مشتبه به بحريق متعمد في لوس أنجلوس
تسبب بكارثة هزت أمريكا... القبض على مشتبه به بحريق متعمد في لوس أنجلوس
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، ألقت القبض على شخص للاشتباه بإشعاله حريقًا متعمدًا، أدى إلى حريق كينيت غربي المدينة. 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T08:15+0000
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وذكرت قناة "نيوز نيشن" التلفزيونية، نقلاً عن ضباط إنفاذ القانون: "أكدت إدارة شرطة لوس أنجلوس لنيوز نيشن، أن حريق كينيت يتم التحقيق فيه الآن باعتباره قضية حريق متعمد، وأن شخصًا واحدًا رهن الاحتجاز".وأكدت القناة التلفزيونية أن السكان المحليين ساعدوا في اعتقال المشتبه به.وتخضع مقاطعة لوس أنجلوس لأوامر إخلاء إلزامية لعشرات الآلاف من السكان، واعترف رئيس الإطفاء في المقاطعة بأن الموارد مخصصة لمكافحة حريق أو اثنين من الحرائق الكبرى.تم بالفعل وصف الحرائق بأنها واحدة من أكثر الحرائق تدميراً في تاريخ مقاطعة لوس أنجلوس.في الوقت نفسه، ذكر البنك الأمريكي جي بي مورجان تشيس، في رسالة إلى العملاء نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز"، أن الأضرار الناجمة عن الحرائق المشتعلة في كاليفورنيا تقدر بالفعل بنحو 50 مليار دولار.وسط أوامر إخلاء لأكثر من 100 ألف شخص.. بايدن يلغي رحلة إلى إيطاليا بسبب حرائق لوس أنجلوسمشهد مرعب لهروب مرضى مستشفى لوس أنجلوس بسبب الحرائق... فيديوحرائق "غير مسبوقة" تلتهم لوس أنجلوس الأمريكية
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, حرائق غابات, إخماد حرائق, حرائق الغابات
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, حرائق غابات, إخماد حرائق, حرائق الغابات
تسبب بكارثة هزت أمريكا... القبض على مشتبه به بحريق متعمد في لوس أنجلوس
08:15 GMT 10.01.2025 (تم التحديث: 08:26 GMT 10.01.2025)
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، ألقت القبض على شخص للاشتباه بإشعاله حريقًا متعمدًا، أدى إلى حريق كينيت غربي المدينة.
وذكرت قناة "نيوز نيشن
" التلفزيونية، نقلاً عن ضباط إنفاذ القانون: "أكدت إدارة شرطة لوس أنجلوس لنيوز نيشن، أن حريق كينيت يتم التحقيق فيه الآن باعتباره قضية حريق متعمد، وأن شخصًا واحدًا رهن الاحتجاز".
وأكدت القناة التلفزيونية أن السكان المحليين ساعدوا في اعتقال المشتبه به.
إذا ثبت أن المشتبه به مذنب، فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، وفقًا لما ذكره المدعي العام لمنطقة لوس أنجلوس ناثان هوشمان.
وتخضع مقاطعة لوس أنجلوس لأوامر إخلاء إلزامية لعشرات الآلاف من السكان، واعترف رئيس الإطفاء في المقاطعة بأن الموارد مخصصة لمكافحة حريق أو اثنين من الحرائق الكبرى.
ومما زاد الطين بلة، أن الرياح العاتية أوقفت عمليات الطيران مؤقتًا وأمست صنابير إطفاء الحرائق غير صالحة للعمل، في منطقة باليساديس.
تم بالفعل وصف الحرائق بأنها واحدة من أكثر الحرائق تدميراً في تاريخ مقاطعة لوس أنجلوس.
وأدى حريق كبير آخر، وهو حريق إيتون، إلى حرق أكثر من 10000 هكتار في منطقة ألتادينا ويهدد سلامة حوالي 13000 مبنى.
في الوقت نفسه، ذكر البنك الأمريكي جي بي مورجان تشيس، في رسالة إلى العملاء نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز"، أن الأضرار الناجمة عن الحرائق المشتعلة في كاليفورنيا تقدر بالفعل بنحو 50 مليار دولار.