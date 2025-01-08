https://sarabic.ae/20250108/إجلاء-30-ألف-شخص-إثر-حريق-هائل-يجتاح-لوس-أنجلوس-1096592173.html
إجلاء 30 ألف شخص إثر حريق هائل يجتاح لوس أنجلوس
إجلاء 30 ألف شخص إثر حريق هائل يجتاح لوس أنجلوس
سبوتنيك عربي
اندلع حريق هائل بالقرب من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أمس الثلاثاء، مما أجبر نحو 30 ألف شخص على إخلاء منازلهم الواقعة في التلال المُهددة بالنيران. 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T14:39+0000
2025-01-08T14:39+0000
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وحذر مركز التنبؤ بالعواصف التابع للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية في الولايات المتحدة من سرعة انتشار النيران بسبب الرياح العاتية التي تُسهم في توسع رقعة الحريق.ونشب الحريق في حي باسيفيك باليساديس، الواقع أسفل جبال سانتا مونيكا شمال غرب المدينة، وهو حي يضم فيلات فاخرة تُقدر قيمتها بملايين الدولارات، حيث التهمت النيران ما يقرب من 1200 هكتار من الأراضي خلال الساعات القليلة الماضية.من جانبه أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، عن تسجيل "العديد من المباني المدمرة" جراء الحريق، وأشار إلى إصدار أوامر بإخلاء مساكن 30 ألف شخص بسبب الخطر المُتزايد. ولم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.ووصف أحد سكان الحي الوضع قائلاً: "لم أتخيل قط أن الرياح يمكن أن تُحدث مثل هذا التأثير على النار"، وأضاف أنه رأى "ألسنة لهب ترتفع لمسافة 100 متر في الهواء".وتسبب الحريق في حالة من الذعر بين السكان، حيث تم إجلاء العديد منهم على عجل، ولم يتمكنوا من أخذ سوى القليل من متعلقاتهم وحيواناتهم الأليفة، فيما وجد آخرون أنفسهم عالقين في ازدحام مروري خانق.وأسفر الحريق عن تكوين سحابة ضخمة من الدخان أمكن رؤيتها من أي مكان في المدينة. وقد اندلع الحريق في وقت حرج بالنسبة لمدينة لوس أنجلوس التي تشهد رياحًا عاتية، ما زاد من خطورة الوضع.وقد احترق ما لا يقل عن 1262 فدانًا في منطقة باسيفيك باليساديس الواقعة بين سانتا مونيكا وماليبو، بعد تحذيرات من خطر كبير لنشوب حرائق نتيجة للرياح العاتية التي هبت عقب فترة طويلة من الطقس الجاف، واتسعت رقعة الحريق بسرعة، ما زاد المخاوف من احتمال إجلاء المزيد من الأحياء.
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إجلاء 30 ألف شخص إثر حريق هائل يجتاح لوس أنجلوس
اندلع حريق هائل بالقرب من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أمس الثلاثاء، مما أجبر نحو 30 ألف شخص على إخلاء منازلهم الواقعة في التلال المُهددة بالنيران.
وحذر مركز التنبؤ بالعواصف التابع للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية في الولايات المتحدة من سرعة انتشار النيران بسبب الرياح العاتية التي تُسهم في توسع رقعة الحريق.
ونشب الحريق في حي باسيفيك باليساديس، الواقع أسفل جبال سانتا مونيكا شمال غرب المدينة، وهو حي يضم فيلات فاخرة تُقدر قيمتها بملايين الدولارات، حيث التهمت النيران ما يقرب من 1200 هكتار من الأراضي خلال الساعات القليلة الماضية.
من جانبه أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، عن تسجيل "العديد من المباني المدمرة" جراء الحريق، وأشار إلى إصدار أوامر بإخلاء مساكن 30 ألف شخص
بسبب الخطر المُتزايد. ولم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.
ووصف أحد سكان الحي الوضع قائلاً: "لم أتخيل قط أن الرياح يمكن أن تُحدث مثل هذا التأثير على النار"، وأضاف أنه رأى "ألسنة لهب ترتفع لمسافة 100 متر في الهواء".
18 ديسمبر 2024, 22:48 GMT
وتسبب الحريق في حالة من الذعر بين السكان، حيث تم إجلاء العديد منهم على عجل، ولم يتمكنوا من أخذ سوى القليل من متعلقاتهم وحيواناتهم الأليفة، فيما وجد آخرون أنفسهم عالقين في ازدحام مروري خانق.
وأسفر الحريق عن تكوين سحابة ضخمة من الدخان أمكن رؤيتها من أي مكان في المدينة. وقد اندلع الحريق في وقت حرج بالنسبة لمدينة لوس أنجلوس التي تشهد رياحًا عاتية، ما زاد من خطورة الوضع.
وقد احترق ما لا يقل عن 1262 فدانًا في منطقة باسيفيك باليساديس الواقعة بين سانتا مونيكا وماليبو، بعد تحذيرات من خطر كبير لنشوب حرائق نتيجة للرياح العاتية التي هبت عقب فترة طويلة من الطقس الجاف، واتسعت رقعة الحريق بسرعة، ما زاد المخاوف من احتمال إجلاء المزيد من الأحياء.