https://sarabic.ae/20250108/إجلاء-30-ألف-شخص-إثر-حريق-هائل-يجتاح-لوس-أنجلوس-1096592173.html

إجلاء 30 ألف شخص إثر حريق هائل يجتاح لوس أنجلوس

إجلاء 30 ألف شخص إثر حريق هائل يجتاح لوس أنجلوس

سبوتنيك عربي

اندلع حريق هائل بالقرب من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، أمس الثلاثاء، مما أجبر نحو 30 ألف شخص على إخلاء منازلهم الواقعة في التلال المُهددة بالنيران. 08.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-08T14:39+0000

2025-01-08T14:39+0000

2025-01-08T14:39+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار المناخ في العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0a/1079948670_55:0:1394:753_1920x0_80_0_0_a4b0bc4fbe82db1dd199e29d7ca6ea63.jpg

وحذر مركز التنبؤ بالعواصف التابع للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية في الولايات المتحدة من سرعة انتشار النيران بسبب الرياح العاتية التي تُسهم في توسع رقعة الحريق.ونشب الحريق في حي باسيفيك باليساديس، الواقع أسفل جبال سانتا مونيكا شمال غرب المدينة، وهو حي يضم فيلات فاخرة تُقدر قيمتها بملايين الدولارات، حيث التهمت النيران ما يقرب من 1200 هكتار من الأراضي خلال الساعات القليلة الماضية.من جانبه أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، عن تسجيل "العديد من المباني المدمرة" جراء الحريق، وأشار إلى إصدار أوامر بإخلاء مساكن 30 ألف شخص بسبب الخطر المُتزايد. ولم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.ووصف أحد سكان الحي الوضع قائلاً: "لم أتخيل قط أن الرياح يمكن أن تُحدث مثل هذا التأثير على النار"، وأضاف أنه رأى "ألسنة لهب ترتفع لمسافة 100 متر في الهواء".وتسبب الحريق في حالة من الذعر بين السكان، حيث تم إجلاء العديد منهم على عجل، ولم يتمكنوا من أخذ سوى القليل من متعلقاتهم وحيواناتهم الأليفة، فيما وجد آخرون أنفسهم عالقين في ازدحام مروري خانق.وأسفر الحريق عن تكوين سحابة ضخمة من الدخان أمكن رؤيتها من أي مكان في المدينة. وقد اندلع الحريق في وقت حرج بالنسبة لمدينة لوس أنجلوس التي تشهد رياحًا عاتية، ما زاد من خطورة الوضع.وقد احترق ما لا يقل عن 1262 فدانًا في منطقة باسيفيك باليساديس الواقعة بين سانتا مونيكا وماليبو، بعد تحذيرات من خطر كبير لنشوب حرائق نتيجة للرياح العاتية التي هبت عقب فترة طويلة من الطقس الجاف، واتسعت رقعة الحريق بسرعة، ما زاد المخاوف من احتمال إجلاء المزيد من الأحياء.

https://sarabic.ae/20241218/اندلاع-حريق-ضخم-في-ملعب-حلب-الدولي-لكرة-القدم-بسوريا-1095940786.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المناخ في العالم