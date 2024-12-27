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https://sarabic.ae/20241227/وزراة-الإسكان-والتنمية-الحضرية-ارتفاع-نسبة-الجوع-والتشرد-في-أمريكا-إلى-أرقام-قياسية-1096260102.html
وزراة الإسكان والتنمية الحضرية: ارتفاع نسبة الجوع والتشرد في أمريكا إلى أرقام قياسية
وزراة الإسكان والتنمية الحضرية: ارتفاع نسبة الجوع والتشرد في أمريكا إلى أرقام قياسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية بأن عدد الأشخاص في أمريكا الذين أجبروا على العيش في الشوارع أو في السيارات أو في الملاجئ زاد بنسبة 18% على أساس... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T20:26+0000
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وجاء في بيان وزراة الإسكان والتنمية الحضرية: "في يناير/كانون الثاني 2024، عانى أكثر من 770 ألف شخص من التشرد في ليلة واحدة، بزيادة قدرها 18% عن عام 2023، وكان للهجرة تأثير واضح بشكل خاص على معدل التشرد بين الأسر، والذي ارتفع بنسبة 39% بين عامي 2023 و2024".وفي السياق ذاته، يُقال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي ستنتهي ولايته قريباً تبذل كل ما في وسعها لحل الأزمة، حيث ترسل مليارات الدولارات في هيئة مساعدات، بما في ذلك بناء مساكن بأسعار معقولة.وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلاً عن خبراء، إلى أن الأرقام الجديدة تم التقليل من شأنها في الواقع وتشير إلى منهجية حسابية عفا عليها الزمن ولا تعكس الحجم الكامل لكارثة التشرد في الولايات المتحدة.الأمم المتحدة تكشف في تقرير عن كارثة يتعرض لها سكان قطاع غزةصور تجسد معاناة الفقر عندما يقع ضحية ألسنة الحريق
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وزراة الإسكان والتنمية الحضرية: ارتفاع نسبة الجوع والتشرد في أمريكا إلى أرقام قياسية

20:26 GMT 27.12.2024
© Getty Images / Anadoluرجل بلا مأوى
رجل بلا مأوى - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© Getty Images / Anadolu
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أفادت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية بأن عدد الأشخاص في أمريكا الذين أجبروا على العيش في الشوارع أو في السيارات أو في الملاجئ زاد بنسبة 18% على أساس سنوي ليبلغ أكثر من 770 ألف شخص، وهو رقم قياسي في التاريخ الحديث.
وجاء في بيان وزراة الإسكان والتنمية الحضرية: "في يناير/كانون الثاني 2024، عانى أكثر من 770 ألف شخص من التشرد في ليلة واحدة، بزيادة قدرها 18% عن عام 2023، وكان للهجرة تأثير واضح بشكل خاص على معدل التشرد بين الأسر، والذي ارتفع بنسبة 39% بين عامي 2023 و2024".

وتابع البيان: "أسهمت الكوارث الطبيعية، مثل حرائق الغابات في هاواي في أغسطس (آب) 2023، في ارتفاع معدلات التشرد، وظل أكثر من 5 آلاف شخص بلا مأوى حتى وقت جمع البيانات في يناير(كانون الثاني) 2024".

صورة للمصابين ومبتوري الأطراف في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
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أمس, 08:07 GMT
وفي السياق ذاته، يُقال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي ستنتهي ولايته قريباً تبذل كل ما في وسعها لحل الأزمة، حيث ترسل مليارات الدولارات في هيئة مساعدات، بما في ذلك بناء مساكن بأسعار معقولة.
وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلاً عن خبراء، إلى أن الأرقام الجديدة تم التقليل من شأنها في الواقع وتشير إلى منهجية حسابية عفا عليها الزمن ولا تعكس الحجم الكامل لكارثة التشرد في الولايات المتحدة.
الأمم المتحدة تكشف في تقرير عن كارثة يتعرض لها سكان قطاع غزة
صور تجسد معاناة الفقر عندما يقع ضحية ألسنة الحريق
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