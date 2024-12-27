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وزراة الإسكان والتنمية الحضرية: ارتفاع نسبة الجوع والتشرد في أمريكا إلى أرقام قياسية
وزراة الإسكان والتنمية الحضرية: ارتفاع نسبة الجوع والتشرد في أمريكا إلى أرقام قياسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية بأن عدد الأشخاص في أمريكا الذين أجبروا على العيش في الشوارع أو في السيارات أو في الملاجئ زاد بنسبة 18% على أساس... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T20:26+0000
2024-12-27T20:26+0000
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وجاء في بيان وزراة الإسكان والتنمية الحضرية: "في يناير/كانون الثاني 2024، عانى أكثر من 770 ألف شخص من التشرد في ليلة واحدة، بزيادة قدرها 18% عن عام 2023، وكان للهجرة تأثير واضح بشكل خاص على معدل التشرد بين الأسر، والذي ارتفع بنسبة 39% بين عامي 2023 و2024".وفي السياق ذاته، يُقال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي ستنتهي ولايته قريباً تبذل كل ما في وسعها لحل الأزمة، حيث ترسل مليارات الدولارات في هيئة مساعدات، بما في ذلك بناء مساكن بأسعار معقولة.وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلاً عن خبراء، إلى أن الأرقام الجديدة تم التقليل من شأنها في الواقع وتشير إلى منهجية حسابية عفا عليها الزمن ولا تعكس الحجم الكامل لكارثة التشرد في الولايات المتحدة.الأمم المتحدة تكشف في تقرير عن كارثة يتعرض لها سكان قطاع غزةصور تجسد معاناة الفقر عندما يقع ضحية ألسنة الحريق
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
وزراة الإسكان والتنمية الحضرية: ارتفاع نسبة الجوع والتشرد في أمريكا إلى أرقام قياسية
أفادت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية بأن عدد الأشخاص في أمريكا الذين أجبروا على العيش في الشوارع أو في السيارات أو في الملاجئ زاد بنسبة 18% على أساس سنوي ليبلغ أكثر من 770 ألف شخص، وهو رقم قياسي في التاريخ الحديث.
وجاء في بيان وزراة الإسكان والتنمية الحضرية: "في يناير/كانون الثاني 2024، عانى أكثر من 770 ألف شخص من التشرد في ليلة واحدة، بزيادة قدرها 18% عن عام 2023، وكان للهجرة تأثير واضح بشكل خاص على معدل التشرد بين الأسر، والذي ارتفع بنسبة 39% بين عامي 2023 و2024".
وتابع البيان: "أسهمت الكوارث الطبيعية، مثل حرائق الغابات في هاواي في أغسطس (آب) 2023، في ارتفاع معدلات التشرد، وظل أكثر من 5 آلاف شخص بلا مأوى حتى وقت جمع البيانات في يناير(كانون الثاني) 2024".
وفي السياق ذاته، يُقال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي ستنتهي ولايته قريباً تبذل كل ما في وسعها لحل الأزمة، حيث ترسل مليارات الدولارات في هيئة مساعدات، بما في ذلك بناء مساكن بأسعار معقولة.
وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلاً عن خبراء، إلى أن الأرقام الجديدة تم التقليل من شأنها في الواقع وتشير إلى منهجية حسابية عفا عليها الزمن ولا تعكس الحجم الكامل لكارثة التشرد في الولايات المتحدة.