https://sarabic.ae/20250110/حرائق-غير-مسبوقة-تلتهم-لوس-أنجلوس-الأمريكية-1096643174.html

حرائق "غير مسبوقة" تلتهم لوس أنجلوس الأمريكية

حرائق "غير مسبوقة" تلتهم لوس أنجلوس الأمريكية

سبوتنيك عربي

واصلت الحرائق الهائلة في لوس أنجلوس الأمريكية تمددها، يوم الخميس، حيث أتت على منازل ومركبات وتسببت بإجلاء عشرات آلاف الأشخاص وبسقوط خمسة قتلى على الأقل. 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T04:55+0000

2025-01-10T04:55+0000

2025-01-10T05:51+0000

لوس أنجلوس

كاليفورنيا

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

حرائق غابات

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وبقي الحريقان الرئيسيان المستعران في المدينة خارجين عن السيطرة، يوم الخميس، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة "فرانس برس".وفرّ أكثر من 130 ألف شخص من منازلهم بسبب الحرائق التي تزيد من شدتها رياح عاتية في ثاني كبرى المدن الأمريكية.وبعد ظهر الخميس، لم تكن قد تمت بعد السيطرة على الحريق في حي باسيفيك باليساديس الراقي، حيث أتت على منازل أصحاب الملايين والمشاهير، الواقع بين ماليبو وسانتا مونيكا، وذلك رغم إرسال تعزيزات شملت مروحيات عملت على رش المياه."التغير المناخي حقيقة واقعة"وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يمضي آخر أيامه في منصبه، خلال اجتماع عقد بعد ظهر الخميس في البيت الأبيض مع المسؤولين المعنيين بإدارة هذه الحرائق العنيفة: "هذه هي أكبر حرائق الغابات وأكثرها تدميراً في تاريخ كاليفورنيا". كما أصر بايدن على أن "التغير المناخي حقيقة واقعة".قالت السلطات المحلية، يوم الخميس، إنه تم الإعلان عن تعزيزات عسكرية قوامها نحو 400 عنصر من الحرس الوطني لمكافحة الحرائق العنيفة التي تجتاح لوس أنجلوس منذ ثلاثة أيام. وأوضحت السلطات: "هناك نحو 400 عنصر من الحرس الوطني في جميع أنحاء الولاية (كاليفورنيا) مستعدون لدعمنا، ونتوقع أن يكونوا في الموقع في وقت مبكر من مساء اليوم (الخميس)".في هوليوود، موطن صناعة السينما التي كانت مهددة لفترة من الوقت بسبب ألسنة اللهب، تمت السيطرة على الحريق في التلال، وفقاً للسلطات المحلية، وتم رفع أمر الإخلاء صباح الخميس.وقال وليام غونزاليس، الذي وضع كمامة سوداء أمام منزله الذي تحول رماداً في مدينة ألتادينا في شمال لوس أنجلوس: "فقدت كل شيء تقريباً. النيران أحرقت كل أحلامي ولم يبق سوى الرماد".وقضى خمسة أشخاص على الأقل في هذه الحرائق الهائلة المستعرة في محيط لوس أنجلوس والتي هددت حي هوليوود الشهير.وقالت رئيسة بلدية المدينة كارين باس، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، إن لوس أنجلوس تشهد "رياحاً بقوة إعصار تترافق مع جفاف حاد جداً".واندلع حريق أول صباح الثلاثاء على تلال حي باسيفيك باليساديس الراقي، الذي يضم منازل مشاهير وكثيراً من الدارات التي يقدر ثمنها بملايين الدولارات. وقد أتت الحرائق على 6500 هكتار وأكثر من ألف عمارة.وبدأت النيران تنتشر لاحقاً في تلال هوليوود، على بعد مئات الأمتار من جادة هوليوود بولفارد ومسرح "تشاينيز ثياتر" الشهير.حرائق "غير مسبوقة"تكاثرت بؤر الحرائق وامتدت إلى الضواحي الشمالية للمدينة وراحت تنتشر أحياناً بسرعة فائقة. وتخشى السلطات ارتفاع حصيلة الضحايا.وقال أنتوني مارونه، رئيس فرق الإطفاء في لوس أنجليس: "ليس لدينا عدد كافٍ من عناصر الإطفاء في منطقة لوس أنجليس لمواجهة هذا الوضع".وأوضح الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، مساء الأربعاء، أن "أكثر من 7500 إطفائي" أتى بعضهم من ولايات أخرى، يكافحون هذه الحرائق "غير المسبوقة".وأحد الضحايا الخمسة من سكان ألتادينا ويدعى فيكتور شو، وقد حاول حتى النهاية حماية منزله من النيران.وقال صديقه آل تانر، الذي عثر على جثته التي كانت لا تزال تمسك بقسطل الري لمحطة تلفزيونية: "يبدو أنه حاول إنقاذ المنزل الذي يملكه والداه منذ أكثر من 55 عاماً".ودعت السلطات سكان كاليفورنيا إلى الاقتصاد في استهلاك المياه، لأن ثلاثة خزانات تغذي محطات مكافحة الحرائق فرغت بسبب مكافحة النيران في باسيفيك باليساديس.ترامب يهاجم الديمقراطييننشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب معلومات خاطئة عبر شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، بتأكيده أن كاليفورنيا تعاني نقصاً في المياه بسبب السياسات الحكومية الديمقراطية التي تحول مياه الأمطار "لحماية نوع غير مفيد من الأسماك".في الواقع، تستخدم غالبية المياه المستهلكة في لوس أنجليس والمتأتية من نهر كولورادو في الزراعة كأولوية.ويزور الرئيس جو بايدن كاليفورنيا راهناً. وبعدما خصص مساعدات فدرالية فورية، ألغى زيارة كانت مقررة لإيطاليا الخميس، على ما أعلن البيت الأبيض.واستغل الرئيس المنتخب الحرائق لمهاجمة المعسكر الديمقراطي، وعلى رأسهم حاكم ولاية كاليفورنيا، الذي يعدّ من الشخصيات الواعدة في الحزب.وكتب ترامب الخميس على "تروث سوشال" إنه ينبغي لحاكم كاليفورنيا "غافين نيوسوم أن يستقيل. فالذنب ذنبه"، وكان قد ندد في رسالة سابقة بـ"عدم الكفاءة وسوء الإدارة للثنائي بايدن ونيوسوم".وكان الملياردير الجمهوري، الذي سينصب رئيساً للولايات المتحدة للمرة الثانية في 20 كانون الثاني/يناير، قد توعد في السابق بأنه سيحرم الحاكم الديمقراطي لكاليفورنيا من المساعدات الفدرالية في حال اندلاع حرائق إذا ما عاد إلى البيت الأبيض.أما حليف ترامب الكبير إيلون ماسك، فنشر رسائل على شبكة "إكس" تندد بدور البشر في مفاقمة التغير المناخي، وتربط بلا أي أدلة بين نطاق الحرائق وسياسات التنوع في توظيف عناصر الإطفاء في لوس أنجليس، أو تستنكر الإعلان عن حزمة مساعدات أمريكية جديدة بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا.السينما تأثرتتؤثر الحرائق في النشاط السينمائي في هوليوود. فقد توقف تصوير أفلام ومسلسلات عدة، فيما أغلق متنزه "يونيفرسال ستوديوز" الترفيهي في هوليوود.وأرجئ إعلان الترشيحات لجوائز الأوسكار إلى 19 كانون الثاني/يناير بدلاً من 17 منه، فضلاً عن مراسم توزيع جوائز النقاد التي كان يفترض أن تقام الأحد.وبين من طلب منهم إخلاء المناطق المنكوبة العديد من نجوم هوليوود. وكشف مارك هاميل، أحد أبطال سلسلة "ستار وورز"، عبر إنستغرام أنه غادر الثلاثاء منزله في منطقة ماليبو الراقية.والرياح التي تهب راهناً معروفة باسم "سانتا آنا"، وهي مألوفة في فصلي الخريف والشتاء في كاليفورنيا. لكن خلال الأسبوع الحالي بلغت حدة غير مسبوقة منذ العام 2011، على ما أفاد خبراء الأرصاد الجوية.وتشكل هذه الرياح كابوساً للإطفائيين، لأن كاليفورنيا عرفت سنتين ماطرتين جداً أدت إلى إنعاش الغطاء النباتي، الذي يبس الآن بسبب الشتاء الجاف الذي تشهده المنطقة. ويشير العلماء بانتظام إلى أن التغير المناخي يزيد تواتر الظواهر الجوية القصوى.

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لوس أنجلوس, كاليفورنيا, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, حرائق غابات