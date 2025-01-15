تحذيرات العلم الأحمر تتصاعد في كاليفورنيا.. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للحرائق؟

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة أوكراينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
17:03 GMT
58 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
13:29 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250115/تحذيرات-العلم-الأحمر-تتصاعد-كاليفورنيا-ما-الذي-يعنيه-ذلك-بالنسبة-للحرائق-1096803071.html
تحذيرات العلم الأحمر تتصاعد في كاليفورنيا.. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للحرائق؟
تحذيرات العلم الأحمر تتصاعد في كاليفورنيا.. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للحرائق؟
سبوتنيك عربي
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تحذيرات جديدة من "الوضع الخطير بشكل خاص" في أجزاء من مقاطعتي لوس أنجلوس وفنتورا، مع توقع هبوب رياح عاصفة... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T09:51+0000
2025-01-15T09:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1a/1065576674_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_fd824e4392920d2292b6999140e8b2eb.jpg
وذكرت الهيئة أنه رغم أن الرياح المتوقعة ليست بالقوة التي شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي، إلا أن سرعة الرياح عبر المرتفعات قد تتجاوز 50 ميلا في الساعة.ومن المنتظر أن تنتهي معظم تحذيرات العلم الأحمر المنتظمة في جنوب كاليفورنيا، اليوم بحلول الساعة الـ6 مساء بالتوقيت المحلي.وتشير التوقعات إلى بداية تحسن الظروف الجوية، غدا الخميس، مع تراجع سرعة الرياح إلى حوالي 30 ميلاً في الساعة، كما يُتوقع انتهاء صلاحية بقية تحذيرات العلم الأحمر مع انخفاض حدة الجفاف.وعلى الرغم من ذلك، لا تزال فرصة هطول الأمطار منخفضة خلال الأيام الـ 7 المقبلة، مع احتمالية استمرار الجفاف حتى نهاية الشهر.وحسب تقارير أمريكية، فإن الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات المدمرة في كاليفورنيا قد تصل ما بين 250 و275 مليار دولار.وتعتبر حرائق الغابات التي بدأت في مقاطعة لوس أنجلوس في 7 يناير/كانون الثاني، هي الأكبر في تاريخ الولاية. وذكرت السلطات أن المساحة الإجمالية للحرائق تجاوزت 16 ألف هكتار.وقُتل ما لا يقل عن 24 شخصًا ودُمر أكثر من 12.300 مبنى، بما في ذلك منازل المشاهير. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن الطقس الجاف والعاصف تسبب في انتشار الحريق بسرعة.
https://sarabic.ae/20250112/سويت-بالأرض-مشاهد-لدمار-واسع-جراء-حرائق-الغابات-في-لوس-أنجلوس-فيديو-1096723626.html
https://sarabic.ae/20250111/تقرير-حرائق-لوس-أنجلوس-تفوق-قدرة-أي-نظام-مياه-في-العالم-1096674833.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/1a/1065576674_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e7159120407331035393b9f302322f11.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تحذيرات العلم الأحمر تتصاعد في كاليفورنيا.. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للحرائق؟

09:51 GMT 15.01.2025
© AP Photo / Noah Bergerحرائق هائلة تشتعل في ماريبوسا، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 22 يوليو 2022
حرائق هائلة تشتعل في ماريبوسا، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 22 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Noah Berger
تابعنا عبر
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تحذيرات جديدة من "الوضع الخطير بشكل خاص" في أجزاء من مقاطعتي لوس أنجلوس وفنتورا، مع توقع هبوب رياح عاصفة قد تؤدي إلى تفاقم خطر الحرائق.
وذكرت الهيئة أنه رغم أن الرياح المتوقعة ليست بالقوة التي شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي، إلا أن سرعة الرياح عبر المرتفعات قد تتجاوز 50 ميلا في الساعة.
وأضافت أن ذلك يعزز فرص انتشار الحرائق الجديدة بسرعة كبيرة خارج نطاق السيطرة. وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
ومن المنتظر أن تنتهي معظم تحذيرات العلم الأحمر المنتظمة في جنوب كاليفورنيا، اليوم بحلول الساعة الـ6 مساء بالتوقيت المحلي.
صورة للدمار الذي خلفته الحرائق في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
مجتمع
"سويت بالأرض"... مشاهد لدمار واسع جراء حرائق الغابات في لوس أنجلوس... فيديو
12 يناير, 14:03 GMT
وتشير التوقعات إلى بداية تحسن الظروف الجوية، غدا الخميس، مع تراجع سرعة الرياح إلى حوالي 30 ميلاً في الساعة، كما يُتوقع انتهاء صلاحية بقية تحذيرات العلم الأحمر مع انخفاض حدة الجفاف.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال فرصة هطول الأمطار منخفضة خلال الأيام الـ 7 المقبلة، مع احتمالية استمرار الجفاف حتى نهاية الشهر.
وحسب تقارير أمريكية، فإن الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات المدمرة في كاليفورنيا قد تصل ما بين 250 و275 مليار دولار.
حرائق هائلة في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 9 أكتوبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
تقرير: حرائق لوس أنجلوس تفوق قدرة أي نظام مياه في العالم
11 يناير, 08:34 GMT
وتعتبر حرائق الغابات التي بدأت في مقاطعة لوس أنجلوس في 7 يناير/كانون الثاني، هي الأكبر في تاريخ الولاية. وذكرت السلطات أن المساحة الإجمالية للحرائق تجاوزت 16 ألف هكتار.
وقُتل ما لا يقل عن 24 شخصًا ودُمر أكثر من 12.300 مبنى، بما في ذلك منازل المشاهير. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن الطقس الجاف والعاصف تسبب في انتشار الحريق بسرعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
راجمة الصواريخ توس - 1أ (سولنتسيبيوك خلال معرض المنتدى الدولي أرميا 2018 (الجيش 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала