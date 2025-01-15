https://sarabic.ae/20250115/تحذيرات-العلم-الأحمر-تتصاعد-كاليفورنيا-ما-الذي-يعنيه-ذلك-بالنسبة-للحرائق-1096803071.html
تحذيرات العلم الأحمر تتصاعد في كاليفورنيا.. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للحرائق؟
تحذيرات العلم الأحمر تتصاعد في كاليفورنيا.. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للحرائق؟
سبوتنيك عربي
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تحذيرات جديدة من "الوضع الخطير بشكل خاص" في أجزاء من مقاطعتي لوس أنجلوس وفنتورا، مع توقع هبوب رياح عاصفة... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T09:51+0000
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وذكرت الهيئة أنه رغم أن الرياح المتوقعة ليست بالقوة التي شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي، إلا أن سرعة الرياح عبر المرتفعات قد تتجاوز 50 ميلا في الساعة.ومن المنتظر أن تنتهي معظم تحذيرات العلم الأحمر المنتظمة في جنوب كاليفورنيا، اليوم بحلول الساعة الـ6 مساء بالتوقيت المحلي.وتشير التوقعات إلى بداية تحسن الظروف الجوية، غدا الخميس، مع تراجع سرعة الرياح إلى حوالي 30 ميلاً في الساعة، كما يُتوقع انتهاء صلاحية بقية تحذيرات العلم الأحمر مع انخفاض حدة الجفاف.وعلى الرغم من ذلك، لا تزال فرصة هطول الأمطار منخفضة خلال الأيام الـ 7 المقبلة، مع احتمالية استمرار الجفاف حتى نهاية الشهر.وحسب تقارير أمريكية، فإن الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات المدمرة في كاليفورنيا قد تصل ما بين 250 و275 مليار دولار.وتعتبر حرائق الغابات التي بدأت في مقاطعة لوس أنجلوس في 7 يناير/كانون الثاني، هي الأكبر في تاريخ الولاية. وذكرت السلطات أن المساحة الإجمالية للحرائق تجاوزت 16 ألف هكتار.وقُتل ما لا يقل عن 24 شخصًا ودُمر أكثر من 12.300 مبنى، بما في ذلك منازل المشاهير. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن الطقس الجاف والعاصف تسبب في انتشار الحريق بسرعة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
تحذيرات العلم الأحمر تتصاعد في كاليفورنيا.. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للحرائق؟
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، تحذيرات جديدة من "الوضع الخطير بشكل خاص" في أجزاء من مقاطعتي لوس أنجلوس وفنتورا، مع توقع هبوب رياح عاصفة قد تؤدي إلى تفاقم خطر الحرائق.
وذكرت
الهيئة أنه رغم أن الرياح المتوقعة ليست بالقوة التي شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي، إلا أن سرعة الرياح عبر المرتفعات قد تتجاوز 50 ميلا في الساعة.
وأضافت أن ذلك يعزز فرص انتشار الحرائق الجديدة بسرعة كبيرة خارج نطاق السيطرة. وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
ومن المنتظر أن تنتهي معظم تحذيرات العلم الأحمر المنتظمة في جنوب كاليفورنيا، اليوم بحلول الساعة الـ6 مساء بالتوقيت المحلي.
وتشير التوقعات إلى بداية تحسن الظروف الجوية، غدا الخميس، مع تراجع سرعة الرياح إلى حوالي 30 ميلاً في الساعة، كما يُتوقع انتهاء صلاحية بقية تحذيرات العلم الأحمر مع انخفاض حدة الجفاف.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال فرصة هطول الأمطار منخفضة خلال الأيام الـ 7 المقبلة، مع احتمالية استمرار الجفاف حتى نهاية الشهر.
وحسب تقارير أمريكية، فإن الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات المدمرة في كاليفورنيا قد تصل ما بين 250 و275 مليار دولار
.
وتعتبر حرائق الغابات التي بدأت في مقاطعة لوس أنجلوس في 7 يناير/كانون الثاني، هي الأكبر في تاريخ الولاية. وذكرت السلطات أن المساحة الإجمالية للحرائق
تجاوزت 16 ألف هكتار.
وقُتل ما لا يقل عن 24 شخصًا
ودُمر أكثر من 12.300 مبنى، بما في ذلك منازل المشاهير. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن الطقس الجاف والعاصف تسبب في انتشار الحريق بسرعة.