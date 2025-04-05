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https://sarabic.ae/20250405/إضراب-عام-يشل-حركة-النقل-غربي-أوكرانيا-بسبب-تهديدات-التجنيد-القسري-1099246489.html
إضراب عام يشل حركة النقل غربي أوكرانيا بسبب تهديدات التجنيد القسري
إضراب عام يشل حركة النقل غربي أوكرانيا بسبب تهديدات التجنيد القسري
سبوتنيك عربي
أضرب سائقو الحافلات الصغيرة في دروهوبيتش، الواقعة في منطقة لفوف بأوكرانيا، عن العمل بسبب التهديد بالتعبئة القسرية ولم يذهبوا إلى العمل، وتُركت المدينة دون... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T16:35+0000
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وذكرت وسائل إعلام إوكرانية، أنه "في دروهوبيتش، منطقة لفوف، وبسبب تصرفات مركز التجنيد الإقليمي والتجنيد العسكري في أوكرانيا، لم تذهب أي حافلة صغيرة إلى العمل اليوم. وقد أضرب السائقون بعد يوم أمس، 4 أبريل، حيث تم إخراج زميلهم مباشرة من الحافلة وإرساله إلى اللجنة الطبية العسكرية".وينص القانون على أنه يجب على المكلفين بالخدمة العسكرية أن يحملوا معهم بطاقة هوية عسكرية في جميع الأوقات وأن يقدموها عند أول طلب من موظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري والشرطة.
https://sarabic.ae/20250405/مسيرات-روسية-تدمر-خمس-طائرات-أوكرانية-في-مطار-دنيبروبتروفسك-1099241529.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

إضراب عام يشل حركة النقل غربي أوكرانيا بسبب تهديدات التجنيد القسري

16:35 GMT 05.04.2025
© AP Photo / Francisco Secoالمواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا
المواطنون الأوكرانيون يلجأون إلى مترو الأنفاق في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© AP Photo / Francisco Seco
تابعنا عبر
أضرب سائقو الحافلات الصغيرة في دروهوبيتش، الواقعة في منطقة لفوف بأوكرانيا، عن العمل بسبب التهديد بالتعبئة القسرية ولم يذهبوا إلى العمل، وتُركت المدينة دون وسائل نقل.
وذكرت وسائل إعلام إوكرانية، أنه "في دروهوبيتش، منطقة لفوف، وبسبب تصرفات مركز التجنيد الإقليمي والتجنيد العسكري في أوكرانيا، لم تذهب أي حافلة صغيرة إلى العمل اليوم. وقد أضرب السائقون بعد يوم أمس، 4 أبريل، حيث تم إخراج زميلهم مباشرة من الحافلة وإرساله إلى اللجنة الطبية العسكرية".
كما ورد في المنشور، أكدت سلطات المدينة أنها تتخذ تدابير لتحقيق الاستقرار في حركة الركاب في المدينة.
القوات الروسية تدمر مخزنا لراجمات الصواريخ الأوكرانية في سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
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مسيرات روسية تدمر خمس طائرات أوكرانية في مطار دنيبروبتروفسك
12:51 GMT
ودخل قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو/ أيار الفائت، وأمرت الوثيقة جميع المسؤولين عن الخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.
وينص القانون على أنه يجب على المكلفين بالخدمة العسكرية أن يحملوا معهم بطاقة هوية عسكرية في جميع الأوقات وأن يقدموها عند أول طلب من موظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري والشرطة.
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