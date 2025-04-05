https://sarabic.ae/20250405/إضراب-عام-يشل-حركة-النقل-غربي-أوكرانيا-بسبب-تهديدات-التجنيد-القسري-1099246489.html
إضراب عام يشل حركة النقل غربي أوكرانيا بسبب تهديدات التجنيد القسري
إضراب عام يشل حركة النقل غربي أوكرانيا بسبب تهديدات التجنيد القسري
سبوتنيك عربي
أضرب سائقو الحافلات الصغيرة في دروهوبيتش، الواقعة في منطقة لفوف بأوكرانيا، عن العمل بسبب التهديد بالتعبئة القسرية ولم يذهبوا إلى العمل، وتُركت المدينة دون... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T16:35+0000
2025-04-05T16:35+0000
2025-04-05T16:35+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وذكرت وسائل إعلام إوكرانية، أنه "في دروهوبيتش، منطقة لفوف، وبسبب تصرفات مركز التجنيد الإقليمي والتجنيد العسكري في أوكرانيا، لم تذهب أي حافلة صغيرة إلى العمل اليوم. وقد أضرب السائقون بعد يوم أمس، 4 أبريل، حيث تم إخراج زميلهم مباشرة من الحافلة وإرساله إلى اللجنة الطبية العسكرية".وينص القانون على أنه يجب على المكلفين بالخدمة العسكرية أن يحملوا معهم بطاقة هوية عسكرية في جميع الأوقات وأن يقدموها عند أول طلب من موظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري والشرطة.
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العالم, أخبار أوكرانيا
إضراب عام يشل حركة النقل غربي أوكرانيا بسبب تهديدات التجنيد القسري
أضرب سائقو الحافلات الصغيرة في دروهوبيتش، الواقعة في منطقة لفوف بأوكرانيا، عن العمل بسبب التهديد بالتعبئة القسرية ولم يذهبوا إلى العمل، وتُركت المدينة دون وسائل نقل.
وذكرت وسائل إعلام إوكرانية، أنه "في دروهوبيتش، منطقة لفوف، وبسبب تصرفات مركز التجنيد الإقليمي والتجنيد العسكري في أوكرانيا، لم تذهب أي حافلة صغيرة إلى العمل اليوم. وقد أضرب السائقون بعد يوم أمس، 4 أبريل، حيث تم إخراج زميلهم مباشرة من الحافلة وإرساله إلى اللجنة الطبية العسكرية".
كما ورد في المنشور، أكدت سلطات المدينة أنها تتخذ تدابير لتحقيق الاستقرار في حركة الركاب في المدينة.
ودخل قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو/ أيار الفائت، وأمرت الوثيقة جميع المسؤولين عن الخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.
وينص القانون على أنه يجب على المكلفين بالخدمة العسكرية أن يحملوا معهم بطاقة هوية عسكرية في جميع الأوقات وأن يقدموها عند أول طلب من موظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري والشرطة.