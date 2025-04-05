https://sarabic.ae/20250405/مسيرات-روسية-تدمر-خمس-طائرات-أوكرانية-في-مطار-دنيبروبتروفسك-1099241529.html
مسيرات روسية تدمر خمس طائرات أوكرانية في مطار دنيبروبتروفسك
مسيرات روسية تدمر خمس طائرات أوكرانية في مطار دنيبروبتروفسك
سبوتنيك عربي
صرح رئيس اللجنة الروسية للشؤون السيادية ورئيس مجلس دمج المناطق الجديدة، فلاديمير روغوف، أن الجيش الروسي، باستخدام طائرات دون طيار، دمر خمس طائرات وحظيرة في... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T12:51+0000
2025-04-05T12:51+0000
2025-04-05T12:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "في مطار دنيبروبيتروفسك القوات العسكرية الروسية، تم تدمير ما لا يقل عن خمس طائرات وتضررت طائرتان أخريان باستخدام طائرات دون طيار".وأضاف: "وتم تدمير حظيرة حيث كانت القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتحويل الطائرات المدنية لأغراض عسكرية فيها، لقد تم تدمير هذا الإنتاج الحربي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحقق تقدما كبيرا في مقاطعة زابوروجيه وتسيطر على مواقع جديدةالقوات الروسية تحقق تقدما مهما وتدخل بلدة جديدة غربي جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250211/القوات-الروسية-تدمر-نقطة-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-في-قرية-تافريتشيسكي-بمقاطعة-زابوروجيه-1097657755.html
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روسيا
مسيرات روسية تدمر خمس طائرات أوكرانية في مطار دنيبروبتروفسك
صرح رئيس اللجنة الروسية للشؤون السيادية ورئيس مجلس دمج المناطق الجديدة، فلاديمير روغوف، أن الجيش الروسي، باستخدام طائرات دون طيار، دمر خمس طائرات وحظيرة في مطار دنيبروبيتروفسك.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "في مطار دنيبروبيتروفسك القوات العسكرية الروسية، تم تدمير ما لا يقل عن خمس طائرات وتضررت طائرتان أخريان باستخدام طائرات دون طيار".
وأضاف: "وتم تدمير حظيرة حيث كانت القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتحويل الطائرات المدنية لأغراض عسكرية فيها، لقد تم تدمير هذا الإنتاج الحربي".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.