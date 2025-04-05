https://sarabic.ae/20250405/إقالة-مساعد-الرئيس-الإيراني-بسبب-رحلة-سياحية-1099236389.html

إقالة مساعد الرئيس الإيراني بسبب رحلة سياحية

إقالة مساعد الرئيس الإيراني بسبب رحلة سياحية

سبوتنيك عربي

أصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قرارا بإقالة معاونه للشؤون البرلمانية، شهرام دبيري، على خلفية الجدل الذي أثارته رحلة الأخير الترفيهية إلى القطب الجنوبي... 05.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-05T09:39+0000

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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "قرار الإقالة جاء بعد تأكد الرئاسة من أن دبيري قام برحلة شخصية مكلفة إلى القطب الجنوبي، ما اعتُبر متناقضًا مع مبادئ الحكومة الحالية التي تؤكد التزامها بالبساطة والابتعاد عن مظاهر الترفيه".وأضاف القرار أن ذلك جاء "في وقت لا تزال فيه الضغوط الاقتصادية تثقل كاهل الشعب"، متابعا: "لا يمكن تبرير ما فعله دبيري ولا ينسجم مع نهج البساطة الذي تعتمده هذه الحكومة".ووعدت الحكومة الجديدة، بتحسين الواقع المعيشي وضبط سعر الدولار إلا أن العملة الأمريكية لم تستجب لإجراءات الحكومة الإيرانية وواصلت بالارتفاع.

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