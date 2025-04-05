https://sarabic.ae/20250405/إقالة-مساعد-الرئيس-الإيراني-بسبب-رحلة-سياحية-1099236389.html
إقالة مساعد الرئيس الإيراني بسبب رحلة سياحية
إقالة مساعد الرئيس الإيراني بسبب رحلة سياحية
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قرارا بإقالة معاونه للشؤون البرلمانية، شهرام دبيري، على خلفية الجدل الذي أثارته رحلة الأخير الترفيهية إلى القطب الجنوبي... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T09:39+0000
2025-04-05T09:39+0000
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إيران
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "قرار الإقالة جاء بعد تأكد الرئاسة من أن دبيري قام برحلة شخصية مكلفة إلى القطب الجنوبي، ما اعتُبر متناقضًا مع مبادئ الحكومة الحالية التي تؤكد التزامها بالبساطة والابتعاد عن مظاهر الترفيه".وأضاف القرار أن ذلك جاء "في وقت لا تزال فيه الضغوط الاقتصادية تثقل كاهل الشعب"، متابعا: "لا يمكن تبرير ما فعله دبيري ولا ينسجم مع نهج البساطة الذي تعتمده هذه الحكومة".ووعدت الحكومة الجديدة، بتحسين الواقع المعيشي وضبط سعر الدولار إلا أن العملة الأمريكية لم تستجب لإجراءات الحكومة الإيرانية وواصلت بالارتفاع.
https://sarabic.ae/20250330/بزشكيان-إيران-ترفض-في-رسالة-ردا-على-ترامب-إجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-واشنطن-1099076210.html
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إقالة مساعد الرئيس الإيراني بسبب رحلة سياحية
أصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قرارا بإقالة معاونه للشؤون البرلمانية، شهرام دبيري، على خلفية الجدل الذي أثارته رحلة الأخير الترفيهية إلى القطب الجنوبي خلال عطلة عيد النوروز.
وأفادت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، بأن "قرار الإقالة جاء بعد تأكد الرئاسة من أن دبيري قام برحلة شخصية مكلفة إلى القطب الجنوبي، ما اعتُبر متناقضًا مع مبادئ الحكومة الحالية التي تؤكد التزامها بالبساطة والابتعاد عن مظاهر الترفيه".
وأضاف القرار أن ذلك جاء "في وقت لا تزال فيه الضغوط الاقتصادية تثقل كاهل الشعب"، متابعا: "لا يمكن تبرير ما فعله دبيري ولا ينسجم مع نهج البساطة الذي تعتمده هذه الحكومة".
ووعدت الحكومة الجديدة، بتحسين الواقع المعيشي وضبط سعر الدولار إلا أن العملة الأمريكية لم تستجب لإجراءات الحكومة الإيرانية وواصلت بالارتفاع.