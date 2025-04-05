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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250405/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-49-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1099230648.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 49 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 49 مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 49 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T04:36+0000
2025-04-05T05:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 49 طائرات مسيرة أوكرانية، منها 16 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و14 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و6 مسيرات فوق أراضي مقاطعة سامارا".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250404/الجيش-الروسي-يكبد-نظام-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1099218239.html
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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 49 مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:36 GMT 05.04.2025 (تم التحديث: 05:08 GMT 05.04.2025)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 49 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وقالت وزارة الدفاع في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 49 طائرات مسيرة أوكرانية، منها 16 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و14 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و6 مسيرات فوق أراضي مقاطعة سامارا".

وبحسب البيان، تم تدمير "6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و 3 مسيرات فوق مقاطعة موردوفيا، وواحدة فوق مقاطعة ليبيتسك وواحدة فوق مقاطعة أوريول وواحدة فوق مقاطعة وبينزا، وواحدة فوق مقاطعة بريانسك".

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد نظام كييف خسائر فادحة على محور كورسك
أمس, 12:16 GMT
ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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