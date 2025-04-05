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"بسبب العلم".. استبعاد مدرب ولاعبتين من منتخب سيدات السلة السوري.. صور
"بسبب العلم".. استبعاد مدرب ولاعبتين من منتخب سيدات السلة السوري.. صور
سبوتنيك عربي
قررت وزارة الرياضة والشباب في قرارها الذي صدر صباح، اليوم السبت، استبعاد مدرب منتخب السيدات لكرة السلة أيمن سليمان إضافة إلى اللاعبتين سيدرا سليمان ونورا بشارة... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T13:13+0000
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ويأتي هذا القرار بعد أن شاع في الشارع الرياضي خبر مفاده أن اللاعبتين المذكورتين قامتا بالتقاط بعض الصور بلباس المنتخب الوطني من دون تواجد العلم الوطني الرسمي.الجدير بالذكر أن المتواجد حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت والذي يتحضر للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستنطلق في الأردن بعد أيام قليلة.
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منوعات, رياضة, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
منوعات, رياضة, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

"بسبب العلم".. استبعاد مدرب ولاعبتين من منتخب سيدات السلة السوري.. صور

13:13 GMT 05.04.2025
© Photo / x.comالمنتحب السوري للسيدات لكرة السلة
المنتحب السوري للسيدات لكرة السلة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© Photo / x.com
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قررت وزارة الرياضة والشباب في قرارها الذي صدر صباح، اليوم السبت، استبعاد مدرب منتخب السيدات لكرة السلة أيمن سليمان إضافة إلى اللاعبتين سيدرا سليمان ونورا بشارة من كادر المنتخب السوري.
ويأتي هذا القرار بعد أن شاع في الشارع الرياضي خبر مفاده أن اللاعبتين المذكورتين قامتا بالتقاط بعض الصور بلباس المنتخب الوطني من دون تواجد العلم الوطني الرسمي.
وتضمن قرار وزارة الرياضة أيضاً بمنعهم من مزاولة أي نشاط رياضي في المرحلة الحالية.
الجدير بالذكر أن المتواجد حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت والذي يتحضر للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستنطلق في الأردن بعد أيام قليلة.
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