"بسبب العلم".. استبعاد مدرب ولاعبتين من منتخب سيدات السلة السوري.. صور
© Photo / x.comالمنتحب السوري للسيدات لكرة السلة
© Photo / x.com
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قررت وزارة الرياضة والشباب في قرارها الذي صدر صباح، اليوم السبت، استبعاد مدرب منتخب السيدات لكرة السلة أيمن سليمان إضافة إلى اللاعبتين سيدرا سليمان ونورا بشارة من كادر المنتخب السوري.
ويأتي هذا القرار بعد أن شاع في الشارع الرياضي خبر مفاده أن اللاعبتين المذكورتين قامتا بالتقاط بعض الصور بلباس المنتخب الوطني من دون تواجد العلم الوطني الرسمي.
نورة بشارة "فلسطينية سورية" وسيدرا سليمان لاعبتا سلة بمنتخب سورية الوطني حبوا ينشروا صورهم على الإنستغرام بس ما عجبهم علم الجمهورية السورية الجديد فقرروا يحذفوه عن طريق الفوتوشوب.!— Abdulrahman Al Hariri (@abdulrahmanpho) April 5, 2025
كما أن المدرب أيمن سليمان استبعد اللاعبة آية محمد من المنتخب بسبب حجابها وهي من أفضل لاعبات… pic.twitter.com/aNwLOsqWqX
وتضمن قرار وزارة الرياضة أيضاً بمنعهم من مزاولة أي نشاط رياضي في المرحلة الحالية.
الجدير بالذكر أن المتواجد حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت والذي يتحضر للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستنطلق في الأردن بعد أيام قليلة.