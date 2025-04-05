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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250405/سلطات-تعرّض-مدينة-دونيتسك-لهجوم-أوكراني-واسع-النطاق-بالطائرات-المسيرة-1099230047.html
سلطات: تعرض مدينة دونيتسك لهجوم أوكراني واسع النطاق بالطائرات المسيرة
سلطات: تعرض مدينة دونيتسك لهجوم أوكراني واسع النطاق بالطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم السبت، بتعرّض مدينة دونيتسك في الجمهورية لهجوم أوكراني واسع النطاق بالطائرات المسيرة. 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T02:19+0000
2025-04-05T02:21+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة توثيق جرائم الحرب في أوكرانيا التابعة لإدارة رئيس وحكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، على "تليغرام": "من الساعة 00.50 دونيتسك وماكيفكا: هجوم جماعي بطائرات بدون طيار من النوع الانقضاضي".وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد سُمع صوت "الطنين" المميز للطائرات المسيرة الانتحارية فوق المدينة لأكثر من نصف ساعة، وسُمع دوي خمسة انفجارات على الأقل في وسط المدينة.هذا وأعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية فجر اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 59 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 101 مقذوف.
https://sarabic.ae/20250404/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-أوسبينوفكا-وروزوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1099214243.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

سلطات: تعرض مدينة دونيتسك لهجوم أوكراني واسع النطاق بالطائرات المسيرة

02:19 GMT 05.04.2025 (تم التحديث: 02:21 GMT 05.04.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية في قرية بيسكي، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية في قرية بيسكي، جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم السبت، بتعرّض مدينة دونيتسك في الجمهورية لهجوم أوكراني واسع النطاق بالطائرات المسيرة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة توثيق جرائم الحرب في أوكرانيا التابعة لإدارة رئيس وحكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، على "تليغرام": "من الساعة 00.50 دونيتسك وماكيفكا: هجوم جماعي بطائرات بدون طيار من النوع الانقضاضي".
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتي أوسبينوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 10:05 GMT
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد سُمع صوت "الطنين" المميز للطائرات المسيرة الانتحارية فوق المدينة لأكثر من نصف ساعة، وسُمع دوي خمسة انفجارات على الأقل في وسط المدينة.
هذا وأعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية فجر اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 59 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 101 مقذوف.
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