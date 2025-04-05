https://sarabic.ae/20250405/سلطات-تعرّض-مدينة-دونيتسك-لهجوم-أوكراني-واسع-النطاق-بالطائرات-المسيرة-1099230047.html
سلطات: تعرض مدينة دونيتسك لهجوم أوكراني واسع النطاق بالطائرات المسيرة
سلطات: تعرض مدينة دونيتسك لهجوم أوكراني واسع النطاق بالطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم السبت، بتعرّض مدينة دونيتسك في الجمهورية لهجوم أوكراني واسع النطاق بالطائرات المسيرة. 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T02:19+0000
2025-04-05T02:19+0000
2025-04-05T02:21+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095547342_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_eb4471e6380ea7431e1e8aa2a82d95f1.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان إدارة توثيق جرائم الحرب في أوكرانيا التابعة لإدارة رئيس وحكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، على "تليغرام": "من الساعة 00.50 دونيتسك وماكيفكا: هجوم جماعي بطائرات بدون طيار من النوع الانقضاضي".وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد سُمع صوت "الطنين" المميز للطائرات المسيرة الانتحارية فوق المدينة لأكثر من نصف ساعة، وسُمع دوي خمسة انفجارات على الأقل في وسط المدينة.هذا وأعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية فجر اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 59 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 101 مقذوف.
https://sarabic.ae/20250404/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-أوسبينوفكا-وروزوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1099214243.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095547342_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_2ce8e3b0d6a449758c1a3539105880c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
سلطات: تعرض مدينة دونيتسك لهجوم أوكراني واسع النطاق بالطائرات المسيرة
02:19 GMT 05.04.2025 (تم التحديث: 02:21 GMT 05.04.2025)
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم السبت، بتعرّض مدينة دونيتسك في الجمهورية لهجوم أوكراني واسع النطاق بالطائرات المسيرة.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان إدارة توثيق جرائم الحرب في أوكرانيا التابعة لإدارة رئيس وحكومة جمهورية دونيتسك الشعبية، على "تليغرام": "من الساعة 00.50 دونيتسك وماكيفكا: هجوم جماعي بطائرات بدون طيار من النوع الانقضاضي".
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فقد سُمع صوت "الطنين" المميز للطائرات المسيرة الانتحارية فوق المدينة لأكثر من نصف ساعة، وسُمع دوي خمسة انفجارات على الأقل في وسط المدينة.
هذا وأعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية
فجر اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 59 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 101 مقذوف.