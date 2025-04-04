https://sarabic.ae/20250404/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-أوسبينوفكا-وروزوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1099214243.html

القوات الروسية تحرر بلدتي أوسبينوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدتي أوسبينوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي أوسبينوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T10:05+0000

2025-04-04T10:05+0000

2025-04-04T10:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080681149_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3404248d977be12e7d4d55b898c8b2c.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع، أنه "نتيجة لأعمال نشطة وحاسمة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حررت بلدتي بانتيليمونوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية حسنّت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية لثلاثة ألوية آلية، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ومفرزة حدودية تابعة لحرس الحدود الأوكرانية.وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1505 عسكري، وخمس دبابات، و18 مركبة مدرعة قتالية، بما في ذلك عشر ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113". كما تم تدمير 32 مركبة، و36 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك 15 قطعة غربية الصنع، و13 محطة حرب إلكترونية، و12 مستودع ذخيرة ميدانية.وذكر البيان أنه خلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. وألحقت الغارات الجوية والطائرات المسيرة، ونيران المدفعية أضرارًا بالقوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الآلية، وثلاثة ألوية هجومية محمولة جوًا تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي.وخلال أسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 1910 عسكريين، وأربع دبابات، و34 مركبة مدرعة قتالية، و72 سيارة. كما تم تدمير 18 مدفعا ميدانيا، وثلاث محطات للحرب الإلكترونية، ومستودعين للذخيرة". وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 945 جنديًا، وثلاث دبابات، ومركبة قتالية مدرعة، و16 مركبة، و18 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك وحدتا مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب" عيار 155 ملم، صناعة بولندية. كما تم تدمير أربع محطات للحرب الإلكترونية.وأضاف البيان أنه خلال الأسبوع، وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدتي رازليف وفيسولوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية تعلن إسقاط المضادات الجوية 107 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلادالقوات الروسية تدك مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء الأوكرانية وتحرر بلدتين في دونيتسك وزابوروجيه

https://sarabic.ae/20250403/الجيش-الروسي-يستهدف-قافلة-عسكرية-أوكرانية-محملة-بالذخيرة-في-مقاطعة-خاركوف-1099172505.html

https://sarabic.ae/20250403/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-23-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-عدة-مناطق-ليلاً-1099172316.html

https://sarabic.ae/20250402/القوات-الروسية-تكبد-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1099156508.html

https://sarabic.ae/20250402/صواريخ-روسية-تستهدف-منشأة-لتجميع-المسيرات-الأوكرانية-ومركز-تدريب-مشغليها-1099155299.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي