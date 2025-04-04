https://sarabic.ae/20250404/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-أوسبينوفكا-وروزوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1099214243.html
القوات الروسية تحرر بلدتي أوسبينوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدتي أوسبينوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي أوسبينوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T10:05+0000
2025-04-04T10:05+0000
2025-04-04T10:44+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع، أنه "نتيجة لأعمال نشطة وحاسمة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حررت بلدتي بانتيليمونوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية حسنّت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية لثلاثة ألوية آلية، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ومفرزة حدودية تابعة لحرس الحدود الأوكرانية.وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1505 عسكري، وخمس دبابات، و18 مركبة مدرعة قتالية، بما في ذلك عشر ناقلات جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم 113". كما تم تدمير 32 مركبة، و36 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك 15 قطعة غربية الصنع، و13 محطة حرب إلكترونية، و12 مستودع ذخيرة ميدانية.وذكر البيان أنه خلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. وألحقت الغارات الجوية والطائرات المسيرة، ونيران المدفعية أضرارًا بالقوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الآلية، وثلاثة ألوية هجومية محمولة جوًا تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي.وخلال أسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 1910 عسكريين، وأربع دبابات، و34 مركبة مدرعة قتالية، و72 سيارة. كما تم تدمير 18 مدفعا ميدانيا، وثلاث محطات للحرب الإلكترونية، ومستودعين للذخيرة". وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 945 جنديًا، وثلاث دبابات، ومركبة قتالية مدرعة، و16 مركبة، و18 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك وحدتا مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب" عيار 155 ملم، صناعة بولندية. كما تم تدمير أربع محطات للحرب الإلكترونية.وأضاف البيان أنه خلال الأسبوع، وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدتي رازليف وفيسولوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية تعلن إسقاط المضادات الجوية 107 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلادالقوات الروسية تدك مؤسسات صناعة الصواريخ والفضاء الأوكرانية وتحرر بلدتين في دونيتسك وزابوروجيه
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
القوات الروسية تحرر بلدتي أوسبينوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:05 GMT 04.04.2025 (تم التحديث: 10:44 GMT 04.04.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي أوسبينوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أنه "نتيجة لأعمال نشطة وحاسمة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حررت بلدتي بانتيليمونوفكا وروزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية حسنّت من مواقعها التكتيكية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية لثلاثة ألوية آلية، ولواءين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ومفرزة حدودية تابعة لحرس الحدود الأوكرانية.
وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 1505 عسكري، وخمس دبابات، و18 مركبة مدرعة قتالية، بما في ذلك عشر ناقلات جند مدرعة
أمريكية الصنع من طراز "إم 113". كما تم تدمير 32 مركبة، و36 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك 15 قطعة غربية الصنع، و13 محطة حرب إلكترونية، و12 مستودع ذخيرة ميدانية.
وذكر البيان أنه خلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك. وألحقت الغارات الجوية والطائرات المسيرة، ونيران المدفعية أضرارًا بالقوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الآلية، وثلاثة ألوية هجومية محمولة جوًا تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي.
وفي اتجاهي خاركوف وبيلغورود، تم استهداف وحدات من ثلاثة ألوية آلية، ولواء مشاة آلي، ولواء للطائرة المسيرة، وفوجين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي.
وخلال أسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية
أكثر من 1910 عسكريين، وأربع دبابات، و34 مركبة مدرعة قتالية، و72 سيارة. كما تم تدمير 18 مدفعا ميدانيا، وثلاث محطات للحرب الإلكترونية، ومستودعين للذخيرة".
وتابع البيان: أنه خلال الأسبوع الماضي، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" ألوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية 945 عسكريًا، وثلاث دبابات، ومدفعين ذاتيي الحركة من طراز "كراب".
وخسرت القوات الأوكرانية
أكثر من 945 جنديًا، وثلاث دبابات، ومركبة قتالية مدرعة، و16 مركبة، و18 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك وحدتا مدفعية ذاتية الحركة من طراز "كراب" عيار 155 ملم، صناعة بولندية. كما تم تدمير أربع محطات للحرب الإلكترونية.
وأضاف البيان أنه خلال الأسبوع، وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدتي رازليف وفيسولوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخلص البيان إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 15 قنبلة جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم" أمريكية الصنع، وأربعة صواريخ متعددة الإطلاق من نوع "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخ متعدد الإطلاق من نوع "أورغان"، و895 طائرة دون طيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.