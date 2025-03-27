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القوات الروسية تسقط "ميغ-29" أوكرانية
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250327/الجيش-الروسي-يحيد-190-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1098995285.html
الجيش الروسي يحيد 190 عسكريا أوكرانيا على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية
الجيش الروسي يحيد 190 عسكريا أوكرانيا على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر بأكثر من 190 عسكريًا، خلال الـ24 الساعة الماضية، بالإضافة... 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T10:51+0000
2025-03-27T10:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
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وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 190 عسكريًا، كما تم تدمير 5 مركبات مدرعة قتالية و7 سيارات ومدفعين ومدفع هاون ومحطة حرب إلكترونية، ومركز تحكم بالطائرات المسيرة".وأكدت الوزارة، في بيانها، أن "عملية تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".واستهدفت الضربات العملياتية والتكتيكية والطيران الحربي والمدفعية الروسية تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا وغورنال وغويفو وأوليشنيا، وكذلك مناطق باسوفكا وبيلوفودي وفاراتشينو وفيليكايا ريبيتسا، وفيسيلوفكا وفودولاغي وغورافكا وزابسيلي ولوكنيا وميروبول وبيساريفكا وسادكي ويوناكوفكا ويابلونوفكا في قاطعة سومي.وفي المجمل، أثناء القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 38070 عسكريًا، و402 دبابة و327 مركبة قتال للمشاة و290 ناقلة جند مدرعة و2228 مركبة عسكرية مدرعة، و2555 سيارة و587 قطعة مدفعية و53 منصة إطلاق صواريخ، بما في ذلك 13 من طراز "هيمارس"، و7 من طراز "إم إل آر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و26 قاذفة من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات و10 مركبات نقل وتحميل، و123 محطة حرب إلكترونية و10 رادارات للدفاع الجوي و56 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو-آر77"، و5 عبارات جسرية ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة إصلاح وإخلاء مدرعة، ومركبة قيادة وأركان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعةالجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع
https://sarabic.ae/20250326/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1098970393.html
https://sarabic.ae/20250324/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-ضخمة-في-صفوف-نظام-كييف-على-محور-كورسك-1098904037.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي

الجيش الروسي يحيد 190 عسكريا أوكرانيا على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية

10:51 GMT 27.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية
قوات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر بأكثر من 190 عسكريًا، خلال الـ24 الساعة الماضية، بالإضافة إلى خسائر في المعدات والآليات.
وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 190 عسكريًا، كما تم تدمير 5 مركبات مدرعة قتالية و7 سيارات ومدفعين ومدفع هاون ومحطة حرب إلكترونية، ومركز تحكم بالطائرات المسيرة".
وأكدت الوزارة، في بيانها، أن "عملية تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".

وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات من ألوية هجومية برمائية آلية، ولواء رئاسي، ولواء للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا وغورنال وغويفو وأوليشنيا".

العمل القتالي للمركبة القتالية بي ار ام-1كا للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية
أمس, 12:52 GMT
واستهدفت الضربات العملياتية والتكتيكية والطيران الحربي والمدفعية الروسية تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا وغورنال وغويفو وأوليشنيا، وكذلك مناطق باسوفكا وبيلوفودي وفاراتشينو وفيليكايا ريبيتسا، وفيسيلوفكا وفودولاغي وغورافكا وزابسيلي ولوكنيا وميروبول وبيساريفكا وسادكي ويوناكوفكا ويابلونوفكا في قاطعة سومي.
وفي المجمل، أثناء القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 38070 عسكريًا، و402 دبابة و327 مركبة قتال للمشاة و290 ناقلة جند مدرعة و2228 مركبة عسكرية مدرعة، و2555 سيارة و587 قطعة مدفعية و53 منصة إطلاق صواريخ، بما في ذلك 13 من طراز "هيمارس"، و7 من طراز "إم إل آر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و26 قاذفة من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات و10 مركبات نقل وتحميل، و123 محطة حرب إلكترونية و10 رادارات للدفاع الجوي و56 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو-آر77"، و5 عبارات جسرية ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة إصلاح وإخلاء مدرعة، ومركبة قيادة وأركان.
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر ضخمة في صفوف نظام كييف على محور كورسك
24 مارس, 11:57 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
الجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع
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