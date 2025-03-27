https://sarabic.ae/20250327/الجيش-الروسي-يحيد-190-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1098995285.html

الجيش الروسي يحيد 190 عسكريا أوكرانيا على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية

الجيش الروسي يحيد 190 عسكريا أوكرانيا على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر بأكثر من 190 عسكريًا، خلال الـ24 الساعة الماضية، بالإضافة... 27.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-27T10:51+0000

2025-03-27T10:51+0000

2025-03-27T10:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 190 عسكريًا، كما تم تدمير 5 مركبات مدرعة قتالية و7 سيارات ومدفعين ومدفع هاون ومحطة حرب إلكترونية، ومركز تحكم بالطائرات المسيرة".وأكدت الوزارة، في بيانها، أن "عملية تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".واستهدفت الضربات العملياتية والتكتيكية والطيران الحربي والمدفعية الروسية تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، في مناطق غوغوليفكا وغورنال وغويفو وأوليشنيا، وكذلك مناطق باسوفكا وبيلوفودي وفاراتشينو وفيليكايا ريبيتسا، وفيسيلوفكا وفودولاغي وغورافكا وزابسيلي ولوكنيا وميروبول وبيساريفكا وسادكي ويوناكوفكا ويابلونوفكا في قاطعة سومي.وفي المجمل، أثناء القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 38070 عسكريًا، و402 دبابة و327 مركبة قتال للمشاة و290 ناقلة جند مدرعة و2228 مركبة عسكرية مدرعة، و2555 سيارة و587 قطعة مدفعية و53 منصة إطلاق صواريخ، بما في ذلك 13 من طراز "هيمارس"، و7 من طراز "إم إل آر إس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و26 قاذفة من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات و10 مركبات نقل وتحميل، و123 محطة حرب إلكترونية و10 رادارات للدفاع الجوي و56 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو-آر77"، و5 عبارات جسرية ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة إصلاح وإخلاء مدرعة، ومركبة قيادة وأركان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعةالجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع

https://sarabic.ae/20250326/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1098970393.html

https://sarabic.ae/20250324/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-ضخمة-في-صفوف-نظام-كييف-على-محور-كورسك-1098904037.html

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي