https://sarabic.ae/20250326/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1098970393.html

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية على محور كورسك، وكبّدها خسائر فادحة، ودمر عددا من آلياتها العسكرية. 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T12:52+0000

2025-03-26T12:52+0000

2025-03-26T12:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات لواء ميكانيكي و3 ألوية هجومية محمولة جوًا، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا وغورنال وغويفو وأوليشنيا.وأضاف البيان أن "نيران العمليات التكتيكية والطيران والمدفعية التابعة للقوات الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية في مناطق غورنال وغوغوليفكا وغويفو وأوليشنيا، بالإضافة إلى باسوفكا وبلوفودي وفاراتشينو وفيليكايا ريبيتسا وفيسيلوفكا وفودولاغي وزورافكا وزابسيلي ولوكنيا وميروبولي وبيساريفكا وسادكي ويوناكوفكا ويابلونوفكا في مقاطعة سومي".وفي المجمل، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 70,190 عسكريًا، و402 دبابة و327 مركبة قتالية للمشاة و290 ناقلة جند مدرعة و2223 مركبة مدرعة قتالية، و2548 سيارة و585 قطعة مدفعية و53 قاذفة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ "هيمارس" و7 قاذفات صواريخ متعددة مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و26 منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات ومدفعية ذاتية الحركة مضادة للطائرات، و10 مركبات نقل وتحميل و122 محطة حرب إلكترونية و18 رادارًا مضادًا للبطاريات و10 رادارات للدفاع الجوي و56 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو آر-77"، و5 عبارات جسرية ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة مدرعة للإصلاح والاستعادة، ومركبة قيادة وأركان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعةالجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع

https://sarabic.ae/20250324/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-عدة-محاور-1098898509.html

https://sarabic.ae/20250324/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-ضخمة-في-صفوف-نظام-كييف-على-محور-كورسك-1098904037.html

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا