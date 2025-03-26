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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250326/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية-1098970393.html
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية على محور كورسك، وكبّدها خسائر فادحة، ودمر عددا من آلياتها العسكرية. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T12:52+0000
2025-03-26T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات لواء ميكانيكي و3 ألوية هجومية محمولة جوًا، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا وغورنال وغويفو وأوليشنيا.وأضاف البيان أن "نيران العمليات التكتيكية والطيران والمدفعية التابعة للقوات الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية في مناطق غورنال وغوغوليفكا وغويفو وأوليشنيا، بالإضافة إلى باسوفكا وبلوفودي وفاراتشينو وفيليكايا ريبيتسا وفيسيلوفكا وفودولاغي وزورافكا وزابسيلي ولوكنيا وميروبولي وبيساريفكا وسادكي ويوناكوفكا ويابلونوفكا في مقاطعة سومي".وفي المجمل، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 70,190 عسكريًا، و402 دبابة و327 مركبة قتالية للمشاة و290 ناقلة جند مدرعة و2223 مركبة مدرعة قتالية، و2548 سيارة و585 قطعة مدفعية و53 قاذفة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ "هيمارس" و7 قاذفات صواريخ متعددة مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و26 منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات ومدفعية ذاتية الحركة مضادة للطائرات، و10 مركبات نقل وتحميل و122 محطة حرب إلكترونية و18 رادارًا مضادًا للبطاريات و10 رادارات للدفاع الجوي و56 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو آر-77"، و5 عبارات جسرية ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة مدرعة للإصلاح والاستعادة، ومركبة قيادة وأركان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعةالجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع
https://sarabic.ae/20250324/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-عدة-محاور-1098898509.html
https://sarabic.ae/20250324/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-ضخمة-في-صفوف-نظام-كييف-على-محور-كورسك-1098904037.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر جسيمة على محور كورسك ويدمر عددا من الآليات العسكرية

12:52 GMT 26.03.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي للمركبة القتالية بي ار ام-1كا للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي للمركبة القتالية بي ار ام-1كا للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
© Sputnik
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية على محور كورسك، وكبّدها خسائر فادحة، ودمر عددا من آلياتها العسكرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات لواء ميكانيكي و3 ألوية هجومية محمولة جوًا، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا وغورنال وغويفو وأوليشنيا.
وأضاف البيان أن "نيران العمليات التكتيكية والطيران والمدفعية التابعة للقوات الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية في مناطق غورنال وغوغوليفكا وغويفو وأوليشنيا، بالإضافة إلى باسوفكا وبلوفودي وفاراتشينو وفيليكايا ريبيتسا وفيسيلوفكا وفودولاغي وزورافكا وزابسيلي ولوكنيا وميروبولي وبيساريفكا وسادكي ويوناكوفكا ويابلونوفكا في مقاطعة سومي".
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على عدة محاور
24 مارس, 10:14 GMT

وخلال الـ24 الساعة الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 230 جنديًا، وتم تدمير دبابة وناقلة جند مدرعة ومركبة قتالية مدرعة و6 مركبات ومحطة حرب إلكترونية، ومركز للتحكم في الطائرات المسيرة، ومستودع للذخيرة.

وفي المجمل، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 70,190 عسكريًا، و402 دبابة و327 مركبة قتالية للمشاة و290 ناقلة جند مدرعة و2223 مركبة مدرعة قتالية، و2548 سيارة و585 قطعة مدفعية و53 قاذفة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ "هيمارس" و7 قاذفات صواريخ متعددة مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و26 منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات ومدفعية ذاتية الحركة مضادة للطائرات، و10 مركبات نقل وتحميل و122 محطة حرب إلكترونية و18 رادارًا مضادًا للبطاريات و10 رادارات للدفاع الجوي و56 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو آر-77"، و5 عبارات جسرية ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة مدرعة للإصلاح والاستعادة، ومركبة قيادة وأركان.
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر ضخمة في صفوف نظام كييف على محور كورسك
24 مارس, 11:57 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة
الجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع
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