https://sarabic.ae/20250405/سيناتور-روسي-قضية-لوبان-تمثلت-في-غضب-المواطنين-الفرنسيين-وزيادة-عدد-أعضاء-حزبها-ودعم-ترامب-1099230196.html
سيناتور روسي: قضية لوبان تمثلت في غضب المواطنين الفرنسيين وزيادة عدد أعضاء حزبها
سيناتور روسي: قضية لوبان تمثلت في غضب المواطنين الفرنسيين وزيادة عدد أعضاء حزبها
سبوتنيك عربي
لفت السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف اليوم السبت، إلى أن نتائج قضية زعيمة المعارضة الفرنسية مارين لوبان تمثلت في غضب المواطنين الفرنسيين، وزيادة عدد أعضاء حزبها... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T03:22+0000
2025-04-05T03:22+0000
2025-04-05T03:23+0000
روسيا
أخبار فرنسا
لوبان
مارين لوبان
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بوشكوف في قناته على "تلغرام": "أخبار من فرنسا: تنفيذ الحكم ضد مارين لوبان تأجل حتى الصيف. القضاة الثلاثة الذين أصدروا الحكم يختبئون من غضب المواطنين، وتم توفير حماية لهم".وأضاف عضو مجلس الشيوخ الروسي: "حزب 'التجمع الوطني' اكتسب 20 ألف عضو جديد في أيام قليلة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب بإطلاق سراح لوبان، مقارناً محاكمتها بما كان أعداؤه في الولايات المتحدة يخططون لفعله ضده. هذه هي النتائج الأولية للحكم المُسيّس".وفي 31 آذار/مارس الماضي، أصدرت محكمة باريس حكماً ضد لوبان وعدد من نواب حزب "التجمع الوطني" في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، حيث منعتها من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات.
https://sarabic.ae/20250401/مارين-لوبان-حكم-القضاء-الفرنسي-ضدي-بمثابة-قنبلة-ذرية-1099132540.html
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روسيا, أخبار فرنسا , لوبان, مارين لوبان
روسيا, أخبار فرنسا , لوبان, مارين لوبان
سيناتور روسي: قضية لوبان تمثلت في غضب المواطنين الفرنسيين وزيادة عدد أعضاء حزبها
03:22 GMT 05.04.2025 (تم التحديث: 03:23 GMT 05.04.2025)
لفت السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف اليوم السبت، إلى أن نتائج قضية زعيمة المعارضة الفرنسية مارين لوبان تمثلت في غضب المواطنين الفرنسيين، وزيادة عدد أعضاء حزبها ودعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاء ذلك في معرض تعليقه على طبيعة الحكم المسيس ضدها.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب بوشكوف في قناته على "تلغرام": "أخبار من فرنسا: تنفيذ الحكم ضد مارين لوبان تأجل حتى الصيف. القضاة الثلاثة الذين أصدروا الحكم يختبئون من غضب المواطنين، وتم توفير حماية لهم".
وأضاف عضو مجلس الشيوخ الروسي: "حزب 'التجمع الوطني' اكتسب 20 ألف عضو جديد في أيام قليلة. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب بإطلاق سراح لوبان، مقارناً محاكمتها بما كان أعداؤه في الولايات المتحدة يخططون لفعله ضده. هذه هي النتائج الأولية للحكم المُسيّس".
وفي 31 آذار/مارس الماضي، أصدرت محكمة باريس حكماً
ضد لوبان وعدد من نواب حزب "التجمع الوطني" في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، حيث منعتها من الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات.