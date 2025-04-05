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غرفة السياحة المصرية تعلق على حظر السعودية للتأشيرات القصيرة
غرفة السياحة المصرية تعلق على حظر السعودية للتأشيرات القصيرة
سبوتنيك عربي
علقت غرفة شركات السياحة المصرية على قرار المملكة العربية السعودية الذي يقضي بحظر إصدار التأشيرات قصيرة الأجل لـ 14 دولة اعتبارات من 18 أبريل/ نيسان الحالي. 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T20:48+0000
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وقال باسل السيسى، عضو الغرفة في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إن مصر من بين الدول التي سيتم حظر إصدار التأشيرات القصيرة لها، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تنظيم السفر قبل موسم الحج، بعدما تم رصد مخالفات خلال العام الماضي.ولفت إلى أن القرار سيستمر من موعد سريانه حتى انتهاء موسم الحج، مشيرا إلى أن جميع الدول التي تسبب مواطنوها في مخالفات خلال العام الماضي ستكون ضمن القرار. وتابع: "خلال العام الماضي تم الذهاب إلى الحج بتأشيرات مخالفة ولهذا السبب تم حظر أصحاب تلك التأشيرات من دخول المملكة خلال تلك الفترة لتفادي تكرار الأزمة السابقة".ويتم إصدار التأشيرة السياحية السعودية للقيام بأنشطة سياحية قصيرة الأجل، وتسمح لحاملها بإقامة لمدة 90 يوما وتنطبق على تأشيرة العمرة لكنها لا تصلح لأداء الحج، وهي غير قابلة للتمديد.
https://sarabic.ae/20240911/مسؤول-سعودي-لسبوتنيك-نسهل-إصدار-التأشيرات-ويمكن-للروس-الحصول-على-تأشيرة-إلكترونية-في-دقائق-1092615435.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, السعودية, مصر, أخبار الحج
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, السعودية, مصر, أخبار الحج

غرفة السياحة المصرية تعلق على حظر السعودية للتأشيرات القصيرة

20:48 GMT 05.04.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorمدينة الرياض
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
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علقت غرفة شركات السياحة المصرية على قرار المملكة العربية السعودية الذي يقضي بحظر إصدار التأشيرات قصيرة الأجل لـ 14 دولة اعتبارات من 18 أبريل/ نيسان الحالي.
وقال باسل السيسى، عضو الغرفة في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إن مصر من بين الدول التي سيتم حظر إصدار التأشيرات القصيرة لها، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تنظيم السفر قبل موسم الحج، بعدما تم رصد مخالفات خلال العام الماضي.
رئيس أسواق الأمريكتين وأوروبا بالهيئة العامة للسياحة السعودية حازم الحازمي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
مسؤول سعودي لسبوتنيك: نسهل إصدار التأشيرات ويمكن للروس الحصول على تأشيرة إلكترونية في دقائق
11 سبتمبر 2024, 14:59 GMT
ولفت إلى أن القرار سيستمر من موعد سريانه حتى انتهاء موسم الحج، مشيرا إلى أن جميع الدول التي تسبب مواطنوها في مخالفات خلال العام الماضي ستكون ضمن القرار.
وتابع: "خلال العام الماضي تم الذهاب إلى الحج بتأشيرات مخالفة ولهذا السبب تم حظر أصحاب تلك التأشيرات من دخول المملكة خلال تلك الفترة لتفادي تكرار الأزمة السابقة".
ويتم إصدار التأشيرة السياحية السعودية للقيام بأنشطة سياحية قصيرة الأجل، وتسمح لحاملها بإقامة لمدة 90 يوما وتنطبق على تأشيرة العمرة لكنها لا تصلح لأداء الحج، وهي غير قابلة للتمديد.
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