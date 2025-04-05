"لن يغرقوا سفننا مرة أخرى".. ترامب ينشر فيديو لاستهداف تجمع لـ"أنصار الله" في اليمن
© Photo / x.comالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
© Photo / x.com
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نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مقطع فيديو على منصته "تروث سوشيال" يظهر لحظة استهداف تجمع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، قال إنهم كانوا "بصدد التخطيط لتنفيذ هجوم بحري جديد".
وتظهر اللقطات الجوية، عشرات الأشخاص مجتمعين في تشكيل شبه دائري قبل أن تندلع سحابة كثيفة من الدخان ثم لقطات للموقع الذي تعرض للقصف.
وكتب ترامب على المنشور: "هؤلاء الحوثيون تجمعوا للحصول على تعليمات بشأن هجوم... عفوا، لن تكون هناك هجمات من جانب هؤلاء الحوثيين. لن يغرقوا سفننا مرة أخرى".
ترامب يشارك لقطات من الهجمات الأمريكية على الحوثيين: "لن يغرقوا سفننا مرة أخرى!"— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 5, 2025
💣شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطات من الهجمات الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن، قائلاً عبر منصة "تروث سوشيال": "لن يكون هناك هجوم من هؤلاء الحوثيين! لن يغرقوا سفننا مرة أخرى!"
💣وبحسب تقرير… pic.twitter.com/GNg5oykyjL
ويأتي التصعيد العسكري بعد إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/آذار الماضي، دخول قرارها استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، ردًا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ4 أيام لفتح المعابر إلى القطاع.
وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.