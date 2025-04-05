https://sarabic.ae/20250405/واشنطن-توافق-على-تحديث-صواريخ-باتريوت-للكويت-بقيمة-400-مليون-دولار-1099237698.html
واشنطن توافق على تحديث صواريخ "باتريوت" للكويت بقيمة 400 مليون دولار
واشنطن توافق على تحديث صواريخ "باتريوت" للكويت بقيمة 400 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الجمعة، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لتحديث وتأهيل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" التابعة لدولة... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
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ووفقاً لبيان الوزارة، ستتولى شركة "آر.تي.إكس كوربوريشن" دور المقاول الرئيسي لتنفيذ هذه الصفقة، كما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز أمن الكويت التي تعد حليفاً رئيسياً خارج نطاق حلف الناتو، ولها دور محوري في دعم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط.وأكد البيان أن أنظمة "باتريوت باك-3" المتطورة ستعزز بشكل كبير من قدرات الكويت الدفاعية في مواجهة التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية، كما ستسهم في حماية البنية التحتية الحيوية للدولة، خاصة منشآت النفط والغاز الاستراتيجية.يذكر أن الكويت وقعت عقوداً سابقة لتحديث أنظمتها الدفاعية مع الولايات المتحدة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 1.4 مليار دولار منذ مايو/أيار 2020، شملت توريد 84 صاروخاً من أحدث طرازات "باتريوت"، بالإضافة إلى عقود الصيانة والتدريب والدعم الفني مع شركتي "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" الأمريكيتين الرائدتين في مجال الصناعات الدفاعية.يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن في مارس/آذار الماضي، تعيين سفراء جدد لدى 3 دول عربية، بالإضافة إلى سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في روما.وأوضح ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه تقرر تعيين أمير غالب، عمدة مدينة هامتراميك في ولاية ميشيغان، سفيرًا للولايات المتحدة لدى الكويت، مشيدا بجهود غالب في مساعدة الحملة الانتخابية لتحقيق انتصار تاريخي في ميشيغان، ومعربًا عن ثقته بأن غالب سيجعل البلاد فخورة به في هذا المنصب الجديد.
https://sarabic.ae/20250402/لماذا-توالت-الاتصالات-بين-الرئيس-الإيراني-وقادة-الإمارات-والكويت-والبحرين-والأردن-1099169680.html
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن توافق على تحديث صواريخ "باتريوت" للكويت بقيمة 400 مليون دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الجمعة، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لتحديث وتأهيل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" التابعة لدولة الكويت، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 400 مليون دولار.
ووفقاً لبيان الوزارة
، ستتولى شركة "آر.تي.إكس كوربوريشن" دور المقاول الرئيسي لتنفيذ هذه الصفقة، كما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز أمن الكويت التي تعد حليفاً رئيسياً خارج نطاق حلف الناتو، ولها دور محوري في دعم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط.
وأكد البيان أن أنظمة "باتريوت باك-3" المتطورة ستعزز بشكل كبير من قدرات الكويت الدفاعية في مواجهة التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية، كما ستسهم في حماية البنية التحتية الحيوية للدولة، خاصة منشآت النفط والغاز الاستراتيجية.
يذكر أن الكويت وقعت عقوداً سابقة لتحديث أنظمتها الدفاعية مع الولايات المتحدة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 1.4 مليار دولار منذ مايو/أيار 2020، شملت توريد 84 صاروخاً من أحدث طرازات "باتريوت"، بالإضافة إلى عقود الصيانة والتدريب والدعم الفني مع شركتي "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" الأمريكيتين الرائدتين في مجال الصناعات الدفاعية.
يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن في مارس/آذار الماضي، تعيين سفراء جدد لدى 3 دول عربية، بالإضافة إلى سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في روما.
وأوضح ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه تقرر تعيين أمير غالب، عمدة مدينة هامتراميك في ولاية ميشيغان، سفيرًا للولايات المتحدة لدى الكويت، مشيدا بجهود غالب في مساعدة الحملة الانتخابية لتحقيق انتصار تاريخي في ميشيغان، ومعربًا عن ثقته بأن غالب سيجعل البلاد فخورة به في هذا المنصب الجديد.