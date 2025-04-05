واشنطن توافق على تحديث صواريخ "باتريوت" للكويت بقيمة 400 مليون دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
17:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان عدة مناطق في غزة ونزوح مئات الآلاف من رفح، وإدانات عربية للغارات الإسرائيلية على سوريا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
09:10 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:28 GMT
26 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:21 GMT
39 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
17:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250405/واشنطن-توافق-على-تحديث-صواريخ-باتريوت-للكويت-بقيمة-400-مليون-دولار-1099237698.html
واشنطن توافق على تحديث صواريخ "باتريوت" للكويت بقيمة 400 مليون دولار
واشنطن توافق على تحديث صواريخ "باتريوت" للكويت بقيمة 400 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الجمعة، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لتحديث وتأهيل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" التابعة لدولة... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T09:40+0000
2025-04-05T09:40+0000
العالم العربي
الكويت
أخبار الكويت اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/05/1099236222_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_c947115460170764275c2ff81b124700.jpg
ووفقاً لبيان الوزارة، ستتولى شركة "آر.تي.إكس كوربوريشن" دور المقاول الرئيسي لتنفيذ هذه الصفقة، كما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز أمن الكويت التي تعد حليفاً رئيسياً خارج نطاق حلف الناتو، ولها دور محوري في دعم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط.وأكد البيان أن أنظمة "باتريوت باك-3" المتطورة ستعزز بشكل كبير من قدرات الكويت الدفاعية في مواجهة التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية، كما ستسهم في حماية البنية التحتية الحيوية للدولة، خاصة منشآت النفط والغاز الاستراتيجية.يذكر أن الكويت وقعت عقوداً سابقة لتحديث أنظمتها الدفاعية مع الولايات المتحدة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 1.4 مليار دولار منذ مايو/أيار 2020، شملت توريد 84 صاروخاً من أحدث طرازات "باتريوت"، بالإضافة إلى عقود الصيانة والتدريب والدعم الفني مع شركتي "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" الأمريكيتين الرائدتين في مجال الصناعات الدفاعية.يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن في مارس/آذار الماضي، تعيين سفراء جدد لدى 3 دول عربية، بالإضافة إلى سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في روما.وأوضح ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه تقرر تعيين أمير غالب، عمدة مدينة هامتراميك في ولاية ميشيغان، سفيرًا للولايات المتحدة لدى الكويت، مشيدا بجهود غالب في مساعدة الحملة الانتخابية لتحقيق انتصار تاريخي في ميشيغان، ومعربًا عن ثقته بأن غالب سيجعل البلاد فخورة به في هذا المنصب الجديد.
https://sarabic.ae/20250402/لماذا-توالت-الاتصالات-بين-الرئيس-الإيراني-وقادة-الإمارات-والكويت-والبحرين-والأردن-1099169680.html
الكويت
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/05/1099236222_183:0:1263:810_1920x0_80_0_0_464ef9c0a155b5a54344d2ff0f327a9b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن توافق على تحديث صواريخ "باتريوت" للكويت بقيمة 400 مليون دولار

09:40 GMT 05.04.2025
© AP Photoصواريخ "باتريوت"
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الجمعة، موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة محتملة لتحديث وتأهيل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" التابعة لدولة الكويت، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 400 مليون دولار.
ووفقاً لبيان الوزارة، ستتولى شركة "آر.تي.إكس كوربوريشن" دور المقاول الرئيسي لتنفيذ هذه الصفقة، كما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز أمن الكويت التي تعد حليفاً رئيسياً خارج نطاق حلف الناتو، ولها دور محوري في دعم الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط.
وأكد البيان أن أنظمة "باتريوت باك-3" المتطورة ستعزز بشكل كبير من قدرات الكويت الدفاعية في مواجهة التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية، كما ستسهم في حماية البنية التحتية الحيوية للدولة، خاصة منشآت النفط والغاز الاستراتيجية.
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
لماذا توالت الاتصالات بين الرئيس الإيراني وقادة الإمارات والكويت والبحرين والأردن؟
2 أبريل, 20:09 GMT
يذكر أن الكويت وقعت عقوداً سابقة لتحديث أنظمتها الدفاعية مع الولايات المتحدة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 1.4 مليار دولار منذ مايو/أيار 2020، شملت توريد 84 صاروخاً من أحدث طرازات "باتريوت"، بالإضافة إلى عقود الصيانة والتدريب والدعم الفني مع شركتي "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" الأمريكيتين الرائدتين في مجال الصناعات الدفاعية.
يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن في مارس/آذار الماضي، تعيين سفراء جدد لدى 3 دول عربية، بالإضافة إلى سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في روما.
وأوضح ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه تقرر تعيين أمير غالب، عمدة مدينة هامتراميك في ولاية ميشيغان، سفيرًا للولايات المتحدة لدى الكويت، مشيدا بجهود غالب في مساعدة الحملة الانتخابية لتحقيق انتصار تاريخي في ميشيغان، ومعربًا عن ثقته بأن غالب سيجعل البلاد فخورة به في هذا المنصب الجديد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала