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https://sarabic.ae/20250402/لماذا-توالت-الاتصالات-بين-الرئيس-الإيراني-وقادة-الإمارات-والكويت-والبحرين-والأردن-1099169680.html
لماذا توالت الاتصالات بين الرئيس الإيراني وقادة الإمارات والكويت والبحرين والأردن؟
لماذا توالت الاتصالات بين الرئيس الإيراني وقادة الإمارات والكويت والبحرين والأردن؟
سبوتنيك عربي
شهدت الأيام الماضية سلسلة من الاتصالات الهاتفية بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وعدد من قادة الدول العربية، إذ اتصل بكل من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد،... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T20:09+0000
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وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن بزشكيان اتصل بكل من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لتبادل التهاني بعيد الفطر، حيث أكد خلال المكالمتين على أهمية تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية والمجاورة، وأعرب بزشكيان عن تطلعه لزيارة رئيس الإمارات إلى طهران لبحث سبل توسيع التعاون، وهو ما رحب به الجانب الإماراتي مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين.أما في اتصاله بأمير الكويت، فقد شدد الرئيس الإيراني على التزام بلاده بمبادئ حسن الجوار والتعاون العادل مع الدول المجاورة. من جانبه، أكد أمير الكويت سعي بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران، معربًا عن دعمه للحلول الدبلوماسية للنزاعات الإقليمية ورفضه لأي أعمال عدائية تنطلق من الأراضي الكويتية ضد دول أخرى.في السياق ذاته، أجرى بزشكيان اتصالاً هاتفياً مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، هنأه خلاله بمناسبة عيد الفطر المبارك، معرباً عن تطلع إيران لتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية والجوار، مؤكداً أهمية توثيق العلاقات الثنائية خلال شهر رمضان والعيد. من جانبه، هنأ الملك البحريني الرئيس الإيراني بالعيد، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأعرب عن تقديره للتصريحات الإيجابية للرئيس الإيراني حول تعزيز العلاقات الإقليمية، كما نقل تحياته لمرشد الثورة الإسلامية، وأكد رغبته في لقاء الرئيس بزشكيان لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي.كما أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتصالاً هاتفياً مع الملك الأردني عبد الله الثاني، معرباً عن التزام إيران بتعزيز العلاقات مع الأردن، وأكد بزشكيان على أهمية وحدة الشعوب الإسلامية ودعم القضية الفلسطينية، معرباً عن قلقه إزاء استئناف الهجوم الإسرائيلي على غزة ورفضه التهجير القسري لسكانها. كما أشاد بدور التواصل الدبلوماسي بين البلدين في تقريب المواقف تجاه القضايا الإقليمية.من جهته، أعرب الملك الأردني عن ارتياحه للتطور الإيجابي في العلاقات الثنائية، وكلف وزير خارجيته بمواصلة التشاور مع نظيره الإيراني، كما أشاد بالمواقف الإيرانية تجاه القضية الفلسطينية، معبراً عن قلقه إزاء التطورات الإقليمية، كما أبدى الملك عبد الله الثاني رغبته في عقد لقاء قريب مع الرئيس الإيراني لتعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف تجاه التحديات المشتركة.
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العالم, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, الكويت, البحرين, أخبار الأردن
العالم, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, الكويت, البحرين, أخبار الأردن

لماذا توالت الاتصالات بين الرئيس الإيراني وقادة الإمارات والكويت والبحرين والأردن؟

20:09 GMT 02.04.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يصل إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة عمل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
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شهدت الأيام الماضية سلسلة من الاتصالات الهاتفية بين الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وعدد من قادة الدول العربية، إذ اتصل بكل من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والملك الأردني عبد الله الثاني، وذلك بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن بزشكيان اتصل بكل من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لتبادل التهاني بعيد الفطر، حيث أكد خلال المكالمتين على أهمية تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية والمجاورة، وأعرب بزشكيان عن تطلعه لزيارة رئيس الإمارات إلى طهران لبحث سبل توسيع التعاون، وهو ما رحب به الجانب الإماراتي مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين.
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أما في اتصاله بأمير الكويت، فقد شدد الرئيس الإيراني على التزام بلاده بمبادئ حسن الجوار والتعاون العادل مع الدول المجاورة. من جانبه، أكد أمير الكويت سعي بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران، معربًا عن دعمه للحلول الدبلوماسية للنزاعات الإقليمية ورفضه لأي أعمال عدائية تنطلق من الأراضي الكويتية ضد دول أخرى.
في السياق ذاته، أجرى بزشكيان اتصالاً هاتفياً مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، هنأه خلاله بمناسبة عيد الفطر المبارك، معرباً عن تطلع إيران لتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية والجوار، مؤكداً أهمية توثيق العلاقات الثنائية خلال شهر رمضان والعيد. من جانبه، هنأ الملك البحريني الرئيس الإيراني بالعيد، مشيراً إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأعرب عن تقديره للتصريحات الإيجابية للرئيس الإيراني حول تعزيز العلاقات الإقليمية، كما نقل تحياته لمرشد الثورة الإسلامية، وأكد رغبته في لقاء الرئيس بزشكيان لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي.
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كما أجرى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتصالاً هاتفياً مع الملك الأردني عبد الله الثاني، معرباً عن التزام إيران بتعزيز العلاقات مع الأردن، وأكد بزشكيان على أهمية وحدة الشعوب الإسلامية ودعم القضية الفلسطينية، معرباً عن قلقه إزاء استئناف الهجوم الإسرائيلي على غزة ورفضه التهجير القسري لسكانها. كما أشاد بدور التواصل الدبلوماسي بين البلدين في تقريب المواقف تجاه القضايا الإقليمية.
من جهته، أعرب الملك الأردني عن ارتياحه للتطور الإيجابي في العلاقات الثنائية، وكلف وزير خارجيته بمواصلة التشاور مع نظيره الإيراني، كما أشاد بالمواقف الإيرانية تجاه القضية الفلسطينية، معبراً عن قلقه إزاء التطورات الإقليمية، كما أبدى الملك عبد الله الثاني رغبته في عقد لقاء قريب مع الرئيس الإيراني لتعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف تجاه التحديات المشتركة.
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