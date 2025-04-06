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مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
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لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250406/إعلام-اعتقال-مسؤول-عربي-في-سيدني-بتهمة-الاعتداء-على-طاقم-طائرة-1099266368.html
إعلام: اعتقال مسؤول عربي في سيدني بتهمة الاعتداء على طاقم طائرة
إعلام: اعتقال مسؤول عربي في سيدني بتهمة الاعتداء على طاقم طائرة
سبوتنيك عربي
ذكرت شبكة إخبارية أسترالية أن مسؤولاً حكومياً عربيا اعتقل في سيدني "بعد أن اعتدى على أحد أفراد الطاقم وحاول فتح مخارج الطوارئ على متن رحلة جوية من ماليزيا إلى... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T15:07+0000
2025-04-06T15:56+0000
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وقالت شبكة "إيه بي سي" في بيان، "تم رفض الإفراج بكفالة عن مواطن أردني بعد محاولته فتح مخارج الطوارئ وخنق أحد أفراد الطاقم أثناء رحلة من ماليزيا إلى سيدني. واعتقلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية المواطن عندما هبطت رحلة طيران آسيا في مطار سيدني مساء السبت".وذكرت الشبكة نقلاً عن محامي المعتقل أنه "يعمل لصالح الحكومة الأردنية وكان مسافرًا إلى سيدني للقاء مسؤولين حكوميين"، وفقا للشبكة.
https://sarabic.ae/20250406/في-صحراء-عربية-اكتشاف-شبكة-ري-قديمة-عمرها-6-آلاف-عام-بـتقنيات-فريدة-1099261653.html
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منوعات, العالم العربي
منوعات, العالم العربي

إعلام: اعتقال مسؤول عربي في سيدني بتهمة الاعتداء على طاقم طائرة

15:07 GMT 06.04.2025 (تم التحديث: 15:56 GMT 06.04.2025)
© Sputnik . YouTubeطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
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ذكرت شبكة إخبارية أسترالية أن مسؤولاً حكومياً عربيا اعتقل في سيدني "بعد أن اعتدى على أحد أفراد الطاقم وحاول فتح مخارج الطوارئ على متن رحلة جوية من ماليزيا إلى أستراليا"، وتم رفض الإفراج عنه بكفالة.
وقالت شبكة "إيه بي سي" في بيان، "تم رفض الإفراج بكفالة عن مواطن أردني بعد محاولته فتح مخارج الطوارئ وخنق أحد أفراد الطاقم أثناء رحلة من ماليزيا إلى سيدني. واعتقلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية المواطن عندما هبطت رحلة طيران آسيا في مطار سيدني مساء السبت".

وأشارت إلى أن الرجل متهم "بتعريض سلامة طائرة للخطر والاعتداء على طاقم الطائرة"، لافتة إلى أنه "حاول أولاً فتح مخرج الطوارئ في الجزء الخلفي من الطائرة".

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وأضافت "بعد ذلك، حاول أيضًا فتح المخارج (في الوسط)، ثم حاول خنق أحد أفراد الطاقم المتدخل".

وذكرت الشبكة نقلاً عن محامي المعتقل أنه "يعمل لصالح الحكومة الأردنية وكان مسافرًا إلى سيدني للقاء مسؤولين حكوميين"، وفقا للشبكة.
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