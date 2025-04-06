https://sarabic.ae/20250406/إعلام-اعتقال-مسؤول-عربي-في-سيدني-بتهمة-الاعتداء-على-طاقم-طائرة-1099266368.html

إعلام: اعتقال مسؤول عربي في سيدني بتهمة الاعتداء على طاقم طائرة

إعلام: اعتقال مسؤول عربي في سيدني بتهمة الاعتداء على طاقم طائرة

سبوتنيك عربي

ذكرت شبكة إخبارية أسترالية أن مسؤولاً حكومياً عربيا اعتقل في سيدني "بعد أن اعتدى على أحد أفراد الطاقم وحاول فتح مخارج الطوارئ على متن رحلة جوية من ماليزيا إلى... 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T15:07+0000

2025-04-06T15:07+0000

2025-04-06T15:56+0000

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العالم العربي

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وقالت شبكة "إيه بي سي" في بيان، "تم رفض الإفراج بكفالة عن مواطن أردني بعد محاولته فتح مخارج الطوارئ وخنق أحد أفراد الطاقم أثناء رحلة من ماليزيا إلى سيدني. واعتقلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية المواطن عندما هبطت رحلة طيران آسيا في مطار سيدني مساء السبت".وذكرت الشبكة نقلاً عن محامي المعتقل أنه "يعمل لصالح الحكومة الأردنية وكان مسافرًا إلى سيدني للقاء مسؤولين حكوميين"، وفقا للشبكة.

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