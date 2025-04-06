https://sarabic.ae/20250406/البيت-الأبيض-يكشف-سبب-استثناء-روسيا-من-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-الجديدة-1099266001.html
البيت الأبيض يكشف سبب استثناء روسيا من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة
البيت الأبيض يكشف سبب استثناء روسيا من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة
سبوتنيك عربي
ذكر مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن روسيا لم يتم إدراجها في قائمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، لأن واشنطن... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T14:26+0000
2025-04-06T14:26+0000
2025-04-06T14:26+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال هاسيت في مقابلة مع شبكة "إي بي سي"، أنه "من الواضح أن هناك مناقشات تجري مع روسيا وأوكرانيا، وأعتقد أن الرئيس اتخذ قرارا بعدم الخلط بين القضيتين. وهذا لا يعني أنه سيتم التعامل مع روسيا بشكل مختلف تماما عن أي دولة أخرى".ووفقا للرئيس الأمريكي، فإن فرض الرسوم سيصبح إعلانا للاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة وسيساعد في استخدام أموال ضخمة لسداد الدين الوطني.ولم يتم فرض أي رسوم على روسيا وبيلاروسيا. ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإنه لم يتم إدراج روسيا في القائمة لأنه لا توجد حاليًا أي تجارة مع الولايات المتحدة بأي أرقام ملموسة.
https://sarabic.ae/20250406/الدفاع-الروسية-كييف-نفذت-7-هجمات-على-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-خلال-24-ساعة-1099258440.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض يكشف سبب استثناء روسيا من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة
ذكر مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن روسيا لم يتم إدراجها في قائمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، لأن واشنطن تتفاوض معها حاليا لحل النزاع في أوكرانيا.
وقال هاسيت في مقابلة مع شبكة "إي بي سي"، أنه "من الواضح أن هناك مناقشات تجري مع روسيا وأوكرانيا، وأعتقد أن الرئيس اتخذ قرارا بعدم الخلط بين القضيتين. وهذا لا يعني أنه سيتم التعامل مع روسيا بشكل مختلف تماما عن أي دولة أخرى".
وبحسب هاسيت، فإن الأمر يتعلق بالحفاظ على الأرواح التي تفقدها الأطراف في الصراع، لذا فإن إثارة مسألة التعريفات الجمركية أثناء محاولة تحقيق السلام ستكون لها نتائج عكسية.
وأعلن دونالد ترامب في 2 أبريل/ نيسان عن فرض رسوم متبادلة على الواردات من الدول الأخرى، وسيكون الحد الأدنى الأساسي للسعر عشرة في المئة، ولكن كل دولة تقريباً ستواجه معدلات متزايدة، حيث تم حسابها على أساس العجز التجاري الأمريكي مع دولة معينة من أجل تحقيق التوازن.
ووفقا للرئيس الأمريكي، فإن فرض الرسوم سيصبح إعلانا للاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة وسيساعد في استخدام أموال ضخمة لسداد الدين الوطني.
ولم يتم فرض أي رسوم على روسيا وبيلاروسيا. ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإنه لم يتم إدراج روسيا في القائمة لأنه لا توجد حاليًا أي تجارة مع الولايات المتحدة بأي أرقام ملموسة.