https://sarabic.ae/20250406/الجيش-الألماني-يُجري-مناورات-في-سبتمبر-للتدريب-على-سيناريو-هجوم-روسي-1099252030.html
الجيش الألماني يُجري مناورات في سبتمبر للتدريب على سيناريو "هجوم روسي"
الجيش الألماني يُجري مناورات في سبتمبر للتدريب على سيناريو "هجوم روسي"
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة بيلد أن الجيش الألماني (البوندسفير) سيُجري مناورات عسكرية ضخمة في سبتمبر/أيلول المقبل، يشارك فيها جنود من حلف الناتو للتدريب على سيناريو "هجوم روسي... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T00:30+0000
2025-04-06T00:30+0000
2025-04-06T01:04+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
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الجيش الروسي
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ستُعقد المناورات في هامبورغ لمدة ثلاثة أيام، وستُطلق عليها اسم "العاصفة الحمراء برافو"، وهو سيناريو هجوم روسي على الغرب، وفقًا للصحيفة.وأضافت الصحيفة، أنه من المقرر التدرب على تحريك القوات حول المدينة، وتقديم الرعاية الطبية الطارئة، وإجلاء الجرحى، واستخدام المروحيات فوق هامبورغ، وحتى تنظيم عملية مُخطط لها سيتوجب على الجنود الرد عليها.سبق أن صرّح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأن على ألمانيا الاستعداد لحرب محتملة مع روسيا بحلول عام 2029.وأشار الزعيم الروسي إلى أن السياسيين الغربيين دأبوا على ترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأذكياء يدركون تمامًا أن هذا مجرد وهم".في الآونة الأخيرة، تزايدت التكهنات الغربية حول احتمال نشوب صراع مسلح مباشر بين الحلف وروسيا.ومع ذلك، أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تُشكل تهديدًا، ولا تُهدد أحدًا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تُشكل خطرًا على مصالحها.علاوةً على ذلك، لاحظت روسيا في السنوات الأخيرة نشاط حلف الناتو غير المسبوق قرب حدودها الغربية، ويوسع الحلف نطاق مبادراته، ويسمي ذلك "احتواءً للعدوان الروسي".وقد أعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز قوات الحلف في أوروبا، وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يجب على الغرب التخلي عن مساره نحو عسكرة القارة.
https://sarabic.ae/20250405/الناتو-ما-تنتجه-روسيا-في-ثلاثة-أشهر-من-الذخيرة-ننتجه-في-عام-واحد-1099230952.html
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روسيا, أخبار ألمانيا, الجيش الألماني, الجيش الروسي
روسيا, أخبار ألمانيا, الجيش الألماني, الجيش الروسي
الجيش الألماني يُجري مناورات في سبتمبر للتدريب على سيناريو "هجوم روسي"
00:30 GMT 06.04.2025 (تم التحديث: 01:04 GMT 06.04.2025)
أفادت صحيفة بيلد أن الجيش الألماني (البوندسفير) سيُجري مناورات عسكرية ضخمة في سبتمبر/أيلول المقبل، يشارك فيها جنود من حلف الناتو للتدريب على سيناريو "هجوم روسي محتمل"، بمشاركة ما يصل إلى 800 ألف جندي.
ستُعقد المناورات في هامبورغ لمدة ثلاثة أيام، وستُطلق عليها اسم "العاصفة الحمراء برافو"، وهو سيناريو هجوم روسي على الغرب، وفقًا للصحيفة.
ووفقًا للصحيفة، تهدف المناورات إلى التدريب على النقل العملياتي لقوات الناتو إلى دول البلطيق وبولندا، حيث ستلعب هامبورغ، التي تمتلك "ميناءً استراتيجيًا مهمًا"، دورًا رئيسيًا.
وأضافت الصحيفة، أنه من المقرر التدرب على تحريك القوات حول المدينة، وتقديم الرعاية الطبية الطارئة، وإجلاء الجرحى، واستخدام المروحيات فوق هامبورغ، وحتى تنظيم عملية مُخطط لها سيتوجب على الجنود الرد عليها.
سبق أن صرّح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأن على ألمانيا الاستعداد لحرب محتملة مع روسيا
بحلول عام 2029.
سبق أن أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، ولا جدوى من ذلك.
وأشار الزعيم الروسي إلى أن السياسيين الغربيين دأبوا على ترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، لكن "الأذكياء يدركون تمامًا أن هذا مجرد وهم".
في الآونة الأخيرة، تزايدت التكهنات الغربية حول احتمال نشوب صراع مسلح مباشر بين الحلف وروسيا.
ومع ذلك، أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تُشكل تهديدًا، ولا تُهدد أحدًا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تُشكل خطرًا على مصالحها.
علاوةً على ذلك، لاحظت روسيا في السنوات الأخيرة نشاط حلف الناتو غير المسبوق قرب حدودها الغربية، ويوسع الحلف نطاق مبادراته، ويسمي ذلك "احتواءً للعدوان الروسي".
وقد أعربت موسكو مرارًا عن قلقها إزاء تعزيز قوات الحلف في أوروبا، وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يجب على الغرب التخلي عن مساره نحو عسكرة القارة.