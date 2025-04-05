https://sarabic.ae/20250405/الناتو-ما-تنتجه-روسيا-في-ثلاثة-أشهر-من-الذخيرة-ننتجه-في-عام-واحد-1099230952.html
الناتو: ما تنتجه روسيا خلال ثلاثة أشهر من الذخيرة ننتجه في عام واحد
الناتو: ما تنتجه روسيا خلال ثلاثة أشهر من الذخيرة ننتجه في عام واحد
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، أن دول الحلف تنتج من الذخيرة سنويا ما تنتجه روسيا في ثلاثة أشهر فقط. 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T06:19+0000
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وقال روته: "نحن ننتج في عام كامل ما تنتجه روسيا في ثلاثة أشهر من الذخيرة".وأضاف الأمين العام في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" التلفزيونية أنه مع عتبة الإنفاق الدفاعي البالغة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن التحالف لن يكون قادرا على الدفاع عن نفسه في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.ودعا الأمين العام لحلف الناتو الأعضاء إلى الاستمرار في الإنفاق الدفاعي، مشيرا عقب اجتماعات وزراء خارجية الحلف في بروكسل إلى وجود إجماع على الحاجة للناتو أكثر من أي وقت مضى.وقال روته، على خلفية فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي، إن وزراء خارجية الحلف لن يناقشوا ذلك، بل سيبحثون توفير الحماية من "التهديد الروسي".وتأتي تصريحات روته هذه، على الرغم من أن روسيا أكدت مرات كثيرة على أنها لا تهدد أحدا، لكنها تلاحظ وتسجل النشاط المتزايد للناتو بشكل غير مسبوق بالقرب من حدودها.الأمين العام لـ"الناتو": واشنطن أكدت التزامها تجاه الحلفسيارتو: المجر تشكر أمريكا على إغلاق قضية أوكرانيا في حلف الناتو
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روسيا, العالم, الناتو
الناتو: ما تنتجه روسيا خلال ثلاثة أشهر من الذخيرة ننتجه في عام واحد
06:19 GMT 05.04.2025 (تم التحديث: 06:21 GMT 05.04.2025)
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، أن دول الحلف تنتج من الذخيرة سنويا ما تنتجه روسيا في ثلاثة أشهر فقط.
وقال روته: "نحن ننتج في عام كامل ما تنتجه روسيا في ثلاثة أشهر من الذخيرة".
وأضاف الأمين العام في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" التلفزيونية أنه مع عتبة الإنفاق الدفاعي البالغة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن التحالف لن يكون قادرا على الدفاع عن نفسه في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
ودعا الأمين العام لحلف الناتو الأعضاء إلى الاستمرار في الإنفاق الدفاعي، مشيرا عقب اجتماعات وزراء خارجية الحلف في بروكسل إلى وجود إجماع على الحاجة للناتو أكثر من أي وقت مضى.
وقال روته، على خلفية فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي، إن وزراء خارجية الحلف لن يناقشوا ذلك، بل سيبحثون توفير الحماية من "التهديد الروسي".
وتأتي تصريحات روته هذه، على الرغم من أن روسيا أكدت مرات كثيرة على أنها لا تهدد أحدا، لكنها تلاحظ وتسجل النشاط المتزايد للناتو بشكل غير مسبوق بالقرب من حدودها.