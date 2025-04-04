https://sarabic.ae/20250404/خبير-في-الشأن-الروسي-الغرب-يسلم-بفكرة-عدم-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو--1099218065.html
خبير في الشأن الروسي: الغرب يسلم بفكرة عدم انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
خبير في الشأن الروسي: الغرب يسلم بفكرة عدم انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
سبوتنيك عربي
علّق الخبير في الشأن الروسي، محمد حسن، على "تصريحات المدير التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والمبعوث الخاص، كيريل دميترييف حول إقرار إدارة الرئيس... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T12:13+0000
2025-04-04T12:13+0000
2025-04-04T12:13+0000
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أوضح حسن أن "هناك قناعة بعدم انضمام أوكرانيا للناتو كعضو أساسي، ولكن قد تكون هناك شراكات بين أوكرانيا والناتو"، قائلاً: "قد تحصل على ضمانات أمنية معينة مثل أنّ تكون عضوا دائماً أو أن تنشر البنية التحتية العسكرية للناتو في أوكرانيا وهذا ما لن تسمح به موسكو".وفي السياق، كشف حسن عن "إطار جديد يتحدّث عنه الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي كإقامة أوكرانيا شبكة اتفاقيات استراتيجية وتعاون عسكري استخباراتي وما إلى ذلك".لقاء روسيا- أمريكاوتابع: "من المحتمل أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي دونالد ترامب، في حال رأى أنّ الكلام بدأ يترجم على الأرض، كما هو مرهون بالوضع الميداني في أوكرانيا".اتفاقيات موسكو – واشنطنوحول المفاوضات والاتفاقيات الجارية بين موسكو وواشنطن، لفت حسن إلى أن "الخطوة الكبرى ستكون بتطبيق أيّ اتفاقية من هذه الاتفاقيات، وحظوظ تنفيذ هذه الاتفاقيات على الأرض مرهون بمدى التزام كييف بالاتفاقيات العسكرية والميدانية التي توصل اليها الطرفان".ورأى حسن أنّ "إبرام اتفاقيات اقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا سواء المعادن النادرة أو غيرها لا يتعارض مع بقاء العقوبات في مجالات أخرى".علاقات أوروبا- أمريكاولفت إلى "الحذر والقلق من إدارة الرئيس الأميركي في أوروبا"، قائلاً: إن "الخشية ليست من خروج الولايات المتحدة من الناتو او من خذل حلفائها الأوروبيين بل من رغبة ترامب في التفاوض مع روسيا".
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https://sarabic.ae/20250403/-قائد-قوات-الناتو-في-أوروبا-يشيد-بمهارات-وتكتيكات-الجيش-الروسي-1099196136.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار أوكرانيا, الناتو, تقارير سبوتنيك, حصري
خبير في الشأن الروسي: الغرب يسلم بفكرة عدم انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
حصري
علّق الخبير في الشأن الروسي، محمد حسن، على "تصريحات المدير التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والمبعوث الخاص، كيريل دميترييف حول إقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو"، مؤكداً أن "هذه الفكرة باتت أيضاً مقبولة لدى الدول الغربية لكنها لا تتحدّث عن ذلك جهراً حفاظاً على معنويات أوكرانيا".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أوضح حسن أن "هناك قناعة بعدم انضمام أوكرانيا
للناتو كعضو أساسي، ولكن قد تكون هناك شراكات بين أوكرانيا والناتو"، قائلاً: "قد تحصل على ضمانات أمنية معينة مثل أنّ تكون عضوا دائماً أو أن تنشر البنية التحتية العسكرية للناتو في أوكرانيا وهذا ما لن تسمح به موسكو".
وفي السياق، كشف حسن عن "إطار جديد يتحدّث عنه الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي كإقامة أوكرانيا شبكة اتفاقيات استراتيجية وتعاون عسكري استخباراتي وما إلى ذلك".
رأى حسن أن "اللقاء بين روسيا والولايات المتحدة خطوة كبيرة في كسر الجمود، وهو في حدّ ذاته خطوة كبيرة"، وأضاف: "الخطوة الأولى هي استعادة العلاقات التجارية بين روسيا ودول أوروبا الشرقية التي بدورها تحاول أن تحافظ على علاقاتها الاقتصادية مع روسيا"، كاشفاً عن "رغبة سياسية جدية من موسكو وواشنطن لبداية الحوار، في ظل رفض تام من دول أوروبا لما تقوم به واشنطن".
وتابع: "من المحتمل أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي دونالد ترامب، في حال رأى أنّ الكلام بدأ يترجم على الأرض، كما هو مرهون بالوضع الميداني في أوكرانيا".
وحول المفاوضات والاتفاقيات الجارية بين موسكو وواشنطن، لفت حسن إلى أن "الخطوة الكبرى ستكون بتطبيق أيّ اتفاقية من هذه الاتفاقيات، وحظوظ تنفيذ هذه الاتفاقيات على الأرض مرهون بمدى التزام كييف بالاتفاقيات العسكرية والميدانية التي توصل اليها الطرفان".
ورأى حسن أنّ "إبرام اتفاقيات اقتصادية
بين الولايات المتحدة وروسيا سواء المعادن النادرة أو غيرها لا يتعارض مع بقاء العقوبات في مجالات أخرى".
وأشار حسن إلى وجود "إرهاق في الداخل الأوروبي سياسي وبالدرجة الأكبر اقتصادي"، وسأل: "إلى متى بإمكان أوروبا أن تستمر اقتصاديا بعد السياسات الاقتصادية الأميركية التي تفرض عقوبات من هنا وتحافظ على مصالحها هناك؟"، مضيفاً أن "ترامب يضع مصالح الاقتصاد الأميركي فوق كلّ شيء".
ولفت إلى "الحذر والقلق من إدارة الرئيس الأميركي في أوروبا"، قائلاً: إن "الخشية ليست من خروج الولايات المتحدة من الناتو او من خذل حلفائها الأوروبيين بل من رغبة ترامب في التفاوض مع روسيا
".