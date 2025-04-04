https://sarabic.ae/20250404/خبير-في-الشأن-الروسي-الغرب-يسلم-بفكرة-عدم-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو--1099218065.html

خبير في الشأن الروسي: الغرب يسلم بفكرة عدم انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

خبير في الشأن الروسي: الغرب يسلم بفكرة عدم انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

سبوتنيك عربي

علّق الخبير في الشأن الروسي، محمد حسن، على "تصريحات المدير التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والمبعوث الخاص، كيريل دميترييف حول إقرار إدارة الرئيس... 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T12:13+0000

2025-04-04T12:13+0000

2025-04-04T12:13+0000

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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أوضح حسن أن "هناك قناعة بعدم انضمام أوكرانيا للناتو كعضو أساسي، ولكن قد تكون هناك شراكات بين أوكرانيا والناتو"، قائلاً: "قد تحصل على ضمانات أمنية معينة مثل أنّ تكون عضوا دائماً أو أن تنشر البنية التحتية العسكرية للناتو في أوكرانيا وهذا ما لن تسمح به موسكو".وفي السياق، كشف حسن عن "إطار جديد يتحدّث عنه الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي كإقامة أوكرانيا شبكة اتفاقيات استراتيجية وتعاون عسكري استخباراتي وما إلى ذلك".لقاء روسيا- أمريكاوتابع: "من المحتمل أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي دونالد ترامب، في حال رأى أنّ الكلام بدأ يترجم على الأرض، كما هو مرهون بالوضع الميداني في أوكرانيا".اتفاقيات موسكو – واشنطنوحول المفاوضات والاتفاقيات الجارية بين موسكو وواشنطن، لفت حسن إلى أن "الخطوة الكبرى ستكون بتطبيق أيّ اتفاقية من هذه الاتفاقيات، وحظوظ تنفيذ هذه الاتفاقيات على الأرض مرهون بمدى التزام كييف بالاتفاقيات العسكرية والميدانية التي توصل اليها الطرفان".ورأى حسن أنّ "إبرام اتفاقيات اقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا سواء المعادن النادرة أو غيرها لا يتعارض مع بقاء العقوبات في مجالات أخرى".علاقات أوروبا- أمريكاولفت إلى "الحذر والقلق من إدارة الرئيس الأميركي في أوروبا"، قائلاً: إن "الخشية ليست من خروج الولايات المتحدة من الناتو او من خذل حلفائها الأوروبيين بل من رغبة ترامب في التفاوض مع روسيا".

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https://sarabic.ae/20250403/إعلام-دول-غربية-تدرس-الزج-بواشنطن-باستخدام-هياكل-قيادة-الناتو-لنشر-قوات-في-أوكرانيا-1099173985.html

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