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https://sarabic.ae/20250404/خبير-في-الشأن-الروسي-الغرب-يسلم-بفكرة-عدم-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو--1099218065.html
خبير في الشأن الروسي: الغرب يسلم بفكرة عدم انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
خبير في الشأن الروسي: الغرب يسلم بفكرة عدم انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"
سبوتنيك عربي
علّق الخبير في الشأن الروسي، محمد حسن، على "تصريحات المدير التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والمبعوث الخاص، كيريل دميترييف حول إقرار إدارة الرئيس... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T12:13+0000
2025-04-04T12:13+0000
أخبار أوكرانيا
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وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أوضح حسن أن "هناك قناعة بعدم انضمام أوكرانيا للناتو كعضو أساسي، ولكن قد تكون هناك شراكات بين أوكرانيا والناتو"، قائلاً: "قد تحصل على ضمانات أمنية معينة مثل أنّ تكون عضوا دائماً أو أن تنشر البنية التحتية العسكرية للناتو في أوكرانيا وهذا ما لن تسمح به موسكو".وفي السياق، كشف حسن عن "إطار جديد يتحدّث عنه الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي كإقامة أوكرانيا شبكة اتفاقيات استراتيجية وتعاون عسكري استخباراتي وما إلى ذلك".لقاء روسيا- أمريكاوتابع: "من المحتمل أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي دونالد ترامب، في حال رأى أنّ الكلام بدأ يترجم على الأرض، كما هو مرهون بالوضع الميداني في أوكرانيا".اتفاقيات موسكو – واشنطنوحول المفاوضات والاتفاقيات الجارية بين موسكو وواشنطن، لفت حسن إلى أن "الخطوة الكبرى ستكون بتطبيق أيّ اتفاقية من هذه الاتفاقيات، وحظوظ تنفيذ هذه الاتفاقيات على الأرض مرهون بمدى التزام كييف بالاتفاقيات العسكرية والميدانية التي توصل اليها الطرفان".ورأى حسن أنّ "إبرام اتفاقيات اقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا سواء المعادن النادرة أو غيرها لا يتعارض مع بقاء العقوبات في مجالات أخرى".علاقات أوروبا- أمريكاولفت إلى "الحذر والقلق من إدارة الرئيس الأميركي في أوروبا"، قائلاً: إن "الخشية ليست من خروج الولايات المتحدة من الناتو او من خذل حلفائها الأوروبيين بل من رغبة ترامب في التفاوض مع روسيا".
https://sarabic.ae/20250403/سيارتو-المجر-تشكر-أمريكا-على-إغلاق-قضية-أوكرانيا-في-حلف-الناتو-1099202212.html
https://sarabic.ae/20250403/إعلام-دول-غربية-تدرس-الزج-بواشنطن-باستخدام-هياكل-قيادة-الناتو-لنشر-قوات-في-أوكرانيا-1099173985.html
https://sarabic.ae/20250403/-قائد-قوات-الناتو-في-أوروبا-يشيد-بمهارات-وتكتيكات-الجيش-الروسي-1099196136.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار أوكرانيا, الناتو, تقارير سبوتنيك, حصري

خبير في الشأن الروسي: الغرب يسلم بفكرة عدم انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

12:13 GMT 04.04.2025
© Photo / NATOمقر الناتو في مدينة بروكسل
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© Photo / NATO
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حصري
علّق الخبير في الشأن الروسي، محمد حسن، على "تصريحات المدير التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والمبعوث الخاص، كيريل دميترييف حول إقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو"، مؤكداً أن "هذه الفكرة باتت أيضاً مقبولة لدى الدول الغربية لكنها لا تتحدّث عن ذلك جهراً حفاظاً على معنويات أوكرانيا".
وفي حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أوضح حسن أن "هناك قناعة بعدم انضمام أوكرانيا للناتو كعضو أساسي، ولكن قد تكون هناك شراكات بين أوكرانيا والناتو"، قائلاً: "قد تحصل على ضمانات أمنية معينة مثل أنّ تكون عضوا دائماً أو أن تنشر البنية التحتية العسكرية للناتو في أوكرانيا وهذا ما لن تسمح به موسكو".
وفي السياق، كشف حسن عن "إطار جديد يتحدّث عنه الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي كإقامة أوكرانيا شبكة اتفاقيات استراتيجية وتعاون عسكري استخباراتي وما إلى ذلك".
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
سيارتو: المجر تشكر أمريكا على إغلاق قضية أوكرانيا في حلف الناتو
أمس, 20:14 GMT
لقاء روسيا- أمريكا

رأى حسن أن "اللقاء بين روسيا والولايات المتحدة خطوة كبيرة في كسر الجمود، وهو في حدّ ذاته خطوة كبيرة"، وأضاف: "الخطوة الأولى هي استعادة العلاقات التجارية بين روسيا ودول أوروبا الشرقية التي بدورها تحاول أن تحافظ على علاقاتها الاقتصادية مع روسيا"، كاشفاً عن "رغبة سياسية جدية من موسكو وواشنطن لبداية الحوار، في ظل رفض تام من دول أوروبا لما تقوم به واشنطن".

وتابع: "من المحتمل أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي دونالد ترامب، في حال رأى أنّ الكلام بدأ يترجم على الأرض، كما هو مرهون بالوضع الميداني في أوكرانيا".
كيف يبدو الناتو بدون الجيش الأمريكي في 2024؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
إعلام: دول غربية تدرس "الزج بواشنطن" باستخدام "هياكل قيادة" الناتو لنشر قوات في أوكرانيا
أمس, 07:07 GMT
اتفاقيات موسكو – واشنطن
وحول المفاوضات والاتفاقيات الجارية بين موسكو وواشنطن، لفت حسن إلى أن "الخطوة الكبرى ستكون بتطبيق أيّ اتفاقية من هذه الاتفاقيات، وحظوظ تنفيذ هذه الاتفاقيات على الأرض مرهون بمدى التزام كييف بالاتفاقيات العسكرية والميدانية التي توصل اليها الطرفان".
ورأى حسن أنّ "إبرام اتفاقيات اقتصادية بين الولايات المتحدة وروسيا سواء المعادن النادرة أو غيرها لا يتعارض مع بقاء العقوبات في مجالات أخرى".
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
قائد قوات الناتو في أوروبا يشيد بمهارات وتكتيكات الجيش الروسي
أمس, 16:31 GMT
علاقات أوروبا- أمريكا

وأشار حسن إلى وجود "إرهاق في الداخل الأوروبي سياسي وبالدرجة الأكبر اقتصادي"، وسأل: "إلى متى بإمكان أوروبا أن تستمر اقتصاديا بعد السياسات الاقتصادية الأميركية التي تفرض عقوبات من هنا وتحافظ على مصالحها هناك؟"، مضيفاً أن "ترامب يضع مصالح الاقتصاد الأميركي فوق كلّ شيء".

ولفت إلى "الحذر والقلق من إدارة الرئيس الأميركي في أوروبا"، قائلاً: إن "الخشية ليست من خروج الولايات المتحدة من الناتو او من خذل حلفائها الأوروبيين بل من رغبة ترامب في التفاوض مع روسيا".
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