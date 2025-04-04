https://sarabic.ae/20250404/الأمين-العام-لـالناتو-واشنطن-أكدت-التزامها-تجاه-الحلف-1099220879.html
الأمين العام لـ"الناتو": واشنطن أكدت التزامها تجاه الحلف
الأمين العام لـ"الناتو": واشنطن أكدت التزامها تجاه الحلف
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد، خلال اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T13:56+0000
2025-04-04T13:56+0000
2025-04-04T13:56+0000
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال روته، خلال اللقاء: "أكد وزير الخارجية التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي، وفي الوقت نفسه، يُتوقع من أوروبا وكندا تحمل مسؤولية أكبر في الدفاع المشترك وزيادة الإنفاق الدفاعي، إن الإجماع في هذا اللقاء هو أنه في عالم يزداد خطورة، نحتاج إلى حلف شمال الأطلسي أكثر من أي وقت مضى".وأكد روته، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسحب قواتها من أوروبا، مشيدا بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.جاءت هذه التصريحات قبيل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي المقرر يومي 3 و4 أبريل/ نيسان الجاري، الذي سيشارك فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لأول مرة.الخارجية الروسية: موسكو لا تؤمن بإمكانية خروج أمريكا من الناتو
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الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
الأمين العام لـ"الناتو": واشنطن أكدت التزامها تجاه الحلف
صرح الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أكد، خلال اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، أن واشنطن لا تزال ملتزمة تجاه الحلف، في حين وعدت دول أخرى بتلبية المطالب الأمريكية بزيادة الإنفاق العسكري.
وقال روته، خلال اللقاء: "أكد وزير الخارجية التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي، وفي الوقت نفسه، يُتوقع من أوروبا وكندا تحمل مسؤولية أكبر في الدفاع المشترك وزيادة الإنفاق الدفاعي، إن الإجماع في هذا اللقاء هو أنه في عالم يزداد خطورة، نحتاج إلى حلف شمال الأطلسي أكثر من أي وقت مضى".
ووفقاً لروته، فإن جميع دول الحلف تنوي إنتاج كل ما يلزم للدفاع "بشكل أسرع وبكميات أكبر".
وأكد روته، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسحب قواتها من أوروبا، مشيدا بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وتطرق روته خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، يوم أمس الخميس، لأزمة غرينلاند، حيث أشار إلى أنها تبرز التحديات التي يواجهها الحلف في منطقة مياه الشمال الباردة.
جاءت هذه التصريحات
قبيل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي المقرر يومي 3 و4 أبريل/ نيسان الجاري، الذي سيشارك فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لأول مرة.