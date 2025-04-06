https://sarabic.ae/20250406/المعارضة-التركية-تشرع-في-جمع-التوقيعات-لسحب-الثقة-من-الرئيس-أردوغان-1099260500.html

المعارضة التركية تشرع في جمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس أردوغان

المعارضة التركية تشرع في جمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس أردوغان

سبوتنيك عربي

أعلن أوزغور أوزيل، زعيم حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض الرئيسي، عن جمع واسع النطاق من التوقيعات "للتعبير عن عدم الثقة" في رئيس الجمهورية التركية رجب طيب... 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T11:30+0000

2025-04-06T11:30+0000

2025-04-06T12:01+0000

أخبار تركيا اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/18/1098896782_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed3effb709466bd5f6dd3cd696447890.jpg

وقال أوزيل، في خطابه الذي بثته قنوات المعارضة: "حرفيا، بدءا من يوم الاثنين، بدأنا في جمع التواقيع من جميع المنازل، في جميع شوارع بلدنا، من أجل إظهار موقف حجب الثقة، الأكثر طموحا، عن أردوغان... نحن مستعدون في يونيو (حزيران المقبل) لإجراء انتخابات (رئاسية مبكرة)".وفي عام 2017، أصبحت تركيا جمهورية رئاسية بعد استفتاء عام. ووفقا للدستور الحالي، لن يتمكن رئيس الدولة من تولي منصبه لأكثر من فترتين متتاليتين. وفي مايو 2023، أعيد انتخاب أردوغان لولاية ثانية مدتها خمس سنوات. وأصرت أحزاب المعارضة في الحملة الانتخابية على أنه الواقع التركي يتحدث عن ولاية ثالثة، حيث كان أردوغان رئيسا من 2014 إلى 2018، ولكن في ظل جمهورية برلمانية.

https://sarabic.ae/20250404/تركيا-لا-نريد-مواجهة-مع-إسرائيل-في-سوريا-1099219185.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, العالم