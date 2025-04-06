https://sarabic.ae/20250406/المعارضة-التركية-تشرع-في-جمع-التوقيعات-لسحب-الثقة-من-الرئيس-أردوغان-1099260500.html
المعارضة التركية تشرع في جمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس أردوغان
المعارضة التركية تشرع في جمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس أردوغان
سبوتنيك عربي
أعلن أوزغور أوزيل، زعيم حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض الرئيسي، عن جمع واسع النطاق من التوقيعات "للتعبير عن عدم الثقة" في رئيس الجمهورية التركية رجب طيب... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقال أوزيل، في خطابه الذي بثته قنوات المعارضة: "حرفيا، بدءا من يوم الاثنين، بدأنا في جمع التواقيع من جميع المنازل، في جميع شوارع بلدنا، من أجل إظهار موقف حجب الثقة، الأكثر طموحا، عن أردوغان... نحن مستعدون في يونيو (حزيران المقبل) لإجراء انتخابات (رئاسية مبكرة)".وفي عام 2017، أصبحت تركيا جمهورية رئاسية بعد استفتاء عام. ووفقا للدستور الحالي، لن يتمكن رئيس الدولة من تولي منصبه لأكثر من فترتين متتاليتين. وفي مايو 2023، أعيد انتخاب أردوغان لولاية ثانية مدتها خمس سنوات. وأصرت أحزاب المعارضة في الحملة الانتخابية على أنه الواقع التركي يتحدث عن ولاية ثالثة، حيث كان أردوغان رئيسا من 2014 إلى 2018، ولكن في ظل جمهورية برلمانية.
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم
المعارضة التركية تشرع في جمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس أردوغان
11:30 GMT 06.04.2025 (تم التحديث: 12:01 GMT 06.04.2025)
أعلن أوزغور أوزيل، زعيم حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض الرئيسي، عن جمع واسع النطاق من التوقيعات "للتعبير عن عدم الثقة" في رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال أوزيل، في خطابه الذي بثته قنوات المعارضة: "حرفيا، بدءا من يوم الاثنين، بدأنا في جمع التواقيع من جميع المنازل، في جميع شوارع بلدنا، من أجل إظهار موقف حجب الثقة، الأكثر طموحا، عن أردوغان... نحن مستعدون في يونيو (حزيران المقبل) لإجراء انتخابات (رئاسية مبكرة)".
ويعتبر رئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو، المرشح الوحيد حتى الآن للمشاركة في الانتخابات من حزب "الشعب الجمهوري" أكبر حزب معارض، والخصم الرئيسي للرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، في حال إعادة ترشحه.
وكان وزير العدل التركي يلماز تونش، قد قال في وقت سابق، إن "أردوغان يحق له الترشح لولاية ثالثة إذا قرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة"، ويحتاج الإعلان عن انتخابات مبكرة إلى أصوات 360 نائبا، ويمتلك حزب الشعب الجمهوري حاليا 127 مقعدا، والتحالف الحاكم بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لديه 315 مقعدا.
وفي عام 2017، أصبحت تركيا جمهورية رئاسية بعد استفتاء عام. ووفقا للدستور الحالي، لن يتمكن رئيس الدولة من تولي منصبه لأكثر من فترتين متتاليتين. وفي مايو 2023، أعيد انتخاب أردوغان لولاية ثانية مدتها خمس سنوات. وأصرت أحزاب المعارضة في الحملة الانتخابية على أنه الواقع التركي يتحدث عن ولاية ثالثة، حيث كان أردوغان رئيسا من 2014 إلى 2018، ولكن في ظل جمهورية برلمانية.