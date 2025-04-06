ثورة في مكافحة الفيروسات... اختراع علكة توقف انتشار الإنفلونزا

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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
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30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
الإنسان والثقافة
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29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:28 GMT
26 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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39 د
ع الموجة مع ايلي
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
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29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: هجمات كييف على المدنيين تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسية، و قسد تبدأ سحب قواتها من حلب
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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106 د
ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:27 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
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عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
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https://sarabic.ae/20250406/ثورة-في-مكافحة-الفيروسات-اختراع-علكة-توقف-انتشار-الإنفلونزا-1099254142.html
ثورة في مكافحة الفيروسات... اختراع علكة توقف انتشار الإنفلونزا
ثورة في مكافحة الفيروسات... اختراع علكة توقف انتشار الإنفلونزا
سبوتنيك عربي
طوّر باحثون متخصصون علكة مبتكرة مستخلصة من الفاصولياء، تساعد في تقليل انتشار فيروسات الـ"هربس" والإنفلونزا. 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T06:45+0000
2025-04-06T06:45+0000
مجتمع
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وأظهرت العلكة في التجارب المعملية فعالية تفوق 95% في خفض الأحمال الفيروسية لفيروسات"HSV-1" و"HSV-2"، وسلالات الإنفلونزا "H1N1" و"H3N2".وتعتمد العلكة، التي طوّرها علماء من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، على بروتين طبيعي يُدعى "فريل" موجود في نبات "لابلاب بوربوريوس"، إذ يقوم بتحييد الفيروسات داخل الفم (نقطة دخولها الأساسية للجسم)، ويتم إطلاق هذا البروتين تدريجيا عند مضغ العلكة، ما يجعلها وسيلة فعالة لمكافحة العدوى، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".وصرح البروفيسور، هنري دانييل، من جامعة بنسلفانيا، بأن هذه النتائج تفتح الباب للاختبارات البشرية، خصوصا في ظل غياب لقاح للـ"هربس" وانخفاض الإقبال على لقاح الإنفلونزا.كما يبحث الفريق العلمي في إمكانية استخدام العلكة ضد "إنفلونزا الطيور" المنتشر في أمريكا الشمالية.وتمثل العلكة الجديدة وسيلة واعدة وآمنة للحد من انتشار الفيروسات، خاصة في غياب لقاحات فعالة لبعضها.
https://sarabic.ae/20250329/صدمة-علمية-مضغ-العلكة-قد-يعرض-جسمك-لكمية-غير-متوقعة-من-مادة-خطيرة-1099052927.html
https://sarabic.ae/20211011/مؤشرات-تنبهك-بضرورة-التوقف-عن-مضغ-العلكة-1050402183.html
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

ثورة في مكافحة الفيروسات... اختراع علكة توقف انتشار الإنفلونزا

06:45 GMT 06.04.2025
© Photo / Unsplash/ Hannah Tu علكة
علكة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
© Photo / Unsplash/ Hannah Tu
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طوّر باحثون متخصصون علكة مبتكرة مستخلصة من الفاصولياء، تساعد في تقليل انتشار فيروسات الـ"هربس" والإنفلونزا.
وأظهرت العلكة في التجارب المعملية فعالية تفوق 95% في خفض الأحمال الفيروسية لفيروسات"HSV-1" و"HSV-2"، وسلالات الإنفلونزا "H1N1" و"H3N2".
وتعتمد العلكة، التي طوّرها علماء من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، على بروتين طبيعي يُدعى "فريل" موجود في نبات "لابلاب بوربوريوس"، إذ يقوم بتحييد الفيروسات داخل الفم (نقطة دخولها الأساسية للجسم)، ويتم إطلاق هذا البروتين تدريجيا عند مضغ العلكة، ما يجعلها وسيلة فعالة لمكافحة العدوى، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
علكة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
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29 مارس, 08:26 GMT
وتحتوي كل قطعة علكة على 40 ملليغرام من مسحوق الفاصولياء، وتلبي معايير السلامة الخاصة بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ما يجعلها مرشحة للاستخدام البشري.
وصرح البروفيسور، هنري دانييل، من جامعة بنسلفانيا، بأن هذه النتائج تفتح الباب للاختبارات البشرية، خصوصا في ظل غياب لقاح للـ"هربس" وانخفاض الإقبال على لقاح الإنفلونزا.
علكة العلكة لبان اللبان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2021
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مؤشرات تنبهك بضرورة التوقف عن مضغ العلكة
11 أكتوبر 2021, 10:15 GMT
كما يبحث الفريق العلمي في إمكانية استخدام العلكة ضد "إنفلونزا الطيور" المنتشر في أمريكا الشمالية.
وتعد أبرز أعراض الـ"هربس"، بثور مؤلمة وحكة وحمى وتورم الغدد، بينما تشمل أعراض الإنفلونزا حمى مفاجئة وسعالا وآلامًا في الجسم، وتعبا وسيلانا في الأنف.
وتمثل العلكة الجديدة وسيلة واعدة وآمنة للحد من انتشار الفيروسات، خاصة في غياب لقاحات فعالة لبعضها.
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