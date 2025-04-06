https://sarabic.ae/20250406/ثورة-في-مكافحة-الفيروسات-اختراع-علكة-توقف-انتشار-الإنفلونزا-1099254142.html
ثورة في مكافحة الفيروسات... اختراع علكة توقف انتشار الإنفلونزا
ثورة في مكافحة الفيروسات... اختراع علكة توقف انتشار الإنفلونزا
سبوتنيك عربي
طوّر باحثون متخصصون علكة مبتكرة مستخلصة من الفاصولياء، تساعد في تقليل انتشار فيروسات الـ"هربس" والإنفلونزا. 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T06:45+0000
2025-04-06T06:45+0000
2025-04-06T06:45+0000
مجتمع
علوم
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099253980_0:193:1032:774_1920x0_80_0_0_5e973d5c7675d28f906c8fb5d330008f.jpg
وأظهرت العلكة في التجارب المعملية فعالية تفوق 95% في خفض الأحمال الفيروسية لفيروسات"HSV-1" و"HSV-2"، وسلالات الإنفلونزا "H1N1" و"H3N2".وتعتمد العلكة، التي طوّرها علماء من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، على بروتين طبيعي يُدعى "فريل" موجود في نبات "لابلاب بوربوريوس"، إذ يقوم بتحييد الفيروسات داخل الفم (نقطة دخولها الأساسية للجسم)، ويتم إطلاق هذا البروتين تدريجيا عند مضغ العلكة، ما يجعلها وسيلة فعالة لمكافحة العدوى، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".وصرح البروفيسور، هنري دانييل، من جامعة بنسلفانيا، بأن هذه النتائج تفتح الباب للاختبارات البشرية، خصوصا في ظل غياب لقاح للـ"هربس" وانخفاض الإقبال على لقاح الإنفلونزا.كما يبحث الفريق العلمي في إمكانية استخدام العلكة ضد "إنفلونزا الطيور" المنتشر في أمريكا الشمالية.وتمثل العلكة الجديدة وسيلة واعدة وآمنة للحد من انتشار الفيروسات، خاصة في غياب لقاحات فعالة لبعضها.
https://sarabic.ae/20250329/صدمة-علمية-مضغ-العلكة-قد-يعرض-جسمك-لكمية-غير-متوقعة-من-مادة-خطيرة-1099052927.html
https://sarabic.ae/20211011/مؤشرات-تنبهك-بضرورة-التوقف-عن-مضغ-العلكة-1050402183.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/06/1099253980_0:0:1032:774_1920x0_80_0_0_0e086c5a95afc431ab9480716482c33e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, الصحة
ثورة في مكافحة الفيروسات... اختراع علكة توقف انتشار الإنفلونزا
طوّر باحثون متخصصون علكة مبتكرة مستخلصة من الفاصولياء، تساعد في تقليل انتشار فيروسات الـ"هربس" والإنفلونزا.
وأظهرت العلكة في التجارب المعملية فعالية تفوق 95% في خفض الأحمال الفيروسية لفيروسات"HSV-1" و"HSV-2"، وسلالات الإنفلونزا "H1N1" و"H3N2".
وتعتمد العلكة، التي طوّرها علماء من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، على بروتين طبيعي يُدعى "فريل" موجود في نبات "لابلاب بوربوريوس"، إذ يقوم بتحييد الفيروسات داخل الفم (نقطة دخولها الأساسية للجسم)، ويتم إطلاق هذا البروتين تدريجيا عند مضغ العلكة، ما يجعلها وسيلة فعالة لمكافحة العدوى، وفقا لموقع
"ميديكال إكسبريس".
وتحتوي كل قطعة علكة على 40 ملليغرام من مسحوق الفاصولياء، وتلبي معايير السلامة الخاصة بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ما يجعلها مرشحة للاستخدام البشري.
وصرح البروفيسور، هنري دانييل، من جامعة بنسلفانيا، بأن هذه النتائج تفتح الباب للاختبارات البشرية، خصوصا في ظل غياب لقاح للـ"هربس" وانخفاض الإقبال على لقاح الإنفلونزا.
11 أكتوبر 2021, 10:15 GMT
كما يبحث الفريق العلمي في إمكانية استخدام العلكة ضد "إنفلونزا الطيور" المنتشر في أمريكا الشمالية.
وتعد أبرز أعراض الـ"هربس"، بثور مؤلمة وحكة وحمى وتورم الغدد، بينما تشمل أعراض الإنفلونزا حمى مفاجئة وسعالا وآلامًا في الجسم، وتعبا وسيلانا في الأنف.
وتمثل العلكة الجديدة وسيلة واعدة وآمنة للحد من انتشار الفيروسات، خاصة في غياب لقاحات فعالة لبعضها.