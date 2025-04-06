https://sarabic.ae/20250406/ثورة-في-مكافحة-الفيروسات-اختراع-علكة-توقف-انتشار-الإنفلونزا-1099254142.html

ثورة في مكافحة الفيروسات... اختراع علكة توقف انتشار الإنفلونزا

ثورة في مكافحة الفيروسات... اختراع علكة توقف انتشار الإنفلونزا

سبوتنيك عربي

طوّر باحثون متخصصون علكة مبتكرة مستخلصة من الفاصولياء، تساعد في تقليل انتشار فيروسات الـ"هربس" والإنفلونزا. 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T06:45+0000

2025-04-06T06:45+0000

2025-04-06T06:45+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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وأظهرت العلكة في التجارب المعملية فعالية تفوق 95% في خفض الأحمال الفيروسية لفيروسات"HSV-1" و"HSV-2"، وسلالات الإنفلونزا "H1N1" و"H3N2".وتعتمد العلكة، التي طوّرها علماء من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، على بروتين طبيعي يُدعى "فريل" موجود في نبات "لابلاب بوربوريوس"، إذ يقوم بتحييد الفيروسات داخل الفم (نقطة دخولها الأساسية للجسم)، ويتم إطلاق هذا البروتين تدريجيا عند مضغ العلكة، ما يجعلها وسيلة فعالة لمكافحة العدوى، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".وصرح البروفيسور، هنري دانييل، من جامعة بنسلفانيا، بأن هذه النتائج تفتح الباب للاختبارات البشرية، خصوصا في ظل غياب لقاح للـ"هربس" وانخفاض الإقبال على لقاح الإنفلونزا.كما يبحث الفريق العلمي في إمكانية استخدام العلكة ضد "إنفلونزا الطيور" المنتشر في أمريكا الشمالية.وتمثل العلكة الجديدة وسيلة واعدة وآمنة للحد من انتشار الفيروسات، خاصة في غياب لقاحات فعالة لبعضها.

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علوم, الصحة