روسيا تكشف عن طائرة دعم جوي متطورة تعزز قدرات عملياتها الاستراتيجية... فيديو
© Photo / Rosoboronexport طائرات تزود بالوقود روسية إيل 78
© Photo / Rosoboronexport
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تقدم شركة "روسبورن إيكسبورت" الروسية طائرة التزود بالوقود "إيل -78 إم كي 90- إيه" للسوق العالمية في قطاع الطيران الخاص.
ووفقا لبيان الشركة الذي تم نشره في قناتها الرسمية على "تلغرام"، أنه أثناء التشغيل، يمكن تحويل الطائرة بسرعة إلى خيارات مختلفة، النقل والإسعاف ومكافحة الحرائق والمستشفيات الطبية.
تم تصميم طائرة "إيل -78 إم كي 90- إيه"، التي تم تطويرها وتصنيعها بواسطة "روستيك يو إيه سي"، للتزود بالوقود عن طريقها لأنواع مختلفة من الطائرات من خلال ثلاث نقاط للتزود بالوقود.
🟧روسيا تكشف عن طائرة دعم جوي متطورة تعزز قدرات عملياتها الاستراتيجية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 6, 2025
🔶تقدم شركة "روسبورن إيكسبورت" الروسية طائرة التزود بالوقود "إيل -78 إم كي 90- آه" في السوق العالمية في قطاع الطيران الخاص.
🔶ووفقا لبيان الشركة الذي تم نشره في قناتها الرسمية على "تلغرام"، أنه أثناء التشغيل،… pic.twitter.com/p6cdBdnC4u
يمكن توفير طائرة "إيل -78 إم كي 90- إيه" للشركاء كجزء من مشروع "روسبورن إيكسبورت" الخاص لإنشاء وتجهيز وتدريب وحدات المظلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة القتالية للقوات الروسية المحمولة جواً.
وترى الشركة إمكانات كبيرة لهذا العرض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.
المزايا الرئيسية لطائرة "إيل -78 إم كي 90- إيه":
الاستخدام في جميع الأحوال الجوية
القدرة على إنجاز المهام في أي ظروف جغرافية ومناخية ليلا ونهارا في الظروف الجوية البسيطة والصعبة.
المدى الاستراتيجي
توصيل كميات كبيرة من الوقود إلى المواقع النائية وإعادة تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود لزيادة مداها ومدة دورياتها.
الكفاءة العالية
تعمل وحدات إعادة التزود بالوقود الفعالة من الخرطوم إلى المخروط على تقليل وقت إعادة التزود بالوقود وتقليل المخاطر في منطقة التشغيل.
قاعدة عالمية
التشغيل من مدارج خرسانية ومطارات غير معبدة.
تعدد المهام
التزود بالوقود في وقت واحد لما يصل إلى 4 طائرات.
قابلية البقاء العالية.
التحويل السريع إلى النقل العسكري أو مكافحة الحرائق أو الخيارات الصحية.
الامتثال للمعايير الدولية
الامتثال الكامل لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) للملاحة والسلامة والضوضاء والانبعاثات.