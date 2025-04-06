روسيا تكشف عن طائرة دعم جوي متطورة تعزز قدرات عملياتها الاستراتيجية... فيديو

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:03 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
09:10 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
11:28 GMT
26 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:21 GMT
39 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: هجمات كييف على المدنيين تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسية، و قسد تبدأ سحب قواتها من حلب
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:27 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:20 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عالم سبوتنيك
ماكرون يزور مصر لبحث عدة قضايا أهمها وقف اطلاق النار في غزة، ترمب ونتنياهو يلتقيان الاثنين لبحث الرسوم الجمركية وغزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
18:00 GMT
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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30 د
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https://sarabic.ae/20250406/روسيا-تكشف-عن-طائرة-دعم-جوي-متطورة-تعزز-قدرات-عملياتها-الاستراتيجية-فيديو-1099280657.html
روسيا تكشف عن طائرة دعم جوي متطورة تعزز قدرات عملياتها الاستراتيجية... فيديو
روسيا تكشف عن طائرة دعم جوي متطورة تعزز قدرات عملياتها الاستراتيجية... فيديو
سبوتنيك عربي
تقدم شركة "روسبورن إيكسبورت" الروسية طائرة التزود بالوقود "إيل -78 إم كي 90- إيه" للسوق العالمية في قطاع الطيران الخاص. 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T18:50+0000
2025-04-06T18:50+0000
روسيا
العالم
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ووفقا لبيان الشركة الذي تم نشره في قناتها الرسمية على "تلغرام"، أنه أثناء التشغيل، يمكن تحويل الطائرة بسرعة إلى خيارات مختلفة، النقل والإسعاف ومكافحة الحرائق والمستشفيات الطبية.تم تصميم طائرة "إيل -78 إم كي 90- إيه"، التي تم تطويرها وتصنيعها بواسطة "روستيك يو إيه سي"، للتزود بالوقود عن طريقها لأنواع مختلفة من الطائرات من خلال ثلاث نقاط للتزود بالوقود.يمكن توفير طائرة "إيل -78 إم كي 90- إيه" للشركاء كجزء من مشروع "روسبورن إيكسبورت" الخاص لإنشاء وتجهيز وتدريب وحدات المظلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة القتالية للقوات الروسية المحمولة جواً.وترى الشركة إمكانات كبيرة لهذا العرض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.المزايا الرئيسية لطائرة "إيل -78 إم كي 90- إيه":الاستخدام في جميع الأحوال الجويةالقدرة على إنجاز المهام في أي ظروف جغرافية ومناخية ليلا ونهارا في الظروف الجوية البسيطة والصعبة.المدى الاستراتيجيتوصيل كميات كبيرة من الوقود إلى المواقع النائية وإعادة تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود لزيادة مداها ومدة دورياتها.الكفاءة العاليةتعمل وحدات إعادة التزود بالوقود الفعالة من الخرطوم إلى المخروط على تقليل وقت إعادة التزود بالوقود وتقليل المخاطر في منطقة التشغيل.قاعدة عالميةالتشغيل من مدارج خرسانية ومطارات غير معبدة.تعدد المهامالامتثال للمعايير الدوليةالامتثال الكامل لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) للملاحة والسلامة والضوضاء والانبعاثات.
https://sarabic.ae/20250406/لأول-مرة-منذ-افتتاحه-مطار-عربي-يسجل-رقما-قياسيا-غير-مسبوق-1099267032.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا تكشف عن طائرة دعم جوي متطورة تعزز قدرات عملياتها الاستراتيجية... فيديو

18:50 GMT 06.04.2025
© Photo / Rosoboronexport طائرات تزود بالوقود روسية إيل 78
طائرات تزود بالوقود روسية إيل 78 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
© Photo / Rosoboronexport
تابعنا عبر
تقدم شركة "روسبورن إيكسبورت" الروسية طائرة التزود بالوقود "إيل -78 إم كي 90- إيه" للسوق العالمية في قطاع الطيران الخاص.
ووفقا لبيان الشركة الذي تم نشره في قناتها الرسمية على "تلغرام"، أنه أثناء التشغيل، يمكن تحويل الطائرة بسرعة إلى خيارات مختلفة، النقل والإسعاف ومكافحة الحرائق والمستشفيات الطبية.
تم تصميم طائرة "إيل -78 إم كي 90- إيه"، التي تم تطويرها وتصنيعها بواسطة "روستيك يو إيه سي"، للتزود بالوقود عن طريقها لأنواع مختلفة من الطائرات من خلال ثلاث نقاط للتزود بالوقود.
يمكن توفير طائرة "إيل -78 إم كي 90- إيه" للشركاء كجزء من مشروع "روسبورن إيكسبورت" الخاص لإنشاء وتجهيز وتدريب وحدات المظلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة القتالية للقوات الروسية المحمولة جواً.
وترى الشركة إمكانات كبيرة لهذا العرض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.
المزايا الرئيسية لطائرة "إيل -78 إم كي 90- إيه":

الاستخدام في جميع الأحوال الجوية

القدرة على إنجاز المهام في أي ظروف جغرافية ومناخية ليلا ونهارا في الظروف الجوية البسيطة والصعبة.

المدى الاستراتيجي

توصيل كميات كبيرة من الوقود إلى المواقع النائية وإعادة تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود لزيادة مداها ومدة دورياتها.
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الكفاءة العالية

تعمل وحدات إعادة التزود بالوقود الفعالة من الخرطوم إلى المخروط على تقليل وقت إعادة التزود بالوقود وتقليل المخاطر في منطقة التشغيل.

قاعدة عالمية

التشغيل من مدارج خرسانية ومطارات غير معبدة.

تعدد المهام

التزود بالوقود في وقت واحد لما يصل إلى 4 طائرات.
قابلية البقاء العالية.
التحويل السريع إلى النقل العسكري أو مكافحة الحرائق أو الخيارات الصحية.

الامتثال للمعايير الدولية

الامتثال الكامل لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) للملاحة والسلامة والضوضاء والانبعاثات.
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