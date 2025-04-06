https://sarabic.ae/20250406/لأول-مرة-منذ-افتتاحه-مطار-عربي-يسجل-رقما-قياسيا-غير-مسبوق-1099267032.html
لأول مرة منذ افتتاحه... مطار عربي يسجل رقما قياسيا غير مسبوق
لأول مرة منذ افتتاحه... مطار عربي يسجل رقما قياسيا غير مسبوق
سبوتنيك عربي
سجل مطار في إحدى الدول العربية، اليوم الأحد، رقماً قياسياً جديداً غير مسبوق، بأعلى نسبة تشغيل لليوم الثاني على التوالي، وبعدد ركاب بلغ 102,324 ألف راكب، وهي... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T15:45+0000
2025-04-06T15:45+0000
2025-04-06T15:45+0000
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ووفقا لجريدة "اليوم السابع" فإنه "بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية في مطار القاهرة الدولي 674 رحلة، منها 337 رحلة في السفر و337 رحلة في الوصول، فى حين بلغ عدد ركاب السفر 51,608 آلاف راكب".خبراء ومصادر فى مجال الطيران أكدوا فى تصريحات، أن هذا الإقبال غير المسبوق على مطار القاهرة يؤكد أن منظومة العمل داخل مطار القاهرة بمختلف مبانيه تعمل وفق منظومة علمية دقيقة، وأن القائمين على العمل يعملون وسط منظومة قائمة مع كافة الجهات العاملة بالمطار فى تناغم فريد أشادت به العديد من لجان التفتيش الدولية التى كانت قد زارت المطار في الآونة الأخيرة، وفقا للجريدة.وأكدت المصادر أن "هذا النجاح رسالة واضحة لكافة المهتمين والمتابعين بمنظومة النقل الجوى أن العاملين بمطار القاهرة وإدارتهم لديهم من الخبرة والجهوزية، ما يؤكد أنهم خير من يستطيع إدارة العمل داخل مطار القاهرة، وكانت وجهة نظر ثاقبة من المسؤولين في وزارة الطيران وعلى رأسهم الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران، عندما أكد أن مطار القاهرة يمتلك من الخبرات القيادية والعنصر البشرى ما يجعله يستطيع تقديم مزيدا من النجاحات".ومن جانبه، أوضح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن هذا الإنجاز يعكس التطور المستمر في قدرة المطار على استيعاب الحركة الجوية المتزايدة، مضيفًا بأن إدارة المطار تحرص على الاهتمام بتطبيق أحدث التقنيات وتقديم خدمات لوجستية متميزة تُلبى احتياجات المسافرين لتحقيق تجربة سفر استثنائية وفريدة لزائري مصر.كما تم تفعيل خطط الطوارئ والأنظمة التشغيلية فى كافة الصالات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية وتوفير أعداد مناسبة من فرق العمل من مختلف القطاعات لضمان أفضل خدمة للمسافرين.
https://sarabic.ae/20250406/إعلام-اعتقال-مسؤول-عربي-في-سيدني-بتهمة-الاعتداء-على-طاقم-طائرة-1099266368.html
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منوعات, العالم العربي
لأول مرة منذ افتتاحه... مطار عربي يسجل رقما قياسيا غير مسبوق
سجل مطار في إحدى الدول العربية، اليوم الأحد، رقماً قياسياً جديداً غير مسبوق، بأعلى نسبة تشغيل لليوم الثاني على التوالي، وبعدد ركاب بلغ 102,324 ألف راكب، وهي المرة الأولى منذ افتتاحه في 18 مايو/ أيار 1963 .
ووفقا لجريدة "اليوم السابع" فإنه "بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية في مطار القاهرة الدولي 674 رحلة، منها 337 رحلة في السفر و337 رحلة في الوصول، فى حين بلغ عدد ركاب السفر 51,608 آلاف راكب".
أما ركاب الوصول فقد سجلوا 50,716 ألف راكب، مما يؤكد قدرة المطار على تلبية الطلب المتزايد لحركة السفر، ويشير إلى الكفاءة العالية التي يحظى بها مطار القاهرة الدولي ومدى جاهزيته لاستيعاب أكبر عدد من السياح والمسافرين كونه بوابة مصر الأولى ومركز رئيسي للنقل الجوي في المنطقة.
خبراء ومصادر فى مجال الطيران أكدوا فى تصريحات، أن هذا الإقبال غير المسبوق على مطار القاهرة يؤكد أن منظومة العمل داخل مطار القاهرة بمختلف مبانيه تعمل وفق منظومة علمية دقيقة، وأن القائمين على العمل يعملون وسط منظومة قائمة مع كافة الجهات العاملة بالمطار فى تناغم فريد أشادت به العديد من لجان التفتيش الدولية التى كانت قد زارت المطار في الآونة الأخيرة، وفقا للجريدة.
وأكدت المصادر أن "هذا النجاح رسالة واضحة لكافة المهتمين والمتابعين بمنظومة النقل الجوى أن العاملين بمطار القاهرة وإدارتهم لديهم من الخبرة والجهوزية، ما يؤكد أنهم خير من يستطيع إدارة العمل داخل مطار القاهرة، وكانت وجهة نظر ثاقبة من المسؤولين في وزارة الطيران وعلى رأسهم الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران، عندما أكد أن مطار القاهرة يمتلك من الخبرات القيادية والعنصر البشرى ما يجعله يستطيع تقديم مزيدا من النجاحات".
وأوضح الحفني أن النمو الملحوظ في أعداد الركاب والرحلات الجوية التي شهدها المطار يمثل خُطوة واعدة نحو تحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية ومضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى إجمالي 60 مليون راكب سنوياً، وفقاً لرؤية "مصر 2030".
ومن جانبه، أوضح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن هذا الإنجاز يعكس التطور المستمر في قدرة المطار على استيعاب الحركة الجوية المتزايدة، مضيفًا بأن إدارة المطار تحرص على الاهتمام بتطبيق أحدث التقنيات وتقديم خدمات لوجستية متميزة تُلبى احتياجات المسافرين لتحقيق تجربة سفر استثنائية وفريدة لزائري مصر.
كما تم تفعيل خطط الطوارئ والأنظمة التشغيلية فى كافة الصالات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية وتوفير أعداد مناسبة من فرق العمل من مختلف القطاعات لضمان أفضل خدمة للمسافرين.