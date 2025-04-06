https://sarabic.ae/20250406/لأول-مرة-منذ-افتتاحه-مطار-عربي-يسجل-رقما-قياسيا-غير-مسبوق-1099267032.html

لأول مرة منذ افتتاحه... مطار عربي يسجل رقما قياسيا غير مسبوق

لأول مرة منذ افتتاحه... مطار عربي يسجل رقما قياسيا غير مسبوق

سبوتنيك عربي

سجل مطار في إحدى الدول العربية، اليوم الأحد، رقماً قياسياً جديداً غير مسبوق، بأعلى نسبة تشغيل لليوم الثاني على التوالي، وبعدد ركاب بلغ 102,324 ألف راكب، وهي... 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T15:45+0000

2025-04-06T15:45+0000

2025-04-06T15:45+0000

منوعات

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/12/1091860794_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c48118e328d73fba2d025c0ff64c7e50.jpg

ووفقا لجريدة "اليوم السابع" فإنه "بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية في مطار القاهرة الدولي 674 رحلة، منها 337 رحلة في السفر و337 رحلة في الوصول، فى حين بلغ عدد ركاب السفر 51,608 آلاف راكب".خبراء ومصادر فى مجال الطيران أكدوا فى تصريحات، أن هذا الإقبال غير المسبوق على مطار القاهرة يؤكد أن منظومة العمل داخل مطار القاهرة بمختلف مبانيه تعمل وفق منظومة علمية دقيقة، وأن القائمين على العمل يعملون وسط منظومة قائمة مع كافة الجهات العاملة بالمطار فى تناغم فريد أشادت به العديد من لجان التفتيش الدولية التى كانت قد زارت المطار في الآونة الأخيرة، وفقا للجريدة.وأكدت المصادر أن "هذا النجاح رسالة واضحة لكافة المهتمين والمتابعين بمنظومة النقل الجوى أن العاملين بمطار القاهرة وإدارتهم لديهم من الخبرة والجهوزية، ما يؤكد أنهم خير من يستطيع إدارة العمل داخل مطار القاهرة، وكانت وجهة نظر ثاقبة من المسؤولين في وزارة الطيران وعلى رأسهم الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران، عندما أكد أن مطار القاهرة يمتلك من الخبرات القيادية والعنصر البشرى ما يجعله يستطيع تقديم مزيدا من النجاحات".ومن جانبه، أوضح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن هذا الإنجاز يعكس التطور المستمر في قدرة المطار على استيعاب الحركة الجوية المتزايدة، مضيفًا بأن إدارة المطار تحرص على الاهتمام بتطبيق أحدث التقنيات وتقديم خدمات لوجستية متميزة تُلبى احتياجات المسافرين لتحقيق تجربة سفر استثنائية وفريدة لزائري مصر.كما تم تفعيل خطط الطوارئ والأنظمة التشغيلية فى كافة الصالات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية وتوفير أعداد مناسبة من فرق العمل من مختلف القطاعات لضمان أفضل خدمة للمسافرين.

https://sarabic.ae/20250406/إعلام-اعتقال-مسؤول-عربي-في-سيدني-بتهمة-الاعتداء-على-طاقم-طائرة-1099266368.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, العالم العربي