https://sarabic.ae/20250406/سفارة-إسرائيل-في-لندن-تعلق-على-توقيف-النائبتين-البريطانيتين-1099261257.html
سفارة إسرائيل في لندن تعلق على "توقيف النائبتين البريطانيتين"
سفارة إسرائيل في لندن تعلق على "توقيف النائبتين البريطانيتين"
سبوتنيك عربي
أصدرت إسرائيل، اليوم الأحد، بيانا رسميا تعقيبا على قرارها توقيف نائبتين في البرلمان البريطاني. 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T12:22+0000
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وقالت سفارة تل أبيب لدى بريطانيا: "أمس السبت، ووفقا للقانون، مُنع عضوان في البرلمان البريطاني من دخول إسرائيل من قبل وزير الداخلية، وكان الشخصان قد اتهما إسرائيل بادعاءات كاذبة".وأضافت أن "زيارة عضوي البرلمان البريطاني كانت تهدف إلى إثارة أنشطة معادية لإسرائيل، في وقت تخوض فيه حربا وتتعرض لهجوم على 7 جبهات".وتابعت السفارة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "عضوي البرلمان البريطاني اختارا عدم ممارسة حقهما المكفول لهما بموجب القانون الإسرائيلي في تقديم التماس إلى المحكمة لإعادة النظر في القرار".وكانت نائبتان من حزب العمال البريطاني، قد مُنعتا أمس السبت، من دخول إسرائيل، وتم ترحيلهما بسبب ما وصفته إسرائيل بنشر "كراهية معادية لها". واتهمت وزارة الهجرة الإسرائيلية النائبتين البريطانيتين بتوثيق أنشطة قوات الأمن و"نشر الكراهية معادية لإسرائيل". وأضاف البيان أن النائبتين، قالتا خلال الاستجواب، إنهما كانتا تزوران إسرائيل ضمن وفد برلماني رسمي، لكن الوزارة رفضت تصريحاتهما ووصفتها بأنها "غير مقبولة". وتابع لامي أنه أوضح للسلطات الإسرائيلية أن "هذه ليست طريقة مُناسبة لمعاملة البرلمانيين البريطانيين"، وفقا للبيان. وأضاف الوزير أن "تركيز الحكومة البريطانية لا يزال منصبا على ضمان العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين لدى كل من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية".
https://sarabic.ae/20241125/بريطانيا-توجه-ضربة-قوية-لصناعات-إسرائيل-الدفاعية-بـقرار-مفاجئ-1095167400.html
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بريطانيا, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بريطانيا, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
سفارة إسرائيل في لندن تعلق على "توقيف النائبتين البريطانيتين"
أصدرت إسرائيل، اليوم الأحد، بيانا رسميا تعقيبا على قرارها توقيف نائبتين في البرلمان البريطاني.
وقالت سفارة تل أبيب لدى بريطانيا: "أمس السبت، ووفقا للقانون، مُنع عضوان في البرلمان البريطاني من دخول إسرائيل من قبل وزير الداخلية، وكان الشخصان قد اتهما إسرائيل بادعاءات كاذبة".
وأضافت أن "زيارة عضوي البرلمان البريطاني كانت تهدف إلى إثارة أنشطة معادية لإسرائيل، في وقت تخوض فيه حربا وتتعرض لهجوم على 7 جبهات".
وتابعت السفارة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن "عضوي البرلمان البريطاني اختارا عدم ممارسة حقهما المكفول لهما بموجب القانون الإسرائيلي في تقديم التماس إلى المحكمة لإعادة النظر في القرار".
وختمت بالتأكيد أنها "لن تسمح بدخول الأفراد أو الكيانات التي تمارس أعمالا ضد إسرائيل ومواطنيها، أو تروج لدعوات مقاطعتها أو تدعو لفرض عقوبات على المسؤولين".
وكانت نائبتان من حزب العمال البريطاني، قد مُنعتا أمس السبت، من دخول إسرائيل، وتم ترحيلهما بسبب ما وصفته إسرائيل بنشر "كراهية معادية لها".
25 نوفمبر 2024, 12:58 GMT
واتهمت وزارة الهجرة الإسرائيلية النائبتين البريطانيتين بتوثيق أنشطة قوات الأمن و"نشر الكراهية معادية لإسرائيل".
وأضاف البيان أن النائبتين، قالتا خلال الاستجواب، إنهما كانتا تزوران إسرائيل ضمن وفد برلماني رسمي، لكن الوزارة رفضت تصريحاتهما ووصفتها بأنها "غير مقبولة".
وسارعت الحكومة البريطانية إلى الرد على ترحيل النائبتين، و قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "من غير المقبول، وغير المُجدي، والمُقلق للغاية أن تُحتجز السلطات الإسرائيلية نائبتين بريطانيتين ضمن وفد برلماني إلى إسرائيل، وتمنعهما من الدخول".
وتابع لامي أنه أوضح للسلطات الإسرائيلية أن "هذه ليست طريقة مُناسبة لمعاملة البرلمانيين البريطانيين"، وفقا للبيان.
وأضاف الوزير أن "تركيز الحكومة البريطانية لا يزال منصبا على ضمان العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين لدى كل من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية".