https://sarabic.ae/20250406/صحفي-فرنسي-ماكرون-يقلد-لويس-الرابع-عشر-من-خلال-الولع-بالعطر-1099256193.html
صحفي فرنسي: ماكرون يقلد لويس الرابع عشر من خلال "الولع بالعطر"
صحفي فرنسي: ماكرون يقلد لويس الرابع عشر من خلال "الولع بالعطر"
سبوتنيك عربي
كشف كتاب جديد عن تفاصيل غير معتادة بشأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبرزها ولعه المفرط بالعطور. 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T08:25+0000
2025-04-06T08:25+0000
2025-04-06T08:26+0000
إيمانويل ماكرون
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وأشار الكتاب الذي يحمل عنوان "مأساة الإليزيه"، للصحفي أوليفييه بومونت، من صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن ماكرون مولع بعطر "ديور سوفاج"، الذي يستخدمه بشكل مستمر، وذلك لكي "تسبق رائحته دخوله إلى الغرفة".وأشار الكتاب إلى أن ماكرون يحتفظ بزجاجة عطر دائما في مكتبه، ويُكثر من استخدامه كنوع من "التوقيع الحسي للسلطة"، تماما مثلما استخدم الملك لويس الرابع عشر العطر لإبراز مكانته في قصر "فرساي".وبحسب روايات مساعدي ماكرون، فإن "العطر برائحته الزهرية والمسكية، يترك أثرا واضحا على كل من يلتقي بالرئيس الفرنسي".ولا يتوقف كتاب "مأساة الإليزيه" عند ولع ماكرون بالعطور، بل يتحدث عن طقس آخر غير مألوف له، هو امتلاكه لحقيبة مليئة بنظارات شمسية قديمة "قبيحة"، يستخدمها لإعارتها للضيوف في حديقة الإليزيه عندما ينسون نظاراتهم.ويرى بعض الوزراء أن الأمر ليس بريئا تماما، بل قد يكون جزءا من "لعبة ماكرون الصغيرة" لإحراج الآخرين أو فرض حضوره.
https://sarabic.ae/20250404/إعلام-ماكرون-مستعد-لتمثيل-أوروبا-في-مفاوضات-السلام-الأوكرانية-مع-روسيا-1099229742.html
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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن
صحفي فرنسي: ماكرون يقلد لويس الرابع عشر من خلال "الولع بالعطر"
08:25 GMT 06.04.2025 (تم التحديث: 08:26 GMT 06.04.2025)
كشف كتاب جديد عن تفاصيل غير معتادة بشأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبرزها ولعه المفرط بالعطور.
وأشار الكتاب الذي يحمل عنوان "مأساة الإليزيه"، للصحفي أوليفييه بومونت، من صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن ماكرون مولع بعطر "ديور سوفاج"، الذي يستخدمه بشكل مستمر، وذلك لكي "تسبق رائحته دخوله إلى الغرفة".
وأشار الكتاب إلى أن ماكرون يحتفظ بزجاجة عطر دائما في مكتبه، ويُكثر من استخدامه كنوع من "التوقيع الحسي للسلطة"، تماما مثلما استخدم الملك لويس الرابع عشر العطر لإبراز مكانته في قصر "فرساي".
وبحسب روايات مساعدي ماكرون، فإن "العطر برائحته الزهرية والمسكية، يترك أثرا واضحا على كل من يلتقي بالرئيس الفرنسي".
ويستعرض الكتاب مواقف طريفة، مثل تعليق الموظفين بقولهم: "رائحة الرئيس تفضحه، إذ يمكن معرفة إن كان مرّ بالمكان من أثر عطره، حتى أن زوجته بريجيت ماكرون، ورغم تعوّدها عليه، لا تزال تبدي دهشتها من تعلقه بالعطر، وتلجأ أحيانا إلى رشّ نفسها بعطره حين يكون في الخارج".
ولا يتوقف كتاب "مأساة الإليزيه" عند ولع ماكرون بالعطور، بل يتحدث عن طقس آخر غير مألوف له، هو امتلاكه لحقيبة مليئة بنظارات شمسية قديمة "قبيحة"، يستخدمها لإعارتها للضيوف في حديقة الإليزيه عندما ينسون نظاراتهم.
ويرى بعض الوزراء أن الأمر ليس بريئا تماما، بل قد يكون جزءا من "لعبة ماكرون الصغيرة" لإحراج الآخرين أو فرض حضوره.