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قلق إنجليزي بعد احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين
قلق إنجليزي بعد احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأحد، بأن "لندن تشعر بالقلق إزاء رفض إسرائيل دخول اثنين من أعضاء البرلمان البريطاني إلى أراضيها". 06.04.2025, سبوتنيك عربي
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2025-04-06T05:59+0000
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وقال لامي، في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية: "احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين كانتا تزوران البلاد ضمن وفد برلماني، ومنع السلطات الإسرائيلية دخولهما البلاد، هو أمر غير مقبول ويؤدي إلى نتائج عكسية ومثير للقلق العميق".ويوم أمس السبت، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن السلطات الإسرائيلية منعت نائبتين بريطانيتين من دخول البلاد على أساس أنهما كانتا تخططان لنشر "خطاب مناهض لإسرائيل"، بحسب قولها.وقالت الصحيفة إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت النائبتين البريطانيتين يوان يونغ، وابتسام محمد، من دخول إسرائيل.وتعد هذه الإجراءات جزءا من سياسة إسرائيلية مشددة تجاه الوفود الدولية، التي يعتقد بأنها تنتقد سياساتها أو تسعى لتوثيق الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل الحرب المستمرة على القطاع، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
https://sarabic.ae/20250405/قائد-الجيش-اللبناني-إسرائيل-هي-العدو-الأول-الذي-يصر-على-انتهاك-سيادة-بلادنا--1099250641.html
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بريطانيا, إسرائيل, العالم
بريطانيا, إسرائيل, العالم

قلق إنجليزي بعد احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين

05:14 GMT 06.04.2025 (تم التحديث: 05:59 GMT 06.04.2025)
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأحد، بأن "لندن تشعر بالقلق إزاء رفض إسرائيل دخول اثنين من أعضاء البرلمان البريطاني إلى أراضيها".
وقال لامي، في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية: "احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين كانتا تزوران البلاد ضمن وفد برلماني، ومنع السلطات الإسرائيلية دخولهما البلاد، هو أمر غير مقبول ويؤدي إلى نتائج عكسية ومثير للقلق العميق".

وأشار الوزير إلى أنه أبلغ الحكومة الإسرائيلية بذلك، وأكد أن السلطات البريطانية تواصلت مع النائبتين "لتقديم الدعم"، وشدد أيضًا على أن "بريطانيا تواصل دعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن".

ويوم أمس السبت، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن السلطات الإسرائيلية منعت نائبتين بريطانيتين من دخول البلاد على أساس أنهما كانتا تخططان لنشر "خطاب مناهض لإسرائيل"، بحسب قولها.
لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
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أمس, 20:03 GMT
وقالت الصحيفة إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت النائبتين البريطانيتين يوان يونغ، وابتسام محمد، من دخول إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "أثناء التحقيق معهما من قبل وكالات تطبيق القانون المحلية، ادعت النائبتان أنهما وصلتا إلى إسرائيل مع مساعدين اثنين ضمن وفد رسمي من البرلمان البريطاني، وأنهم قدموا إلى إسرائيل من مدينة لوتون البريطانية".

وتعد هذه الإجراءات جزءا من سياسة إسرائيلية مشددة تجاه الوفود الدولية، التي يعتقد بأنها تنتقد سياساتها أو تسعى لتوثيق الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل الحرب المستمرة على القطاع، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
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