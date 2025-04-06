https://sarabic.ae/20250406/قلق-بريطاني-بعد-احتجاز-إسرائيل-لنائبتين-بريطانيتين-1099253248.html

قلق إنجليزي بعد احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين

قلق إنجليزي بعد احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأحد، بأن "لندن تشعر بالقلق إزاء رفض إسرائيل دخول اثنين من أعضاء البرلمان البريطاني إلى أراضيها". 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T05:14+0000

2025-04-06T05:14+0000

2025-04-06T05:59+0000

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وقال لامي، في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية: "احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين كانتا تزوران البلاد ضمن وفد برلماني، ومنع السلطات الإسرائيلية دخولهما البلاد، هو أمر غير مقبول ويؤدي إلى نتائج عكسية ومثير للقلق العميق".ويوم أمس السبت، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن السلطات الإسرائيلية منعت نائبتين بريطانيتين من دخول البلاد على أساس أنهما كانتا تخططان لنشر "خطاب مناهض لإسرائيل"، بحسب قولها.وقالت الصحيفة إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت النائبتين البريطانيتين يوان يونغ، وابتسام محمد، من دخول إسرائيل.وتعد هذه الإجراءات جزءا من سياسة إسرائيلية مشددة تجاه الوفود الدولية، التي يعتقد بأنها تنتقد سياساتها أو تسعى لتوثيق الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل الحرب المستمرة على القطاع، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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