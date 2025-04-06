https://sarabic.ae/20250406/وزير-التجارة-الأمريكي-لن-نؤجل-تطبيق-الرسوم-الجمركية-رغم-رغبة-بعض-الشركاء-في-التفاوض-1099280930.html

وزير التجارة الأمريكي: لن نؤجل تطبيق الرسوم الجمركية رغم رغبة بعض الشركاء في التفاوض

وزير التجارة الأمريكي: لن نؤجل تطبيق الرسوم الجمركية رغم رغبة بعض الشركاء في التفاوض

سبوتنيك عربي

أكد وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لن تؤجل تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضتها على عدد من الدول، رغم رغبة بعض الشركاء في... 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T19:33+0000

2025-04-06T19:33+0000

2025-04-06T19:33+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال لوتنيك، خلال مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية للتفاوض بشأنها مع بعض الشركاء: "لا يوجد أي تأجيل. من المؤكد أن هذه الرسوم ستستمر معنا لأيام وأسابيع، وهذا أمر واضح، وعلى الرئيس دونالد ترامب إعادة ضبط التجارة العالمية، فالجميع لديه فائض تجاري، بينما لدينا عجز تجاري".وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، قبل أيام، فرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى، وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 بالمئة ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية، وفي الوقت نفسه، تبلغ الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة.وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.

https://sarabic.ae/20250406/البيت-الأبيض-يكشف-سبب-استثناء-روسيا-من-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-الجديدة-1099266001.html

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