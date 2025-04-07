https://sarabic.ae/20250407/ألكسندر-أوفيتشكين-القناص-الأفضل-في-تاريخ-بطولة-الهوكي-الأمريكية-1099303520.html
ألكسندر أوفيتشكين... "القناص" الأفضل في تاريخ بطولة الهوكي الأمريكية
ألكسندر أوفيتشكين... "القناص" الأفضل في تاريخ بطولة الهوكي الأمريكية
سبوتنيك عربي
سجّل ألكسندر أوفيتشكين، لاعب الهوكي الروسي، هدفه رقم 895 في مباراة ضد فريق نيويورك آيلندرز، محققاً رقمًا تاريخيًا في الموسم، بتجاوزه الكندي الأسطوري واين... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T14:14+0000
2025-04-07T14:14+0000
2025-04-07T14:14+0000
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انفوجرافيك, رياضة, هوكي الجليد, инфографика
انفوجرافيك, رياضة, هوكي الجليد, инфографика
ألكسندر أوفيتشكين... "القناص" الأفضل في تاريخ بطولة الهوكي الأمريكية
سجّل ألكسندر أوفيتشكين، لاعب الهوكي الروسي، هدفه رقم 895 في مباراة ضد فريق نيويورك آيلندرز، محققاً رقمًا تاريخيًا في الموسم، بتجاوزه الكندي الأسطوري واين غريتسكي في قائمة أفضل الهدافين في مباريات الموسم العادي ليصبح أفضل هدّاف في تاريخ الدوري. يقدم فريق "سبوتنيك" إنفوغراف يظهر سجل البطل الروسي لتحقيق هذا الإنجاز الكبير.