ألكسندر أوفيتشكين... "القناص" الأفضل في تاريخ بطولة الهوكي الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:27 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بريكس الموسعة نحو نظام اقتصادي عالمي جديد
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:20 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
ماكرون يزور مصر لبحث عدة قضايا أهمها وقف اطلاق النار في غزة، ترمب ونتنياهو يلتقيان الاثنين لبحث الرسوم الجمركية وغزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:16 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
08:34 GMT
26 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:48 GMT
6 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250407/ألكسندر-أوفيتشكين-القناص-الأفضل-في-تاريخ-بطولة-الهوكي-الأمريكية-1099303520.html
ألكسندر أوفيتشكين... "القناص" الأفضل في تاريخ بطولة الهوكي الأمريكية
ألكسندر أوفيتشكين... "القناص" الأفضل في تاريخ بطولة الهوكي الأمريكية
سبوتنيك عربي
سجّل ألكسندر أوفيتشكين، لاعب الهوكي الروسي، هدفه رقم 895 في مباراة ضد فريق نيويورك آيلندرز، محققاً رقمًا تاريخيًا في الموسم، بتجاوزه الكندي الأسطوري واين... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T14:14+0000
2025-04-07T14:14+0000
مجتمع
انفوجرافيك
رياضة
هوكي الجليد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099303042_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2ef49e2302e79375cf2962ebcfac5248.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099303042_230:0:1190:720_1920x0_80_0_0_11093d2e7b6a9f480949519e7e9c7fe3.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, رياضة, هوكي الجليد, инфографика
انفوجرافيك, رياضة, هوكي الجليد, инфографика

ألكسندر أوفيتشكين... "القناص" الأفضل في تاريخ بطولة الهوكي الأمريكية

14:14 GMT 07.04.2025
تابعنا عبر
سجّل ألكسندر أوفيتشكين، لاعب الهوكي الروسي، هدفه رقم 895 في مباراة ضد فريق نيويورك آيلندرز، محققاً رقمًا تاريخيًا في الموسم، بتجاوزه الكندي الأسطوري واين غريتسكي في قائمة أفضل الهدافين في مباريات الموسم العادي ليصبح أفضل هدّاف في تاريخ الدوري. يقدم فريق "سبوتنيك" إنفوغراف يظهر سجل البطل الروسي لتحقيق هذا الإنجاز الكبير.
ألكسندر أوفيتشكين.. القناص الأفضل في تاريخ بطولة الهوكي الأمريكية - سبوتنيك عربي
ألكسندر أوفيتشكين.. القناص الأفضل في تاريخ بطولة الهوكي الأمريكية - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала