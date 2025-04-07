https://sarabic.ae/20250407/الابتعاد-عن-موارد-الطاقة-الروسية-كلف-الاتحاد-الأوروبي-نحو-2-تريليون-يورو-1099285126.html
الابتعاد عن موارد الطاقة الروسية كلف الاتحاد الأوروبي نحو 2 تريليون يورو
الابتعاد عن موارد الطاقة الروسية كلف الاتحاد الأوروبي نحو 2 تريليون يورو
سبوتنيك عربي
صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي انعقد في يناير/ كانون الثاني 2025، بأن "التحرر" من موارد الطاقة الروسية،... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T07:00+0000
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2025-04-07T07:00+0000
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واعترفت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن الأسر والشركات في دول الاتحاد، تواجه تكاليف طاقة باهظة، وأن فواتير الكهرباء لا تزال بعيدة عن الانخفاض.وبحسب المجلة، حصلت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج ودول الشرق الأوسط على هذه الأموال.ونتيجة لذلك، كان وقع تأثير الضربة الأكبر على جيب المواطنين الأوروبيين بالدرجة الأولى، الذين خسروا 1.6 تريليون يورو من الدخل، أو 6.3% من إجمالي الأجور للفترة بين أعوام 2022-2024.
https://sarabic.ae/20250402/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-استهدفت-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-مرتين-خلال-اليوم-الماضي-1099153973.html
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اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
الابتعاد عن موارد الطاقة الروسية كلف الاتحاد الأوروبي نحو 2 تريليون يورو
صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي انعقد في يناير/ كانون الثاني 2025، بأن "التحرر" من موارد الطاقة الروسية، جاء بتكلفة باهظة للغاية على للأوروبيين.
واعترفت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن الأسر والشركات في دول الاتحاد، تواجه تكاليف طاقة باهظة، وأن فواتير الكهرباء لا تزال بعيدة عن الانخفاض.
وقامت مجلة "فيدوميستي" بحساب التكلفة الدقيقة لهذا "التحرر"، بحسب التصريحات الغربية، حيث دفعت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 544 مليار يورو مقابل واردات الطاقة بين أعوام 2022-2024، بحسب حسابات الصحيفة، بناء على تقارير "يوروستات".
وبحسب المجلة، حصلت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج ودول الشرق الأوسط على هذه الأموال.
ومع الأخذ في الاعتبار جميع التأثيرات غير المباشرة، تجاوز إجمالي خسائر اقتصاد الاتحاد الأوروبي 1.3 تريليون يورو، أو 2.4%، عند مقارنة توقعات صندوق النقد الدولي ببيانات "يوروستات"، بشأن النمو الفعلي.
ونتيجة لذلك، كان وقع تأثير الضربة
الأكبر على جيب المواطنين الأوروبيين بالدرجة الأولى، الذين خسروا 1.6 تريليون يورو من الدخل، أو 6.3% من إجمالي الأجور للفترة بين أعوام 2022-2024.