الرياضيون الروس الذين صدموا العالم بإنجازاتهم وصنعوا التاريخ
© Fotolia / macky_chعلم روسيا
© Fotolia / macky_ch
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سجّل ألكسندر أوفيتشكين، لاعب الهوكي الروسي، هدفه رقم 895 في مباراة ضد فريق نيويورك آيلندرز، محققاً رقمًا تاريخيًا في الموسم، بتجاوزه الكندي الأسطوري واين غريتسكي في قائمة أفضل الهدافين في مباريات الموسم العادي ليصبح أفضل هدّاف في تاريخ الدوري.
وجمع فريق وكالة "سبوتنيك" أبرز الشخصيات في عالم الرياضة، التي ألهمت تقنياتهم وسجلاتهم المشجعين في جميع أنحاء العالم وتركت بصماتها على التاريخ.
1- ألكسندر أوفشكين، لاعب هوكي روسي وقائد نادي واشنطن كابيتالز في دوري الهوكي الوطني (NHL)، سجل 895 هدفًا في مسيرته، محققًا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا للأهداف في البطولات العادية للدوري الأمريكي الشمالي في 6 أبريل/نيسان.، وكان الرقم القياسي السابق البالغ 894 هدفا مسجلا باسم الكندي واين جريتزكي الذي اعتزل في عام 1999.
© Sputnik . Алексей Алексеев / الانتقال إلى بنك الصورلاعب واشنطن كابيتالز ألكسندر أوفيتشكين (على الشاشة) خلال مباراة الموسم العادي لدوري الهوكي الوطني بين نيويورك آيلاندز (نيويورك) وواشنطن كابيتالز (واشنطن).
لاعب واشنطن كابيتالز ألكسندر أوفيتشكين (على الشاشة) خلال مباراة الموسم العادي لدوري الهوكي الوطني بين نيويورك آيلاندز (نيويورك) وواشنطن كابيتالز (واشنطن).
© Sputnik . Алексей Алексеев/
2- ليف ياشين، هو لاعب كرة قدم سوفييتي قام بتغيير فكرة مركز حارس المرمى، حيث قدم العديد من الابتكارات التي بقيت حتى يومنا هذا. طوال حياته، لعب لنادٍ واحد فقط، دينامو موسكو، على الرغم من العروض العديدة التي تلقاها، وتم الاعتراف به كأفضل حارس مرمى في القرن العشرين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو حارس المرمى الوحيد في التاريخ الذي حصل على الكرة الذهبية.
© Sputnik . Alexander Makarovحارس المرمى ليف ياشين
حارس المرمى ليف ياشين
© Sputnik . Alexander Makarov
3- لاريسا لاتينينا، لاعبة جمباز سوفيتية، بطلة أوليمبية تسع مرات (1956، 1960 و1964). وتظل الرياضية الأكثر حصولاً على الميداليات في العالم، بمجموع 18 ميدالية أولمبية من فئات مختلفة.
© Sputnik . Dmitryi Donskoyبطلة الأولمبياد سبع مرات، أستاذة الرياضة الفخرية في الاتحاد السوفيتي لاريسا لاتينينا
بطلة الأولمبياد سبع مرات، أستاذة الرياضة الفخرية في الاتحاد السوفيتي لاريسا لاتينينا
© Sputnik . Dmitryi Donskoy
4- يلينا إيسينباييفا، لاعبة القفز بالزانة (العصا) روسية وتحمل 28 رقمًا قياسيًا عالميًا. وأصبحت أول امرأة في العالم تتمكن من تجاوز حاجز الخمسة أمتار، وهي بطلة أولمبية مرتين، وبطلة العالم في الهواء الطلق 3 مرات، وبطلة العالم داخل الصالات 4 مرات.
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورالبطلة الأولمبية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية يلينا إيسينباييفا
البطلة الأولمبية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية يلينا إيسينباييفا
© Sputnik . Alexey Filippov/
5- ألكسندر كاريلين، مصارع سوفيتي وروسي، في رياضة المصارعة اليونانية الرومانية، بطل أوليمبي لثلاث مرات (1988، 1992، 1996). خلال مسيرته المهنية، فاز بـ 888 قتالًا، ولم يتعرض إلا لهزيمتين، يحمل الرقم القياسي العالمي لموسوعة "غينيس" لكونه أول مصارع يتمكن من البقاء لمدة 13 عامًا دون خسارة مباراة واحدة.
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصور ألكسندر كاريلين، مصارع سوفيتي وروسي، لرياضة المصارعة اليونانية الرومانية
ألكسندر كاريلين، مصارع سوفيتي وروسي، لرياضة المصارعة اليونانية الرومانية
© Sputnik . Alexey Nikolskiy/
6- سفيتلانا روماشينا، السباحة المتزامنة الأكثر حصولاً على الأوسمة في التاريخ. وهي بطلة أولمبية 7 مرات (ألعاب 2008، 2012، 2016 و2020)، وفي كل مشاركاتها الدولية، فازت السباحة بميدالية ذهبية، ولديها 41 ميدالية منها.
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور سفيتلانا روماشينا، السباحة المتزامنة الأكثر حصولاً على الأوسمة في التاريخ.
سفيتلانا روماشينا، السباحة المتزامنة الأكثر حصولاً على الأوسمة في التاريخ.
© Sputnik . Alexander Vilf/
7- فاسيلي أليكسييف، رافع أثقال سوفيتي، يُعرف بأنه أقوى رجل على هذا الكوكب. حقق أكبر عدد من الأرقام القياسية العالمية - 80. في عام 1972، رفع الرياضي 645 كجم في 3 تمارين، وهو ما أصبح رقمًا قياسيًا "أبديًا".
© Sputnik . Dmitryi Donskoyالرياضي السوفيتي فاسيلي أليكسييف
الرياضي السوفيتي فاسيلي أليكسييف
© Sputnik . Dmitryi Donskoy
8- ليديا سكوبليكوفا، متزلجة سريعة سوفييتية وبطلة أوليمبية 6 مرات. وفي دورة الألعاب الأولمبية عام 1964 في إنسبروك، فازت بالميدالية الذهبية في كل من المسافات الفردية الأربع (500، 1000، 1500 و3000 متر)، وحققت أرقامًا قياسية أولمبية في 3 منها.
© Sputnik . L. Borodulin ليديا سكوبليكوفا، متزلجة سريعة سوفييتية وبطلة أوليمبية 6 مرات
ليديا سكوبليكوفا، متزلجة سريعة سوفييتية وبطلة أوليمبية 6 مرات
© Sputnik . L. Borodulin
وفي وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نجم الهوكي الروسي ألكسندر أوفيتشكين، لدخوله التاريخ الرياضي بعد أن أصبح الهدّاف التاريخي لدوري الهوكي الوطني الأمريكي بتسجيله 895 هدفًا.
وتولي روسيا الرياضة اهتماما كبيرا، انطلاقا من الحرص على الحفاظ على مكانة روسيا الرياضية العالمية التي ورثتها عن الاتحاد السوفياتي.