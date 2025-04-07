https://sarabic.ae/20250407/الرياضيون-الروس-الذين-صدموا-العالم-بإنجازاتهم-وصنعوا-التاريخ-1099313542.html

الرياضيون الروس الذين صدموا العالم بإنجازاتهم وصنعوا التاريخ

الرياضيون الروس الذين صدموا العالم بإنجازاتهم وصنعوا التاريخ

سبوتنيك عربي

سجّل ألكسندر أوفيتشكين، لاعب الهوكي الروسي، هدفه رقم 895 في مباراة ضد فريق نيويورك آيلندرز، محققاً رقمًا تاريخيًا في الموسم، بتجاوزه الكندي الأسطوري واين... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T19:29+0000

2025-04-07T19:29+0000

2025-04-07T19:29+0000

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وجمع فريق وكالة "سبوتنيك" أبرز الشخصيات في عالم الرياضة، التي ألهمت تقنياتهم وسجلاتهم المشجعين في جميع أنحاء العالم وتركت بصماتها على التاريخ. 1- ألكسندر أوفشكين، لاعب هوكي روسي وقائد نادي واشنطن كابيتالز في دوري الهوكي الوطني (NHL)، سجل 895 هدفًا في مسيرته، محققًا رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا للأهداف في البطولات العادية للدوري الأمريكي الشمالي في 6 أبريل/نيسان.، وكان الرقم القياسي السابق البالغ 894 هدفا مسجلا باسم الكندي واين جريتزكي الذي اعتزل في عام 1999.2- ليف ياشين، هو لاعب كرة قدم سوفييتي قام بتغيير فكرة مركز حارس المرمى، حيث قدم العديد من الابتكارات التي بقيت حتى يومنا هذا. طوال حياته، لعب لنادٍ واحد فقط، دينامو موسكو، على الرغم من العروض العديدة التي تلقاها، وتم الاعتراف به كأفضل حارس مرمى في القرن العشرين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو حارس المرمى الوحيد في التاريخ الذي حصل على الكرة الذهبية. 3- لاريسا لاتينينا، لاعبة جمباز سوفيتية، بطلة أوليمبية تسع مرات (1956، 1960 و1964). وتظل الرياضية الأكثر حصولاً على الميداليات في العالم، بمجموع 18 ميدالية أولمبية من فئات مختلفة. 4- يلينا إيسينباييفا، لاعبة القفز بالزانة (العصا) روسية وتحمل 28 رقمًا قياسيًا عالميًا. وأصبحت أول امرأة في العالم تتمكن من تجاوز حاجز الخمسة أمتار، وهي بطلة أولمبية مرتين، وبطلة العالم في الهواء الطلق 3 مرات، وبطلة العالم داخل الصالات 4 مرات. 5- ألكسندر كاريلين، مصارع سوفيتي وروسي، في رياضة المصارعة اليونانية الرومانية، بطل أوليمبي لثلاث مرات (1988، 1992، 1996). خلال مسيرته المهنية، فاز بـ 888 قتالًا، ولم يتعرض إلا لهزيمتين، يحمل الرقم القياسي العالمي لموسوعة "غينيس" لكونه أول مصارع يتمكن من البقاء لمدة 13 عامًا دون خسارة مباراة واحدة. 6- سفيتلانا روماشينا، السباحة المتزامنة الأكثر حصولاً على الأوسمة في التاريخ. وهي بطلة أولمبية 7 مرات (ألعاب 2008، 2012، 2016 و2020)، وفي كل مشاركاتها الدولية، فازت السباحة بميدالية ذهبية، ولديها 41 ميدالية منها. 7- فاسيلي أليكسييف، رافع أثقال سوفيتي، يُعرف بأنه أقوى رجل على هذا الكوكب. حقق أكبر عدد من الأرقام القياسية العالمية - 80. في عام 1972، رفع الرياضي 645 كجم في 3 تمارين، وهو ما أصبح رقمًا قياسيًا "أبديًا". 8- ليديا سكوبليكوفا، متزلجة سريعة سوفييتية وبطلة أوليمبية 6 مرات. وفي دورة الألعاب الأولمبية عام 1964 في إنسبروك، فازت بالميدالية الذهبية في كل من المسافات الفردية الأربع (500، 1000، 1500 و3000 متر)، وحققت أرقامًا قياسية أولمبية في 3 منها.وفي وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نجم الهوكي الروسي ألكسندر أوفيتشكين، لدخوله التاريخ الرياضي بعد أن أصبح الهدّاف التاريخي لدوري الهوكي الوطني الأمريكي بتسجيله 895 هدفًا.وتولي روسيا الرياضة اهتماما كبيرا، انطلاقا من الحرص على الحفاظ على مكانة روسيا الرياضية العالمية التي ورثتها عن الاتحاد السوفياتي.

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